Entraînement au Real Madrid: 20 février

Lors de la troisième séance d’entraînement de la semaine au Real Madrid, les hommes de Zinedine Zidane se sont rendus au Real Madrid pour poursuivre les préparatifs de l’affrontement de samedi contre Levante jeudi.

L’équipe reste relativement en bonne santé. Gareth Bale et Luka Jovic sont proches de 100% et ont tous deux terminé une partie de la formation avec le reste du groupe. Mariano Diaz et Marco Asensio se sont entraînés à l’intérieur.

Zidane a demandé à l’équipe de travailler sur la circulation, la possession, la pression et le tir des balles avant d’effectuer un travail tactique.

