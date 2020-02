Entraînement au Real Madrid: 28 février

Photo de DeFodi Images via .

Pas grand chose à signaler alors que le Real Madrid poursuit sa séance d’entraînement avant El Clasico. Demain, samedi, marquera la dernière session où Zidane parlera à la presse – nous aurons donc beaucoup plus sur la formation de demain.

Aujourd’hui, Eden Hazard et Marco Asensio ont poursuivi leur rétablissement; tandis qu’Asensio s’entraînait en plein air seul, avec et sans ballon.

Les hommes de Zidane ont travaillé principalement sur la possession et le pressing aujourd’hui.

Mise à jour de Roberto Martinez sur Eden Hazard

