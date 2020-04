Entraînement mi-avril, sur le terrain le 20 mai, championnat en juillet: 124 matchs en 47 jours, voici le plan. Puis les tasses | Primapagina

Il n’y a aucune certitude, malheureusement, parce que le calcium – comme nous tous d’ailleurs – est entre les mains du coronavirus. mais un projet à redémarrer, ça oui, ça existe. Et elle se dessine entre les décisions du gouvernement, les indications de l’UEFA, les idées de la Fédération de football.

Dans l’ensemble, et en espérant que l’épidémie réduira progressivement ses effets, cela pourrait – et devrait même – se produire. Les équipes de Serie A reprendront l’entraînement, avec toute prudence et aucun risque pour les joueurs, vers la mi-avril. Conte a expliqué que le travail sur le terrain il est interdit jusqu’au 13 mais la date agitée parSpadafora insouciant il y a quelques jours (“personne ne fait rien avant mai”), il a été définitivement déposé. Si la propagation de l’infection n’est pas encore complètement maîtrisée, il est possible qu’elle glisse de quelques jours; toutefois l’intention est de recommencer en avril.

Gravina a parlé du 20 mai comme de la reprise hypothétique du championnat: un rendez-vous jeté là non par hasard, car il tomberait un mois après la reprise de la formation; exactement le temps indiqué par les formateurs comme nécessaire pour retrouver un état acceptable. Jouer tous les trois jours, mercredi et dimanche (évidemment avec les avances et les reports dus et payés à la télévision) les 13 jours manquants seraient épuisés mercredi 1er juillet. On peut également supposer qu’une semaine est laissée libre pour un repos bien mérité, décerner le championnat le dimanche 5 juillet suivant.

Pourquoi parle-t-on de 13 jours s’il en reste 12? pouquoi huit équipes n’ont pas encore récupéré courses reportées à la 25e manche: Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo, Vérone-Cagliari, Turin-Parme. Une des dates entre la reprise du championnat et la dernière journée sera consacrée à ces rencontres. Au total, il y a 124 matchs à jouer en 43 jours (47 si vous avez glissé le dimanche 5 juillet).

Et les tasses? L’UEFA est prête à les faire jouer à la fin des championnats nationaux, au prix de jouer la finale de la Ligue des champions et de la Ligue Europa en août. Aussi parce qu’il y a des pays qui sortiront probablement du cauchemar de l’épidémie après nous, et qui partiront tard.

Le projet est là. Et j’espère que le coronavirus ne le fera pas exploser: cela signifierait que nous en sommes sortis, pas seulement dans le football.

@steagresti