Entraîneur chilien: «Vidal peut retourner en Italie». Le plan Inter | Primapagina

Arturo Vidal et une idée jamais définie. Après l’assaut de janvier dernier, le Chilien est de retour à la mode pour la médiane de l’Inter. Comme nous vous l’avons déjà dit, le milieu de terrain actuel de Barcelone n’est pas une priorité pour le nerazzurri, qui recherchera un grand homme avec des exigences plus faibles et sans aucun doute un âge plus vert. Mais Conte insiste pour avoir son guerrier, et pour lui donner un coup de main, il y a Reinaldo Rueda, commissaire technique du Chili.

MOTS – Lors d’une interview avec Sport, le Colombien a déclaré: “Vidal est un joueur hors du commun, il l’a montré en Italie, en Allemagne et maintenant en Espagne. Il transmet son caractère, sa personnalité. En ce sens, il est un monstre , pour nous, c’était une satisfaction quand il a signé pour Barcelone, cela signifiait qu’il était dans le monde entier. Marché? Avec sa maturité, il voudra toujours être un protagoniste, il est inquiet quand il ne contribue pas continuellement. Je suis sûr qu’il évaluera la situation de chaque club“Sur la possibilité que l’Inter soit intéressé, Rueda explique:” Je pense qu’il est satisfait à Barcelone. Pour autant que je sache, il est possible de rentrer en Italie, mais récemment le Borussia Dortmund avait également été très intéressé par lui».