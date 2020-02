Entraîneur du Danemark sur Eriksen: “United le voulait, mais Conte …” | marché

Age Hareide, commissaire technique de la Danemark, parle de Christian Eriksen, milieu de terrain offensifInter, dans ViaSport: “Il y avait beaucoup de clubs anglais qui voulaient Eriksen, parmi eux il y avait aussi Manchester United. Je sais avec certitude que Ole Gunnar Solskjaer le voulait. On a aussi parlé du Real Madrid et d’une partie de Barcelone, mais à la fin l “L’Inter et Antonio Conte ont montré un réel intérêt pour Christian, et c’était la chose la plus importante.”