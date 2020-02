Entre Barrese et Massa Lubrense, le sport gagne. Finizio: “Grand spectacle aujourd’hui”

BARRA (NA). Aujourd’hui au défi Caduti di Brema entre le premier et le deuxième de la classe dans le groupe E première catégorie, entre Barrese et Massa Lubrense le match s’est terminé un par un dans une ambiance de grande cordialité et de sportivité, confirmée également par les propos des deux présidents en fin de match.

MERCI DE LA MASSE

Le club numéro un de la péninsule, Luca D’Esposito, a souligné l’excellent accueil reçu et au nom de l’ensemble du club, il a précisé: “Asd Massa Lubrense Calcio tient à remercier le club Barrese pour l’excellent accueil reçu et pour le merveilleux match joué entre les deux équipes”.

LA RÉPONSE DU BARRESE

Ce message a suscité la réponse du patron des barresi, Gennaro Finizio: «Je remercie publiquement Massa Lubrense pour les belles paroles qui nous sont adressées. Aujourd’hui, nous avons assisté aux “Fallen of Bremen” lors d’un grand spectacle offert par tous les protagonistes (managers, footballeurs et supporters des deux équipes) qui, avec passion et dévouement, cherchent par tous les moyens à sauvegarder l’image de ce football de plus en plus malade . Aujourd’hui, nous avons certainement aussi transmis un excellent message à nos hauts dirigeants fédéraux, qui ont pu voir, grâce à l’illustre présence au stade du président Cosimo Sibilia (accompagné du conseiller Ciro Borriello et du monsieur et ancien footballeur Gianni Improta), qui court comme celui-ci, où se rencontrent la première et la deuxième classées dans un championnat de première catégorie, ils parviennent à être des occasions pour les supporters corrects et respectueux de soutenir leur équipe et d’être à des années-lumière d’épisodes répréhensibles tels que les récents événements de la course. entre Albanova et Afragolese. Aujourd’hui, il a remporté le sport. Vive ce football! Honneur à nous tous qui le pratiquons et le vivons ainsi! ».