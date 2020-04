entre les règles, les nombres et les questions critiques à traiter

NAPLES. Au cours des dernières semaines, notre rédaction a atteint tous les secteurs du football professionnel et amateur, à l’exception de la classe d’arbitrage, pour recueillir autant d’opinions et de points de vue concernant l’urgence Covid-19 qui saisit le pays et met en danger l’avenir de nombreuses réalités dans le monde du football.

LE POINT SUR LES TECHNICIENS

Cette fois, nos microphones ont intercepté Daniele Serappo, ancien conseiller national de l’AIAC pour la composante professionnelle, aujourd’hui non plus lié aux Assoallenatori mais toujours bien informé sur les événements de la catégorie grâce aux excellentes relations qu’il entretient encore aujourd’hui avec de nombreux techniciens en Italie.

… NOUS AVONS UN PROBLÈME

Pour nos microphones, le discours part précisément de la question des entraîneurs, une catégorie pour laquelle l’ancien conseiller national a joué plusieurs batailles dans le passé après avoir reçu l’approbation de la candidature de certains représentants nationaux de l’AIAC: “Aujourd’hui, le secteur technique de la FIGC compte environ 80 000 étudiants de première année seulement en ce qui concerne les entraîneurs, sans compter donc les formateurs, de ces seulement 16 mille (dans ces données, cependant, les formateurs sont inclus) sont associés à l’AIAC en 2019. – dit l’ex-conseiller – Chaque année, selon dernières indications, 43 mille techniciens travaillent en Italie, il est donc clair qu’il y a un problème. Après avoir lu et lu les différentes positions de l’AIC, de la FIGC, du LND, de la Lega Pro, de la Lega Serie A et de la Lega Serie B, je n’ai pu m’empêcher de remarquer que l’Assoallenatori n’a jamais fait de déclarations officielles pour protéger ses membres. À une époque comme celle que nous vivons, des solutions sont nécessaires, nous connaissons tous les problèmes à l’heure actuelle et donc y rester et les répéter n’est certainement pas positif “.

FLÈCHE A…

En mars, lors d’un webinaire, le président de l’AIAC, Renzo Ulivieri, a fait quelques déclarations concernant la reprise des championnats qui, entre sérieux et facétieux, ont commenté «Je souhaite que tout le monde recommence bientôt, les entraîneurs de tous niveaux et grades devront alors faire comme je le dis, sans changer de virgule, sous peine d’un grand défi qui leur reviendra dans le reste du championnat “:” Alors que les gens continuaient à mourir le numéro un des Assoallenatori disait qu’il fallait jouer, c’est quelque chose de gravité absolue À mon avis, le football n’est pas seulement ce que nous voyons à la télévision, peut-être que la Serie A peut être le moteur économique, mais il y a aussi le LND et le secteur de base qui sont le vrai moteur. – Explique Serappo – Exprimer des appréciations sur la nécessité de reprendre rapidement le football, l’Italie ayant plus de 20 000 morts, est une offense pour ceux qui ne sont plus là et ceux qui les pleurent. Aujourd’hui, la priorité doit être la santé, la FIFA et l’Uefa ont été claires à cet égard. Ensuite, n’oublions pas que, s’il est vrai que ce sont les joueurs qui vont sur le terrain, il y a aussi les techniciens et le personnel qui sont sur la touche et partagent des moyens de transport, des salles de réunion et des gymnases avec ces gars-là. Les entraîneurs ont le droit, comme tout le monde, d’être considérés comme plus que le simple objet d’une machine qui fait de l’argent. “

SANTÉ ET TRAVAIL DE LA MÊME ÉTAPE

Dans le communiqué de presse officiel de la Fédération italienne des médecins du sport du 17 mars, cette dernière recommandait la suspension pour les pros jusqu’au 3 avril, pour les amateurs jusqu’à une date à destiner et pour la SGS jusqu’au 30 juin: absurde que le football pousse aujourd’hui à la réouverture sans les certitudes appropriées, il faut se rappeler qu’il n’y a pas que des footballeurs, chez les amateurs par exemple on trouve beaucoup de silhouettes qui sont pourtant importantes pour la bonne conduite des activités, chacun a le droit de vivre la le football avec passion mais aujourd’hui il n’y a plus de sérénité. – souligne Serappo – Par exemple, qui a contracté le virus, avec quel esprit peut-il reprendre la formation sans avoir les bonnes assurances sur les effets de l’infection? Certaines études parlent d’effets sur le cœur, avec les rythmes du football moderne quelle que soit la catégorie, ces évaluations doivent être faites avec soin. Des réductions de salaire? Une médiation peut être souhaitable dans toutes les catégories, en particulier chez les amateurs, l’année prochaine certaines estimations parlent d’environ 20 000 hors équipe, s’il y a aujourd’hui 43 000 formateurs actifs le calcul du nombre restant à pied se fait rapidement. – continue l’ex-conseiller – Malheureusement, la Fédération pense toujours aux cours à faire pour permettre à d’autres techniciens, entre autres l’AIAC n’a pas pris position sur ce que je comprends, tandis que Tommasi s’est beaucoup exposé pour le AIC et les acteurs qu’elle représente. Les enfants ont besoin de certitude pour économiser ce qu’ils peuvent pour leur salaire, et la même chose devrait s’appliquer aux entraîneurs. L’AIAC, quant à elle, a laissé son peuple à la merci d’une mer agitée, sans rien proposer, mais simplement en plaçant un numéro utile sur le site officiel pour le remboursement aux collaborateurs sportifs. Doit-on considérer cela comme une solution adéquate? “.

LE BONUS DE DISCORD, NOUS FAISONS LA CLARTÉ

Seul le bonus pour les collaborateurs sportifs suscite la perplexité, plus de 130 000 personnes en font la demande et le nombre devrait augmenter jusqu’au 30 avril (date d’expiration ndlr), mais en termes de disponibilité en regardant le montant total alloué, vous obtenez une couverture d’environ 80 mille sujets. Entre autres choses, cette mesure couvre l’ensemble du monde du sport, pas seulement le football, donc peu de techniciens pourront en bénéficier: «Exactement, nous devons dire les choses telles qu’elles sont. Tout le monde n’y aura pas accès, probablement seulement 5% des coachs pourront en bénéficier, de plus ceux qui n’ont pas de contrat onéreux ne peuvent pas le demander. Dans un moment comme celui-ci, pour répondre aux enjeux critiques, il faut trouver un point de rencontre entre les besoins des clubs et ceux des membres, puis ce sera le temps d’une réforme de l’emploi dans le domaine du football. – explique Serappo – Propositions? J’ai déjà mené plusieurs batailles lorsque j’étais à l’intérieur de l’AIAC, aujourd’hui je pense par exemple à la modification de l’art. 40 de la réglementation du secteur technique, pourrait être l’une des choses qui peuvent être utiles aux clubs plus faibles mais aussi aux entraîneurs. Le football ne sera plus jamais le même après cette crise, les règles doivent être révisées, le travail doit être plus flexible et durable pour les entraîneurs aussi ».

AIAC ET COURS DE MISE À JOUR

La catégorie des entraîneurs doit donc être sauvegardée, sachant cependant que sans les clubs, il y aurait très peu à sauvegarder. Un syndicat fort rend sans aucun doute rentable la médiation, non seulement donc les hommes de terrain mais aussi les connaisseurs des normes: «C’est un fait, le syndicat des coachs doit sauvegarder ses associés mais en même temps les employeurs, s’il n’y a pas il y a plus de clubs que nous n’aurions pas d’entraîneurs mais seulement des sujets qualifiés. L’AIAC doit être un point de rencontre, un outil de synthèse entre les besoins des techniciens et ceux des entreprises, mais il arrive souvent que les bonnes connaissances manquent en matière de réglementation et cela fausse alors le rôle des Assoalleners. – met l’accent sur Serappo – Cours de mise à jour de l’UEFA? En 2014, en ligne en italien en 2015, la Convention des entraîneurs de l’UEFA a établi que les entraîneurs doivent effectuer 15 heures de mises à jour en trois ans, la législation explique que la Fédération qui a signé l’accord établit ensuite les coûts des cours, après quoi il fait également participer les syndicats à ces décisions. Tout cela, cependant, sur le site Web de la FIGC n’est pas inclus dans le secteur technique, malgré le fait que l’Uefa l’exige, et n’oublions pas que le libellé de l’Uefa est sur toutes les cartes et certainement pas FIGC ou AIAC. Chaos sur les coûts des cours? Disons qu’un peu de clarté doit être fait, un associé de l’AIAC paie aujourd’hui le cours 15 euros, alors qu’un non-associé 61 euros, selon moi, c’est de la folie mais je sais que personne n’intervient pour clarifier la situation. – continue l’ancien conseiller – La licence est l’UEFA, si l’on est obligé de mettre à jour, il ne peut y avoir de différence de prix, aujourd’hui toute l’Italie est ferme et il faut tenir compte du fait que les entraîneurs ne sont pas exempts de difficultés économiques. 40 000 coachs, dont beaucoup qui risquent de ne pas trouver d’emploi l’an prochain, et le secteur technique qu’ils font? Je trouve anachronique de demander de l’argent pour des mises à jour maintenant, la Fédération tient-elle compte des entraîneurs ou non? N’oublions pas que, une fois le président de la FIGC élu, tout le monde attend le nom du technicien de l’équipe nationale. Nous devons donc être clairs, les techniciens sont-ils importants ou non? “.

PROBLÈMES ET RÔLE DU SYNDICAT

Ces derniers jours, parlant des coachs d’amateurs et des protections qui sont actuellement absentes au niveau contractuel, le numéro un de l’AIAC a évoqué la question de l’humanité face aux charges économiques, mais franchement cela nous semble un peu, il faut parler plutôt dignité du travail. Le football existe aujourd’hui parce que les amateurs existent, à la base du mouvement sur lequel reposent alors les professionnels: «Sans doute, aujourd’hui, l’espoir ne doit pas être tant de revenir sur le terrain mais plutôt de protéger toutes les parties impliquées tant d’un point de vue sanitaire pas cher. Déclarations Ulivieri? Le football vient d’en bas, c’est sa grandeur, on ne peut pas parler d’humanité car ce serait offensant pour les amateurs, à ce stade les seuls 16.000 associés aux 43.000 actifs me poussent à penser que peut-être vous êtes un peu déconnecté de la réalité. Chaque année, environ 2 000 formateurs supplémentaires participent à de nouveaux cours, mais statistiquement, seuls 10% d’entre eux restent associés l’année suivante. – rappelle Serappo – Nous ne pouvons pas entendre parler d’humanité, c’est une offense pour ceux qui, aujourd’hui, n’ont vraiment pas la possibilité de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Nous prévoyons déjà un changement en Campanie, cependant, des réunions ont eu lieu en novembre et décembre, mais l’AIAC régionale ne s’est jamais présentée. Cela ne peut pas être réduit à une simple question d’argent, l’Assoallenatori est d’abord et avant tout un syndicat, donc comme mentionné ci-dessus, vous ne pouvez pas penser à gagner quelque chose d’obligatoire comme les mises à jour de licences “.

LE TEMPS DES RÉFORMES

Du C aux amateurs, des réformes s’imposent, le semi-professionnalisme de la troisième série a été évoqué pour alléger les questions fiscales: «Serie C? Pourquoi en D pensez-vous que ce ne devrait pas être la même chose? En ce moment où tout est arrêté, nous devrions également revoir les aspects contributifs de ceux qui sont engagés dans le domaine amateur, si nous voulons recommencer maintenant, il ne peut y avoir aucun semblant d’immobilité. Nous ne pouvons pas être trop près du fait que la situation est critique, nous le savons tous, mais j’entends peu parler de solutions crédibles et concrètes. Aujourd’hui, les entraîneurs, les joueurs, les acteurs et de nombreuses autres personnalités éminentes en Italie et dans le monde font leur part, de sorte que la Fédération ne peut s’empêcher de s’aligner “.

ph FIGC

PEU DE SOUTIEN AUX TECHNICIENS MAIS …

Beaucoup de représentants du secteur technique proches du monde des entraîneurs, mais peu ont passé des mots de proximité à la catégorie en question: «Le président du secteur technique est un entraîneur de l’UEFA B, peut-être que quelqu’un ne sait pas, l’un des trois vice-présidents du secteur technique c’est Giuliano Ragonesi qui est également le directeur général de l’AIAC. – Serappo souligne – Il ne faut pas non plus oublier que la position d’Aipac au sein du conseil d’administration du secteur technique des entraîneurs sportifs est occupée par Francesco Perondi qui est l’un des vice-présidents de l’AIAC, mais aucun d’entre eux n’a passé un mot à avantage des techniciens, ou du moins il n’y a aucune trace. Malgré le fait d’avoir une licence en poche, je n’ai pas semblé trouver de propositions concrètes. On pense par exemple aux cours de recyclage, pourquoi ne pas les faire tous en ligne pour 15 euros? Je crois qu’avec la crise que nous traversons, si les autres entraîneurs voyaient un geste concret envers eux, ils seraient plus prédisposés à aider la Fédération. – souligne l’ancien directeur à cet égard – je tiens également à vous rappeler que la carte expire le 31 décembre et non le 30 juin, donc les techniciens, avec les cas dus, peuvent fournir en ligne en toute sécurité en septembre. L’AIAC Campania sur Facebook s’oppose-t-elle aux mises à jour obligatoires? Il est nécessaire de comprendre certaines positions si elles sont faites pour protéger la catégorie ou à d’autres fins, j’ai rempli mes obligations mais je me rends compte que tout le monde ne le peut pas. Je pense que nous devrions plutôt nous opposer à la différence de traitement entre les membres de l’AIAC et ceux qui ne le sont pas. “

FOOTBALL CRÉDIBLE ET … DURABLE

Dernier commentaire sur le thème de la durabilité dans le monde du football, qui est aujourd’hui plus que jamais d’actualité: “Avec quelques amis, nous avons analysé la situation, certaines propositions sont sorties mais, avant de rendre le système durable, il faut être crédible. Des plus hauts exposants aux niveaux les plus bas, qui est appelé à représenter une catégorie spécifique doit d’abord être crédible, je n’aime pas faire de controverses et mon intervention ne veut pas être une critique, plutôt un cri de douleur et une demande à ceux qui devoir de prendre position, nous devons nous dévoiler au grand jour avec des idées concrètes tout en restant fermement ancrés dans la réalité “.