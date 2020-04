ENTREZ ICI Solidarity Income DNP Colombia, vérifiez maintenant: le solde de Banco Agrario, comment savoir si je suis bénéficiaire et pourquoi je ne peux toujours pas percevoir | Coronavirus Colombie | Hors-jeu en temps réel

Après le décret suprême, le président Iván Duque a accru l’isolement social jusqu’au 11 mai, il y a donc également eu une augmentation de la Revenu de solidarité DNP Colombie, qui est passé de 160 000 à 240 000 pesos. Ainsi, bon nombre des foyers les plus touchés par l’état d’urgence peuvent être confrontés crise provoquée par COVID-19. Nous vous demandons de consulter le registre officiel si vous êtes un bénéficiaire et les détails afin de connaître les banques et quand percevoir cette subvention. Nous vous présentons les recommandations pour éviter que cette quarantaine ne continue de se propager, prenez des précautions lorsque vous sortez dans la rue pour ramasser et restez à 1,5 mètre d’une autre personne pour éviter la contagion. Plus que jamais, nous avons besoin du soutien de tous pour sortir de cette crise dans les prochains jours.

Dans Depor.com Nous détaillons toutes les étapes à suivre pour savoir si vous êtes bénéficiaire du Revenu de solidarité DNP, une caution qui sera délivrée à trois millions de familles, qui figuraient dans le registre structuré par le Département national de planification (DNP) du Département administratif pour la prospérité sociale (DPS), Sisbén, MinTrabajo, MinSalud et MinHacienda.

“Le Programme de revenu solidaire, avec des subventions monétaires pour 3 millions de familles de travailleurs informels qui ne peuvent pas aujourd’hui gagner leur vie et qui ne reçoivent aucune autre subvention de l’État », a déclaré le sénateur Efrain Cepeda, lors de la session extraordinaire qui s’est tenue virtuellement.

Le 23 avril, le revenu de solidarité reprend, ce qui se poursuivra jusqu’au 11 mai. Si votre nom et votre pièce d’identité figuraient dans la base de bénéficiaires potentiels publiée début avril, vous devez savoir que vous n’avez pas perdu la prestation. pic.twitter.com/1Ps3Q5gGAC – dnp_colombia (@DNP_Colombia) 26 avril 2020

Quelles sont les étapes pour savoir si je suis bénéficiaire du DNP Solidarity Income by COVID-19?

1. Une fois que vous entrez dans le portail, cliquez sur le bouton “Voir ici si vous êtes bénéficiaire”.

2. Ensuite, vous devez saisir votre numéro d’identification et cliquer sur le bouton “Je ne suis pas un robot“

3. Cliquez sur “Rechercher”. Immédiatement la page vous informera si vous êtes parmi les choisis. Sinon, il sortira: “Il ne figure pas dans la liste des MÉNAGES bénéficiaires du Revenu Solidaire“

4. Si vous faites partie du groupe qui recevra une aide financière, ils vous informeront des jours et des modalités de collecte des revenus de solidarité.

IMPORTANT!. Si vous n’avez pas été choisi, effectuez la recherche avec les données de tous les membres de votre famille qui peuvent répondre aux exigences du programme.

Nous continuons à travailler sur des actions réelles. La deuxième phase des revenus de solidarité a déjà commencé, avec laquelle les mandats ont été réactivés. Dans la première phase, 1 162 965 ménages vulnérables ont reçu ce soutien financier. pic.twitter.com/QDul8JMsfC – dnp_colombia (@DNP_Colombia) 26 avril 2020

Comment collecter les revenus de solidarité DNP?

Si vous avez un compte bancaire Vous recevrez un SMS indiquant que l’argent a déjà été crédité sur votre compte et que vous pouvez le retirer aux distributeurs automatiques de billets ou aux correspondants bancaires.Si vous n’avez pas de compte Dans aucune banque, vous ne recevrez d’instructions sur la façon de récupérer l’argent par SMS. Pour cela, les plateformes numériques pourront réclamer des revenus de solidarité auprès des banques Bancolombia, Movii, Av Villas et Davivienda.

Transferts de Revenu de solidarité ils sont exonérés de la taxe sur les mouvements financiers et de la TVA.

Quarantaine en Colombie

Par le décret 593 du 24 avril 2020, le gouvernement national officialise la nouvelle période de quarantaine en Colombie, qui court jusqu’au 11 mai. La première période s’est terminée le 13 avril et a été prolongée jusqu’au 27 avril, maintenant une troisième a été ajoutée qui se terminera le 11 mai.

Dans l’annonce, le président a confirmé que les secteurs manufacturier et de la construction relanceront les travaux le 27 avril et que les activités physiques seront ouvertes en plein air entre 5 et 8 heures du matin avec des protocoles de sécurité et de santé.

L’isolement vise à ralentir la propagation du coronavirus; cependant, la norme comprend 34 exceptions pour garantir le droit à la vie, à la santé et à la survie. Les exceptions incluent, par exemple: la fourniture de services de santé, l’achat de nourriture et de médicaments, les déplacements vers les services bancaires et notariaux, ainsi que l’assistance aux enfants, aux personnes de plus de 70 ans et aux personnes handicapées.

