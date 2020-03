Entrez maintenant, Bono 380 soles dans des banques privées et Banco de La Nación par ONPE: entrez et voyez si vous en bénéficiez et comment collecter les paiements à Lima, Callao et les régions | Coronavirus hors-jeu

Suis-je l’un des bénéficiaires de la prime de 380 soles en raison de l’épidémie de coronavirus et de l’isolement obligatoire émis par le gouvernement? À partir de lundi dernier, uniquement dans les banques privées, et à partir de mardi, également dans les bureaux de Banco de la Nación, les familles en situation de pauvreté et d’extrême pauvreté pourront accéder au subvention économique accordée par le gouvernement, en raison de la période de quarantaine dans le pays, en raison de la pandémie de COVID-19 qui attaque la planète entière.

Voyez si vous êtes dans le registre, comment le collecter et bien plus encore dans la note suivante que nous avons préparée pour vous. Ne manquez pas ces informations gratuites que Depor.com a préparées pour vous. Vous avez 30 jours pour récupérer ce sac pas cher qui vous aidera en ce moment de quarantaine.

N’oubliez pas que cette page est basée sur la plateforme conçue par l’ONPE, “Comment savoir quel est mon bureau de vote”, qui a été utilisée lors des deux dernières élections, présidentielle et municipale. Selon Ariela Luna, ministre du Développement et de l’Inclusion sociale, Des informations provenant de l’INEI et de divers programmes sociaux ont été croisées pour identifier les ménages vulnérables.

Les propos de Martín Vizcarra et de la ministre Ariela Luna

Le président Martín Vizcarra a indiqué que trois millions de personnes figuraient sur la liste et répondaient aux exigences. Ils devraient donc aller demander cette somme qui les aidera à faire des achats de produits de première nécessité dans les prochains jours.

Lors d’une conférence de presse, le septième jour de quarantaine, Martín Vizcarra indique que plus d’un milliard de dollars sont destinés à cette subvention économique (le Bon de 380 semelles), où les chefs de famille sont ceux qui doivent aller chercher l’argent. Ceci a été détaillé par la ministre du Développement et de l’Inclusion sociale, Ariela Luna, soulignant que les femmes des familles bénéficiaires seront chargées de percevoir l’extraordinaire bonus de 380 semelles.

Le ministre a expliqué que seulement dans le cas où il n’y a pas de femme dans la famille, un homme peut recevoir l’argent. Ariela Luna a déclaré que toute consultation supplémentaire peut être faite auprès du ministère du Développement et de l’Inclusion sociale en appelant la ligne 101. Il convient également de noter que la collecte de la caution de 380 soles peut être collectée à partir de ce lundi uniquement dans les banques privées, tandis que Mardi, à Banco de La Nación.

Dans l’antichambre, après que le président de la République a décrété l’état d’urgence au niveau national, où il a ordonné l’isolement social pendant 15 jours, à partir du 16 mars, des milliers de familles se sont demandé comment traverser cette période de quarantaine sans générer d’argent. tous les jours.

Compte tenu de cela, l’Exécutif a publié le décret d’urgence n ° 027-m020, où ils indiquent que les ménages en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté, selon le Système de ciblage des ménages (SISFOH), seront ceux qui recevront la subvention monétaire de 380 semelles.

«Il s’agit d’une subvention unique de S / 380 aux ménages en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté situés dans des endroits plus vulnérables à la santé. Le registre des ménages sera approuvé par le ministère du Développement et de l’Inclusion sociale (Midis) sur la base du système de ciblage des ménages “, a expliqué la ministre de l’Économie et des Finances, María Antonieta Alva, lors d’une conférence de presse.

Comment savoir si je bénéficie ou non de la prime économique?

Le Ministère du développement et de l’inclusion sociale (Midis) a permis à un portail exclusif de savoir si vous bénéficiez de ce bonus économique. Ce portail web sera le seul canal officiel à savoir si je peux recevoir 380 soles. Vous devez entrer https://bono.yomequedoencasa.pe/WEB/.

«Le site Web nous semble le meilleur moyen et je suis sûr que les gens y accéderont. Ce n’est pas la première fois que cela se fait (…) Internet est très répandu. La plupart des municipalités ont Internet et vous pouvez y aller pour le savoir. Il s’agit d’un bonus urbain. Dans les zones rurales, Midis a déjà ses programmes sociaux avec lesquels elle protège plus d’un million de familles “, a déclaré le ministre du Développement et de l’Inclusion sociale, Ariela Luna.

La liste des bénéficiaires est-elle toujours ouverte?

La subvention économique, appelée #YoMeQuedoEnCasa, ne sera livré qu’une seule fois et s’adresse aux ménages en situation de pauvreté et d’extrême pauvreté. La liste des bénéficiaires étant déjà close, le gouvernement a appelé la population à ignorer les offres d’inscription supplémentaire, car elles pourraient être victimes de fraude.

“Les messages et les liens Web que les gens sans scrupules envoient, par SMS sur téléphone portable ou WhatsApp et mise sur les réseaux sociaux, pour offrir l’accès à la subvention 380 soles, ils sont faux“Nécessite une déclaration de Midis publiée sur son compte Twitter.

Le bonus de 380 soles sera-t-il payé en plusieurs fois et où puis-je le récupérer?

Lors des conférences de presse données par l’Exécutif au cours de la semaine, il a été précisé que le chèque de 380 soles sera délivré en un seul versement aux familles vivant dans la pauvreté et l’extrême pauvreté. Cependant, le décaissement se fera à partir du 23 mars (ce lundi).

Sur le même portail #YoMeQuedoEnCasa, en plus de faire connaître aux personnes qui demandent si elles peuvent ou non accéder à la caution de 380 soles, elle indiquera également où elles peuvent collecter cet argent. La Banco de la Nación sera l’une des entités financières auprès desquelles cette subvention pourra être perçue. Il est connu que certaines entités financières privées fourniront également cette obligation. On en saura plus dans les prochains jours.

Comment s’effectue le paiement des obligations à 380 soles dans les régions?

Le versement de la subvention sera étendu aux régions, progressivement, seulement à partir du mercredi 25 mars, par l’intermédiaire de la Banco de la Nación et des banques privées susmentionnées et à laquelle, à partir de ce jour, la Banque Scotia sera intégrée. . «Nous invitons les personnes bénéficiaires, mais dont la date et le lieu de paiement sont en cours, à attendre leur programmation. Ne vous rendez pas dans les agences car elles ne pourront pas récupérer à l’avance “, a déclaré Midis dans un communiqué.

Coronavirus au Pérou

Le gouvernement central a vu la nécessité de fermer les frontières, en plus de décréter l’isolement social, afin de contrôler le déclenchement de coronavirus qu’il est arrivé au Pérou au début de ce mois et qu’aujourd’hui le nombre de personnes infectées est passé à 395 et qu’il y a déjà cinq morts.

Le Président de la République, Martín VizcarraEn outre, il a également ordonné le couvre-feu à partir de 20 heures. jusqu’à 5 heures du matin, afin de réduire le nombre d’infections par ce virus mortel qui, dans le monde, a déjà tué plus de 12900 personnes.

