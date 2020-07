« Envoûté par le projet, ici pour retrouver la Serie D »

FRATTAMAGGIORE (NA). Le 2 juillet, nous vous avons parlé de la volonté du joueur Antonio Di Paola n’accepter que des offres en Serie D, mais surtout des projets capables de se battre dans le meilleur championnat national amateur pour un objectif qui était bien plus qu’un simple salut.

WINNING BLITZ

Annonces :

Alors, comment expliquez-vous le titre de la proposition Frattese? Les nerostellati étaient fortement intéressés par le garçon, mais quelque chose d’absolument spécial était nécessaire pour le convaincre de descendre dans la catégorie. Selon ce que notre rédaction a collecté, le matin du 3 juillet, la propriété nouvellement possédée et la diesse Massimo Cavaliere ont placé la fente décisive en contactant le garçon qui est allé à Frattamaggiore dans la soirée. Lors de la réunion convenue, les bases ont été immédiatement posées pour une combinaison gagnante, mais surtout une offre économiquement très importante qui, dans un moment historique aussi complexe, a fait vaciller les certitudes de l’offensive extérieure, qui se vantait déjà d’un accord pour rester au Gladiator. Le reste appartient à l’histoire, avec la forte offensive extérieure qui portera le maillot noir la saison prochaine.

Ph Frattese, Di Paola

PREMIERS MOTS

Confirmant tout cela les paroles du même joueur aux chaînes officielles du club: «Je remercie la famille Guarino et la Diesse Cavaliere qui ont immédiatement manifesté leur intention de me conduire à Frattamaggiore. J’arrive sur une noble place où il y a une envie de jouer au football. Le projet est très important et il y a toutes les conditions pour ramener le Frattese là où il le mérite. J’espère divertir les fans et collaborer à la montée en Serie D « .