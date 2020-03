Enzo Raiola parle de l’avenir de Moise Kean à Everton – HITC

L’Italien n’a pas connu les meilleurs débuts de vie en Premier League avec Everton.

Enzo Raiola a parlé à Juve News de l’avenir de son client Moise Kean à Everton après une première saison désastreuse en Premier League.

Les Toffees ont fait une énorme déclaration lorsqu’ils ont déboursé 25 millions de livres sterling (BBC) pour le faire signer par les géants italiens de la Juventus cet été. On s’attendait à ce que Kean résolve les problèmes d’Everton à l’avance, mais cela n’a pas tout à fait fonctionné.

Le jeune attaquant n’a marqué qu’une seule fois dans toutes les compétitions depuis son transfert d’argent et il a été suggéré un éventuel départ d’Everton en janvier.

Cependant, l’arrivée de Carlo Ancelotti l’a convaincu de rester et si les paroles de son agent sont quelque chose à acheter, il est probable qu’il restera également au-delà de l’été.

Enzo Raiola, cousin et associé du super-agent Mino, a déclaré à Juve News: “Il n’a pas connu un début brillant, mais le club croit en lui et ils sont heureux. Lentement, il aura plus d’espace. »

Everton dépendait trop de Richarlison au début de la saison lorsque Dominic Calvert-Lewin a eu du mal à trouver le filet régulièrement.

Cependant, l’Anglais a très bien complimenté le Brésilien et le duo a formé une attaque très puissante qui a fait d’Everton une équipe difficile à contenir.

Kean, toujours âgé de seulement 20 ans, a beaucoup à faire pour dépasser l’un des deux dans l’ordre hiérarchique, mais avec des minutes régulières hors du banc, il s’améliorera sûrement.

Ancelotti devra travailler sa magie sur son jeune compatriote et s’il peut le faire, il deviendra une très bonne option pour Everton dans un avenir très proche.

Dans d’autres nouvelles, Jamie Carragher commente les tactiques d’Everton sous Ancelotti et fait valoir Barcelone