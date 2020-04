Enzo Roco sacrifierait jusqu’à la moitié de son salaire à Besiktas »Football Press

Lundi 27 avril 2020

La défense nationale veut rester à Istanbul. Cela est démontré par sa volonté de réduire un pourcentage important de son salaire pour continuer dans les Negra Black Eagles en Turquie, où le conseil d’administration envisageait de mettre fin au contrat du défenseur créole.

La crise économique provoquée par le coronavirus a frappé de nombreux clubs dans le monde. Et l’équipe turque de Besiktas, dont le défenseur national Enzo Roco est membre, ne fait pas exception.

Au milieu de l’incertitude, la direction des «Black Eagles» envisage de résilier le contrat avec le défenseur, dont l’obligation dure jusqu’en juin de l’année prochaine. Situation que l’ancien joueur de Cruz Azul ne veut pas, qui serait prêt à se sacrifier pour continuer dans l’ensemble d’Istanbul.

Le portail Aspo a assuré que la personne formée à San Carlos accepterait de baisser un pourcentage important de son salaire. “Roco reçoit environ 1,2 million d’euros par an et n’a pas l’intention de partir, car il accepterait même une remise de 50% et perdrait 600 milliers d’euros”, a indiqué le journal.

En autant, dans des déclarations que le club reproduit dans son compte Instagram, le Chilien a exprimé: «On verra un Roco différent la saison prochaine. Je veux montrer ce que je vaux à Besiktas ».

Pour le moment, le club n’est pas encore parvenu à un accord avec le joueur et ils restent dans l’attente de l’avancée du virus dans le monde, une situation qui pourrait exacerber la crise financière.