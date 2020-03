Épreuve de force aujourd’hui à l’entraînement: Lotito contre Marotta et Agnelli? | Serie A

Le problème de la formation en Lazio est de plus en plus d’actualité. Elle anime des discussions interminables: la société avait annoncé la reprise pour lundi 23, dans des conditions de sécurité maximale, provoquant un vide sanitaire controversé. Renforcé par le décret gouvernemental, qui permet la formation des professionnels, Lotito (mais aussi, par exemple, Giulini et De Laurentiis, pour ainsi dire) souhaiterait partir le plus tôt possible. L’affrontement frontal a eu lieu avec Agnelli d’abord et Marotta puis, comme l’a rapporté Corriere della Sera, les deux clubs qui se disputent le Scudetto pour la Lazio (et qui se trouve être dans une situation beaucoup plus complexe).

BATAILLE PLUS DOUCE – Le président Lotito serait disponible pour reporter la formation d’une semaine, puis retourner au lundi 30, une semaine plus tard. Il serait suivi de près par Naples, Cagliari, Lecce, peut-être Bologne et Milan. Aujourd’hui à midi il y a un appel entre les présidents: Marotta espère une situation unifiée (pour recommencer avec les entraînements individuels le 4 avril et le 15 avec les entraînements de groupe): les différentes visions (également sur la gestion des joueurs, la Juve envoyant certains de ses joueurs chez eux, à l’étranger) ils s’affronteront à nouveau. Une épreuve de force, surtout politique.