Équipe de Colombie aujourd’hui: controverse par l’appel du blessé Steven Alzate 2020 | Sélection colombienne

Carlos Queiroz, il y a quelques jours, a confirmé la liste des 34 joueurs qui pourraient faire partie de l’appel à la qualification de l’équipe nationale de Colombie contre le Venezuela et le Chili.

Avec quelques nouveaux et anciens noms, Steven Alzate a intégré la liste de l’entraîneur portugais dans l’équipe nationale. Cependant, la controverse s’est produite lundi après que le père du footballeur a confirmé qu’il était physiquement malade et qu’il allait maintenant être opéré d’une pubalgie.

Vient maintenant l’erreur controversée. Carlos Queiroz était même en Angleterre pour rendre visite au jeune footballeur de Brighton, mais il ne se rendait pas compte apparemment qu’il était physiquement malade et avait une pubalgie, comme l’a confirmé le père, qui a également mentionné que c’était la raison pour laquelle il n’était pas avoir tant de minutes dans l’équipe de Premier League.

“Il va bien. Cependant, ils vont profiter du fait qu’ils n’ont pas de football pour faire une petite opération, car il souffre d’une pubalgie depuis quelques jours. C’est pourquoi durant ces mois il n’a pas eu beaucoup de minutes de jeu.” Ils vont le faire mercredi et ils auront entre trois et quatre semaines d’invalidité. C’est le bon moment pour eux de le faire “, a déclaré Héctor Alzate dans” GolCaracol.com “.

La discussion vient sur la décision de Steven Alzate et Carlos Queiroz de le conduire à l’appel s’il n’était pas en pleine condition. Le footballeur, gêné par une pubalgie, a également été appelé sur la liste. Heureusement pour lui, Queiroz et l’équipe nationale colombienne, les deux premiers jours du tour éliminatoire ont été reportés en raison du coronavirus, car cela pourrait être un gros problème si le footballeur était blessé et que les matchs étaient joués. C’était un quota de moins pour la liste ou cela pourrait être pire pour lui et son intégrité physique.