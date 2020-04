Équipe de la décennie: Angleterre

SOFIA, BULGARIE – 14 OCTOBRE: Raheem Sterling d’Angleterre célèbre avec Harry Kane après avoir marqué son cinquième but lors de la qualification UEFA Euro 2020 entre la Bulgarie et l’Angleterre le 14 octobre 2019 à Sofia, Bulgarie. (Photo de Catherine Ivill / .)

Bienvenue dans Last Word sur l’équipe de football de la série de la décennie, avec l’Angleterre comme équipe d’aujourd’hui. L’Angleterre a connu les hauts et les bas habituels au cours de la dernière décennie. Ils ont entamé la décennie avec promesse, atteignant les quarts de finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Mais c’est l’ennemi familier de l’Allemagne qui a éliminé le camp de Fabio Capello.

Capello a quitté son poste de manager en 2012. Puis, Roy Hodgson a stabilisé le navire et conduit l’Angleterre à trois tournois majeurs successifs entre 2012 et 2016. Les Trois Lions ont atteint les quarts de finale des Championnats d’Europe 2012, mais l’équipe a été éliminée aux tirs au but par finalistes éventuels, Italie.

Deux tournois décevants ont suivi. L’équipe de Hodgson a été éliminée lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil. Les Trois Lions n’ont pas réussi la phase de groupes. Deux ans plus tard, ils ont été éliminés lors des 16 dernières phases de l’Euro 2016 par l’Islande. Roy Hodgson est parti immédiatement après la perte.

Sam Allardyce est venu pour un match en tant que patron des Trois Lions pour remplacer Hodgson. Mais il a été limogé 67 jours après des négociations de transfert douteuses. Son successeur, Gareth Southgate, a mené l’équipe nationale en demi-finale de la Coupe du monde de Russie en 2018.

Gérant – Gareth Southgate

La FA a initialement nommé Southgate comme manager par intérim après le départ prématuré de Sam Allardyce. Cependant, Southgate est resté quatre matchs invaincus avant de signer un contrat de quatre ans. L’athlète de 49 ans a mené une jeune équipe des Trois Lions aux demi-finales de la Coupe du monde en 2018. C’était la première fois que l’équipe nationale atteignait cette étape depuis 1990. Son attitude calme, son adaptabilité tactique et sa sélection de jeunes équipes l’ont attiré vers les fans. .

Formation – 4-3-3

Gardien – Joe Hart



L’ancien gardien de Manchester City Joe Hart a été le numéro un de l’Angleterre pendant une grande partie de la décennie. Il a représenté l’Angleterre dans trois tournois successifs entre 2012 et 2016, et n’a pas pu être déplacé. Hart est le deuxième gardien de but d’Angleterre avec 75 sélections, seul Peter Shilton (115) est apparu plus. Hart a eu du mal à récupérer sa place récemment et Southgate l’a omis de l’équipe en 2018. Mais ses réalisations au cours de la décennie sont sans égal avec les autres gardiens de but de l’Angleterre.

Arrière droit – Kyle Walker



Différents managers ont expérimenté de nombreux joueurs à l’arrière droit de l’Angleterre au cours de la dernière décennie, mais le plus constant était Kyle Walker. Le défenseur de Manchester City a fait 48 apparitions sous un maillot anglais entre 2011-2019. Il s’est fait une réputation d’attaquant d’arrière. Récemment, il a montré son adaptabilité, jouant comme défenseur central dans les cinq matchs de la Coupe du monde 2018 en Angleterre.

Défenseur central – John Terry



Terry a représenté l’Angleterre pendant deux ans au cours de la dernière décennie (2010-2012) avant de prendre sa retraite en 2012. Cependant, il a joué à la fois en Coupe du monde 2010 et en Euros en 2012. Terry a également été capitaine de l’équipe en l’absence de Rio Ferdinand en 2011. Terry’s La carrière en Angleterre a été entachée d’incidents controversés, mais son engagement envers l’équipe nationale a été exceptionnel. Son dernier coup de tête, plongeur contre la Slovaquie lors de la Coupe du monde d’Afrique du Sud a mis en évidence sa passion et sa détermination dans un maillot anglais.

Défenseur central – Gary Cahill



Le défenseur imposant Gary Cahill ne s’est guère trompé au cours de sa carrière en Angleterre. Il a fait ses débuts en septembre 2010 et a été sélectionné pour chaque tournoi majeur de la décennie. Mais il a raté l’Euro 2012 en raison d’une mâchoire cassée lors d’un match amical juste avant le tournoi. Désormais âgé de 34 ans, il a disputé tous les matchs de la Coupe du monde 2014 et de l’Euro 2016. Entre 2010 et 2018, Cahill a fait 61 apparitions pour les Trois Lions et a été capitaine de l’équipe cinq fois. L’ancien défenseur de Chelsea a été nommé vice-capitaine de Wayne Rooney après la Coupe du monde 2014. Bien qu’il n’ait pas officiellement pris sa retraite, Cahill a déclaré son intention de se retirer du devoir de l’Angleterre pour les jeunes joueurs après la Coupe du monde 2018.

Arrière gauche – Ashley Cole



Ashley Cole est considérée comme la meilleure arrière gauche à jouer pour l’Angleterre. Il était irremplaçable dans son poste depuis plus de 13 ans et a terminé sa carrière en Angleterre avec 107 sélections. Cole est l’arrière le plus couronné de l’Angleterre. L’ancien joueur de l’A.S Roma détient également le record du plus grand nombre de sélections sans marquer pour l’Angleterre. Cependant, aucun joueur n’a rivalisé de fiabilité et d’intelligence de Cole dans ce poste depuis sa retraite en 2014.

Milieu central – Frank Lampard



Le milieu de terrain offensif Lampard a passé 15 ans en tant que joueur anglais. Il a été un meilleur buteur au niveau des clubs et des pays et a marqué 29 buts en 109 matches. Lampard est le milieu de terrain le plus performant de l’histoire de l’Angleterre. L’ancien homme de Chelsea a été impitoyable depuis le point de penalty et est toujours le meilleur buteur de l’Angleterre de tous les temps avec neuf sur 12 yards. Lampard a été capitaine des Trois Lions à plusieurs reprises sous Roy Hodgson. Il était une figure fiable lors de sa représentation à long terme de l’Angleterre.

Milieu central – Steven Gerrard



Steven Gerrard était un autre serviteur de longue date de l’Angleterre. Sa carrière en Angleterre a duré 14 ans et il était toujours présent pour l’Angleterre. Le Liverpudlian a marqué 21 buts au milieu du terrain. Il a été nommé capitaine lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2010 sous Fabio Capello. Gerrard a mené l’équipe 38 fois au cours de sa carrière, le cinquième plus élevé de tous les joueurs anglais. L’actuel manager des Rangers a pris sa retraite après la décevante Coupe du monde en 2014 avec 114 sélections.

Milieu central – Jordan Henderson



Industriel, discipliné et engagé. Le travail de Jordan Henderson dans un maillot anglais passe souvent inaperçu. Il a représenté l’Angleterre pendant une décennie et a fait ses débuts en 2010. Henderson a joué dans quatre tournois majeurs successifs entre 2012-2018. Le capitaine de Liverpool a dirigé son pays à six reprises et a joué un rôle central dans la demi-finale de l’Angleterre en 2018. Il contribue également au travail défensif pour libérer ses coéquipiers attaquants. Le joueur de 29 ans a disputé 55 matchs avec l’Angleterre à ce jour. Il continuera sans aucun doute à enfiler le maillot de l’Angleterre le plus longtemps possible.

Attaquant – Raheem Sterling



Sterling a rejoint l’équipe d’Angleterre en tant que talent brut en 2012 après avoir impressionné pour Liverpool. Il a été nommé dans l’équipe de Coupe du monde en Angleterre en 2014 à l’âge de 20 ans. L’ailier était le joueur le plus remarquable de l’Angleterre lors du match d’ouverture contre l’Italie. Sterling est maintenant une figure centrale de l’équipe de Gareth Southgate et une grande partie du jeu d’attaque tourne autour de lui. Le joueur de 25 ans a marqué dix buts lors de ses 11 derniers matches avec l’Angleterre. Il a été capitaine de l’équipe pour la première fois en 2019 contre la Hollande à Wembley.

Attaquant – Wayne Rooney

Wayne Rooney a été le joueur vedette de l’Angleterre pendant une grande partie des années 2010 et a représenté l’Angleterre pendant 15 ans. Il a terminé sa carrière nationale en 2018 en tant que meilleur buteur de l’Angleterre avec 53 buts. L’ancien joueur de Manchester United est le deuxième joueur le plus capé des nations, ayant atteint 120 avant de se retirer du service international.

Attaquant – Harry Kane



Harry Kane a marqué son premier international à seulement 80 secondes de ses débuts en 2015. C’était un début approprié pour la carrière internationale du capitaine anglais actuel. L’attaquant de Tottenham Hotspur a fait son entrée dans l’équipe première en 2016. Il a depuis mené la ligne pour l’Angleterre en Euro 2016 et la Coupe du monde en 2018. Le joueur de 26 ans a marqué 32 buts en 45 apparitions pour l’Angleterre. Il a également marqué six buts et remporté le Soulier d’or pour la Russie 2018.

Suppléants:

Jordan Pickford, Rio Ferdinand, Ashley Young, Dele Alli, Alex Oxlade-Chamberlin, Marcus Rashford, Danny Wellbeck

