Équipe de la décennie: Arsenal

Londres, ANGLETERRE – 05 MAI: Robin van Persie d’Arsenal célèbre après avoir marqué un but lors du match de Premier League de Barclays entre Arsenal et Norwich City à l’Emirates Stadium le 05 mai 2012 à Londres, en Angleterre. (Photo de Popperfoto via . / .)

Choisir l’équipe d’Arsenal de la décennie n’est pas une tâche particulièrement facile. Contrairement à la décennie précédente où les Gunners avaient l’habitude de remporter des trophées et de participer régulièrement à la Ligue des champions, cette dernière décennie les a vus se retirer de la compétition des clubs d’élite européens. En raison de la nature médiocre de leurs performances, Arsenal n’a pas été en mesure d’attirer et / ou d’éloigner les superstars du football. Par conséquent, la compétition pour les places n’a pas toujours été aussi féroce qu’elle aurait dû l’être dans certaines positions pour un club de la taille d’Arsenal. Les Gunners n’ont cependant pas été entièrement condamnés, car ils ont remporté trois Coupes FA. Certains des meilleurs joueurs européens ont également enfilé le célèbre maillot rouge au cours de cette décennie. Prenons un voyage dans le passé et choisissons l’équipe d’Arsenal de la décennie.

Équipe d’Arsenal de la décennie

Gérant – Arsène Wenger

Arsène Wenger est le choix évident en tant que manager de l’équipe d’Arsenal de la décennie. Unai Emery a été le directeur pendant une brève période, mais on ne peut pas penser à son règne comme autre chose qu’un désastre total. Sous Wenger, Arsenal a remporté la FA Cup trois fois en quatre saisons. Malgré les fans qui se sont retournés contre lui au cours de la dernière saison, le temps de Wenger à la barre est toujours regardé en arrière avec tendresse. Au moins, le football était surtout divertissant. Les Gunners ont également remporté des victoires mémorables au cours de la dernière décennie. La victoire 2-1 sur Barcelone en 2011 vient en tête. Ensuite, il y a eu l’énorme victoire finale 3-2 de la FA Cup sur Hull City après son retour de 2-0. Décidément, Wenger était le meilleur manager qu’Arsenal ait jamais eu.

Formation – 4-2-3-1

Au cours de la dernière décennie, la plupart des équipes ont joué avec une première. Arsenal a également fait de même dans la plupart des cas. Par conséquent, une formation 4-2-3-1 a été utilisée pour créer l’équipe d’Arsenal de la décennie.

Gardien – Wojciech Szczęsny



Wojciech Szczęsny bat la concurrence de Łukasz Fabiański et Petr Čech pour remporter le maillot de gardien de but de l’équipe d’Arsenal de la décennie. Szczęsny a commencé la victoire finale de la FA Cup contre Aston Villa en 2015. Le tireur polonais est arrivé pour la première fois en 2006 et est passé par l’Académie des jeunes d’Arsenal. Il est toujours aimé de tout le monde et beaucoup n’ont pas soutenu la décision de le laisser aller à la Juventus en 2017.

Szczęsny est un Gooner de bout en bout, ce qui ne peut pas être dit de Petr Čech. Szczęsny n’avait que 24 ans lorsqu’il a remporté le prix Golden Glove de la Premier League conjointement avec Petr Čech. Son temps à Arsenal est regardé en arrière avec tendresse, principalement. Oublions juste cette finale de Coupe de la Ligue contre Birmingham City.

Arrière droit – Bacary Sagna



Bacary Sagna était une option fiable pour Arsenal à l’arrière droit. Il était solide à l’arrière et très dangereux également. Le Français avait également l’habitude de marquer contre Tottenham Hotspur.

Sagna faisait partie du onze de départ qui a mis fin à la sécheresse du trophée d’Arsenal lors de la finale de la FA Cup 2014. Il a également fait partie de l’équipe PFA de l’année à deux reprises.

Il mérite la place d’arrière droit sur Héctor Bellerín.

Défenseur central – Laurent Koscielny



Au cours de la dernière décennie, Arsenal avait des défenseurs centraux chancelants jouant pour eux. Laurent Koscielny en faisait définitivement partie. Cependant, le Français s’est toujours avéré être un artiste de classe mondiale pour les Gunners. Il est finalement devenu capitaine du club et a traversé la barrière de la douleur à plusieurs reprises. La façon dont il a quitté le club n’était pas du tout agréable. Cependant, il mérite certainement cette place.

Défenseur central – Per Mertesacker



Per Mertesacker a rejoint Arsenal le jour de l’échéance en 2011 juste après la défaite 8-2 contre Manchester United. Ce fut une période tumultueuse à Arsenal.

Le BFG a fourni de l’expérience et du calme à l’arrière, ce qui était vraiment nécessaire à l’époque pour changer les choses. Mertesacker a été un membre clé des trois victoires d’Arsenal en FA Cup au cours de la dernière décennie. La finale de la FA Cup 2017 contre Chelsea était un match spécial pour lui car il était tout simplement exceptionnel.

L’Allemand n’avait pas commencé un match pour Arsenal depuis des mois, mais il est revenu pour offrir une performance fantastique contre les vainqueurs de la ligue.

Arrière gauche – Nacho Monreal



Nacho Monreal est un joueur aimé de tous les fans d’Arsenal. Il a toujours tout donné pour le club.

L’Espagnol était souvent déployé au poste de défenseur central et il a également bien fait dans cette position.

Monreal est le choix incontesté à l’arrière gauche.

Milieu de terrain – Aaron Ramsey



Aaron Ramsey était peut-être le meilleur joueur de la décennie pour Arsenal. Il a marqué les buts gagnants de la finale de la FA Cup en 2014 et 2017. Malgré plusieurs blessures au cours de cette décennie, Ramsey est devenu une légende du club à Arsenal.

Le Gallois est le milieu de terrain le plus performant de l’histoire d’Arsenal avec 64 buts en 369 apparitions. Malheureusement, il a en quelque sorte été autorisé à quitter gratuitement, un dénominateur commun de nombreux membres de l’équipe d’Arsenal de la décennie.

Milieu de terrain – Santi Cazorla



Santi Cazorla est probablement le joueur le plus aimé de ce côté. L’Espagnol était un magicien avec la balle à ses pieds.

Il a produit une masterclass contre Manchester City en 2015 qui restera longtemps dans la mémoire des fans d’Arsenal.

Cazorla a joué un rôle déterminant dans ce retour mémorable contre Hull City. Son coup franc ramena Arsenal dans le match. Il a également remporté le prix du joueur de la saison d’Arsenal lors de sa première saison.

Malheureusement, le temps de Cazorla à Arsenal s’est terminé tragiquement par une blessure horrible.

Milieu offensif central – Mesut Özil



Mesut Özil est devenu le record d’Arsenal en 2013 lorsqu’il a signé avec le Real Madrid pour 42,5 millions de livres sterling. Ce transfert a déclenché des célébrations massives parmi les Gooners du monde entier.

Depuis lors, l’Allemand est l’un des joueurs les plus frustrants du club. À son époque, Özil était tout simplement phénoménal.

Il a remporté le prix du joueur de la saison d’Arsenal en 2016. Il a enregistré plus de passes décisives que tout autre joueur d’Arsenal cette décennie. Sa place dans ce camp est méritée sans aucun doute.

Ailier droit – Pierre-Emerick Aubameyang



Pierre-Emerick Aubameyang n’a rejoint Arsenal qu’en 2018. Cependant, sa place dans l’équipe de la décennie est bien méritée.

Le Gabonais a remporté le Golden Boot lors de sa première saison complète en Premier League. Il marque des buts pour le plaisir et ces buts ont souvent entraîné une équipe moyenne d’Arsenal dans des moments difficiles.

La signature finale de l’ère Wenger est devenue un talisman au club et les fans d’Arsenal espèrent qu’il restera au club pendant quelques saisons de plus.

Ailier gauche – Alexis Sanchez



Alexis Sanchez a été superbe pendant son séjour dans le nord de Londres. Il a régulièrement séduit la foule avec des performances éblouissantes. Le Chilien a remporté le prix du joueur de l’année d’Arsenal deux fois en quatre ans. Il a été assez sensationnel à certains moments de son séjour.

Cependant, au moment où Sanchez a quitté Arsenal, sa relation avec les fans est devenue assez fougueuse. Quoi qu’il en soit, il mérite sa place de ce côté.

Attaquant – Robin van Persie



Robin van Persie a marqué 132 buts en 278 matchs avec Arsenal. Il était le capitaine du club et a marqué 30 buts lors de la saison 2011/12 pour ramasser la botte d’or. L’attaquant néerlandais a été à Arsenal pendant huit saisons.

Malheureusement, comme beaucoup d’autres joueurs de ce côté, van Persie est également parti en colère des fans d’Arsenal. Il était un joueur magnifique et le perdre contre Manchester United a vraiment blessé les Gooners.

Suppléants

Łukasz Fabianski

Mikel Arteta

Olivier Giroud

Theo Walcott

Héctor Bellerín

Francis Coquelin

Jack Wilshere

Photo principale

Intégrer à partir de .