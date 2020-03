Équipe de la décennie: Aston Villa

LEICESTER, ANGLETERRE – 09 MARS: Jack Grealish d’Aston Villa lors du match de Premier League entre Leicester City et Aston Villa au King Power Stadium le 9 mars 2020 à Leicester, Royaume-Uni. (Photo de James Williamson – AMA / .)

Dans la dernière série de Last Word on Football, nous examinons les joueurs et les managers qui ont fait partie de l’équipe Aston Villa de la décennie.

Ce fut une décennie pleine de hauts et de bas pour le côté des Midlands avec la relégation de la Premier League confirmée en 2016, Villa enregistrant le troisième plus bas total de points de l’histoire de la Premier League. Le club a également été en transition hors du terrain avec deux reprises différentes en l’espace de trois ans. Cependant, la décennie s’est terminée avec succès alors que Villa a obtenu une promotion en Premier League après une course victorieuse record aux éliminatoires du championnat.

Équipe Aston Villa de la décennie

Entraîneur: Dean Smith

Sans aucun doute, il est le manager de Villa de la décennie. Smith, né à Birmingham, a enflammé son club d’enfance depuis son arrivée en octobre 2018. Il a guidé Villa vers la Premier League et établi un nouveau record de victoires consécutives de dix matchs. Le fan de la petite enfance de Villa a captivé l’imagination des fans avec son style de jeu attrayant et sa passion pour le club. Aucun autre manager ne se rapproche de Smith au cours de la dernière décennie. Il fait un travail formidable et peut continuer longtemps.

Formation: 3-4-1-2

Aston Villa a manqué d’arrière complet au cours de la dernière décennie, aucun ne faisant l’impression souhaitée pour justifier une place dans cette équipe. Je suis allé avec un dos trois pour féliciter certains des artistes exceptionnels de Villa.

Aston Villa Défense de la décennie

Gardien: Sam Johnstone

Le loueur de Manchester United de l’époque a brillé pendant ses 18 mois de prêt à Villa. Johnstone est devenu un rouage essentiel dans les frais de promotion de Villa sous Steve Bruce, ce qui s’est soldé par une déception. Il a fait 66 apparitions pour Villa et a gardé plus de draps propres que tout autre gardien du championnat pendant son prêt. Johnstone était un formidable serviteur de Villa et mérite certainement sa place dans cette équipe.

Défenseur central: Ron Vlaar

Connu sous le nom de «Concrete Ron», le défenseur néerlandais a été formidable pendant ses trois années à Villa Park. Signé par Paul Lambert en 2012, Vlaar est devenu un incontournable de la défense de Villa les aidant à survivre à la relégation à chaque saison où il était là. Ses solides capacités de défense et de leadership étaient évidentes. On se souviendra de lui pour ses bonnes performances et son but tonitruant lors de la victoire 6-1 contre Sunderland en 2013. Vlaar était brillant pour Villa et de nombreux fans étaient déçus de le voir partir. Cependant, il ne fait aucun doute qu’il mérite sa place dans l’équipe de la décennie.

Défenseur central: James Chester

James Chester est un serviteur fidèle et travailleur d’Aston Villa depuis son arrivée en 2016. Chester est arrivé après la relégation de Villa au championnat et est depuis toujours un favori des fans. Il a joué un rôle essentiel dans les deux dernières campagnes de promotion de Villa, cette dernière ayant abouti à Wembley. Il est devenu capitaine de Villa en 2018 après le départ de John Terry et ses compétences en leadership ont été évidentes à la fois sur le terrain et en dehors. Une place pleinement méritée dans cette équipe pour le numéro cinq de Villa.

Défenseur central: Tyrone Mings

Lorsque Villa a signé Tyrone Mings en janvier 2019, l’accord a donné à Mings l’occasion de jouer au football et de développer sa forme physique. Son arrivée à Villa est devenue un match paradisiaque. Les Mings ont joué un rôle vital en tant que Villa chargée des éliminatoires et de la promotion. Il s’est fait aimer des fans et ce n’est pas surprenant que Villa lui ait fait signer leur record de club. Son organisation et son leadership à l’arrière ont été essentiels au cours de la dernière année et ses excellentes performances lui ont valu un appel en Angleterre. Mings est aimé par les fans de Villa et le sentiment est certainement réciproque.

Aston Villa Milieu de terrain de la décennie

Milieu défensif: Fabian Delph

Fabian Delph était un artiste cohérent au cœur du milieu de terrain de la Villa. Ses six années à Villa ont vu la stabilité de la Premier League ainsi que quatre voyages à Wembley. Delph a fait plus de 100 apparitions et sans doute sa meilleure performance est venue à Wembley en 2015 alors que Villa battait Liverpool en demi-finale de la FA Cup. Il a également été capitaine de la Villa pendant ses six années au club et était un favori des fans. Cependant, sa relation s’est détériorée lorsqu’il est parti pour Manchester City en 2015, mais il était un fantastique serviteur de Villa.

Milieu de terrain central: John McGinn

Super John McGinn a profité d’un sort incroyable à Aston Villa depuis son arrivée en 2018 d’Hibernian. Il est devenu un grand favori des fans pour son style de jeu tenace et ses performances guerrières. Il a été exceptionnel car Villa a obtenu une promotion lors de sa première saison en tant que joueur de l’année vainqueur et meilleur joueur de l’année. Son meilleur moment jusqu’à présent a été de marquer le but gagnant à Wembley alors que Villa obtenait une promotion. McGinn s’est brillamment adapté au football de Premier League et s’améliore de plus en plus pour le club et le pays.

Milieu de terrain: Stiliyan Petrov

Le milieu de terrain bulgare a été un formidable serviteur pour Aston Villa pendant ses sept années au club. Petrov a donné l’exemple et a régulièrement poussé Villa en avant. Alors que le succès a diminué au cours de ses dernières années à Villa, Petrov mérite pleinement sa place dans l’équipe. Il a fait 185 apparitions pour Villa avant que sa carrière ne soit tragiquement interrompue en 2013. Petrov a reçu un diagnostic de leucémie aiguë qui l’a contraint à la retraite. Villa l’a soutenu pendant son rétablissement et il est toujours reconnaissant au club. Les fans l’ont idolâtré et certainement, il restera dans les mémoires comme l’un des plus grands milieux de terrain de Villa.

Milieu central: Conor Hourihane

Le magicien irlandais est un incontournable de la Villa depuis son arrivée en 2017. Hourihane est l’homme de choix de Villa en ce qui concerne les buts du milieu de terrain. Connu pour ses décors dangereux, Hourihane a joué un rôle essentiel dans les deux campagnes de promotion de Villa et s’est parfaitement adapté au football de Premier League. Il est également devenu le premier milieu de terrain depuis David Platt à atteindre le double de buts en une seule saison. Une réalisation remarquable pour un joueur qui a gravi les échelons des ligues. Le numéro 14 de Villa a été monsieur constant pendant plusieurs saisons et mérite amplement sa place dans cette équipe.

Milieu offensif: Jack Grealish

Le garçon local vivant le rêve. Jack Grealish devient l’un des milieux de terrain les plus brillants d’Angleterre. Depuis son apparition sur la scène en 2015, Grealish a eu ses difficultés mais a certainement mûri au cours des dernières saisons. Grealish s’est fait connaître sous Tim Sherwood en 2015 en aidant Villa à échapper à la relégation de la Premier League. Cependant, des blessures l’ont vu manquer la majorité de la saison de relégation de Villa.

Ses trois saisons en Championnat lui ont permis de grandir et de se concentrer sur son football. Depuis que Dean Smith lui a confié le poste de capitaine, le numéro 10 de Villa n’a pas regardé en arrière. Grealish a fait partie intégrante de la promotion de Villa et est devenu l’un des meilleurs joueurs créatifs de la Premier League. Il a dépassé son meilleur retour de buts en une seule saison et est sur le point d’être appelé par l’Angleterre. Grealish va de mieux en mieux et une équipe de Villa de la décennie ne serait pas complète sans lui.

Aston Villa en avant de la décennie

Attaquante: Tammy Abraham

Le jeune attaquant a été exceptionnel dans la campagne de promotion de Villa. L’attaquant a marqué 26 buts en 40 matchs avec Villa et est devenu le premier attaquant depuis Andy Gray à marquer 25 buts en une seule saison. Il est devenu un grand favori à Villa Park et sera toujours aimé par les fans. Alors qu’il n’a passé qu’un an au club, Abraham a eu un impact énorme et certainement, Villa a une place dans son cœur.

Attaquant: Christian Benteke

Le grand attaquant belge a été un formidable serviteur d’Aston Villa pendant ses trois années au club. Il a marqué 49 buts en 101 matches en gardant régulièrement Villa en Premier League. L’arrivée de Benteke en 2012 a suscité beaucoup d’enthousiasme et a marqué 19 buts impressionnants lors de sa première saison dans le football anglais. Le départ de Benteke en 2015 a bouleversé les fans et a finalement commencé la disparition de Villa en 2015/16. Le Belge reste un favori des fans et mérite amplement de prendre la dernière place dans l’équipe de Villa de la décennie.

Suppléants;

Tom Heaton

Alan Hutton

John Terry

Robert Snodgrass

Idrissa Gueye

Gabriel Agbonlahor

Andreas Weimann

