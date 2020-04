Équipe de la décennie: Borussia Dortmund

DORTMUND, ALLEMAGNE – 10 NOVEMBRE: Marco Reus du Borussia Dortmund célèbre devant les fans avec son coéquipier Axel Witsel après avoir marqué le premier but de son équipe lors du match de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et le FC Bayern Muenchen au Signal Iduna Park le 10 novembre 2018 à Dortmund, Allemagne. (Photo par Dean Mouhtaropoulos / Bongarts / .)

La dernière décennie a été remplie de hauts et de bas pour l’un des clubs les plus aimés d’Allemagne. Choisir le meilleur onze de départ de tous les joueurs incroyables qui ont enfilé le maillot noir et jaune de 2010 à 2019 est assez difficile. Dans chaque position, il y a au moins deux joueurs parmi lesquels choisir. Voici l’équipe du Borussia Dortmund de la décennie.

Borussia Dortmund: l’équipe de la décennie

Entraîneur: Jürgen Klopp

De nombreux postes au sein de l’équipe de Dortmund de la décennie seront clairement définis. Le choix de Jürgen Klopp comme manager pourrait être le plus évident. L’ancien manager de Mayence 05 a rejoint les Black and Yellows en 2008, trois ans seulement après que Dortmund ait évité de justesse la faillite. Les deux premières saisons de Klopp à la tête de Dortmund ont été des périodes de reconstruction, et c’est exactement ce qu’il a fait.

Pendant son séjour au club, Klopp a remporté deux titres de Bundesliga, un DFB-Pokal, deux DFL-Supercups et a terminé deuxième de l’UEFA Champions League.

Équipe de la formation Décennie: 4-3-3.

Gardien: Roman Weidenfeller

Pas de manque de respect pour Roman Bürki, mais Roman Weidenfeller est une légende absolue de Dortmund. Le gardien de but a fait 349 apparitions au cours de ses 16 années au club, remportant la Bundesliga en 2011, le doublé national en 2012 et se rendant jusqu’en finale de la Ligue des champions en 2013. Weidenfeller n’a raté que trois matches de 2010 à 2012. Bürki a pris la première place en 2015, rétrogradant la légende de Dortmund au banc. Weidenfeller a pris sa retraite en 2018.

Arrière droit: Lukasz Piszczek

Après un séjour de trois ans au Hertha Berlin, Lukasz Piszczek a déménagé au Borussia Dortmund pour un transfert gratuit dans la fenêtre de transfert de l’été 2010. Le jeune Polonais a renforcé sa position d’arrière droit de Jürgen Klopp. Jusqu’en 2018, sa position aux côtés de Dortmund était incontestée, mais cela a changé avec l’arrivée du rythme Achraf Hakimi en 2018. Au total, Piszczek a disputé 244 matches avec le Borussia Dortmund.

Défenseur central: Matts Hummels

C’est là que les choses deviennent un peu gênantes, car nous arrivons maintenant au premier des trois joueurs de Dortmund qui ont déménagé au FC Bayern München. Mats Hummels a rejoint l’académie du Bayern à l’âge de six ans, mais n’a fait qu’une seule apparition en équipe avant de s’installer au Borussia Dortmund en 2009. Sous Klopp, il est devenu le sien. Hummels n’a raté que trois matchs au cours des deux saisons gagnantes de Meisterschale de 2010 à 2012, tout en jouant un rôle central dans la finale de la Ligue des champions en 2013.

En 2014, Hummels est devenu capitaine, mais en 2016, il a pris la décision controversée de retourner au Bayern. Alors que le raisonnement de Hummels, rentrer chez lui à Munich et retourner dans son club d’enfance, était compréhensible, la décision a mis un enjeu dans le cœur des fans de Dortmund. Malgré cette décision, Hummels est incontestablement le meilleur défenseur central de Dortmund de la décennie.

Défenseur central: Neven Subotić

Alors que Hummels était le défenseur central étoile à Dortmund, gagnant tous les éloges, Neven Subotić était toujours à ses côtés pendant les années d’or du club. Le partenariat formé entre les deux était légendaire, aidant Dortmund à un rückrunde invaincu de la campagne de championnat 2011/12 gagnante. Hummels est bon avec le ballon à ses pieds, tandis que Subotić est un guerrier qui ne recule jamais devant un défi. Les deux ont fait l’un des meilleurs partenariats de centre-arrière de l’histoire de la Bundesliga.

Arrière gauche: Marcel Schmelzer

Les quatre de retour de Dortmund de 2010 à 2015 étaient incroyables, ce qui rend presque impossible de ne pas placer Marcel Schmelzer, un produit de l’académie de Dortmund, à l’arrière gauche. Schmelzer est la dernière pièce du mur défensif qui a rendu possible les années de gloire sous Klopp. Lors de la saison 2010/11 qui a remporté le titre, l’Allemand n’a pas manqué une seule minute de jeu en championnat. Alors que Raphaël Guerreiro a gardé l’ancien capitaine sur le banc, le service de Schmelzer au Borussia Dortmund de 2010 à 2015 a été stellaire.

Milieu: Sven Bender

Chaque équipe victorieuse a besoin d’un milieu de terrain prêt à faire le sale boulot. Sven Bender était exactement cela, agissant comme la première ligne de défense pour Hummels et Subotić. Le milieu de terrain allemand était un élément crucial des deux équipes vainqueurs du titre et la course improbable de Dortmund à la finale de la Ligue des champions en 2013. Bien que Nuri Sahin ait été la star en 2010/11, il est immédiatement parti pour le Real Madrid cet été. Axel Witsel a également été pris en considération, mais Bender a été un élément clé de deux saisons victorieuses.

Milieu: İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan est la définition d’un milieu de terrain chic. Le toucher, la vision et la capacité de passe de l’international allemand sont la raison pour laquelle Pep Guardiola le considère si haut. Gündoğan a rejoint Dortmund en 2011, jouant un rôle crucial dans le titre 2011/12, et égalisant l’égalisation contre le Bayern en finale de la Ligue des champions 2013. Des problèmes de blessures ont entravé ses dernières saisons au Signal-Iduna Park, mais la capacité de Gündoğan lui garantit une place dans la décennie onze, même par rapport à Sahin ou Witsel.

Milieu: Shinji Kagawa

Alors que sa carrière a faibli après un déménagement en 2013 à Manchester United, les gens oublient souvent à quel point Shinji Kagawa était bon de 2010 à 2012. Il a marqué but après but en championnat et a marqué le premier match de la lutte contre Dortmund à cinq buts du Bayern dans le DFB 2012. Pokal Final. Cela pourrait être controversé, mais Kagawa obtient le feu vert sur Mario Götze, simplement par préférence. Le déménagement de Götze au Bayern, une décision qui a vraiment nui au football allemand en relançant la domination complète et totale du Bayern sur la Bundesliga, est impardonnable.

Aile droite: Marco Reus

Marco Reus est le premier joueur de l’équipe de la décennie qui n’a pas soulevé le Meisterschale avec Dortmund, mais son inclusion n’est pas une surprise. Alors qu’il se débattait avec des blessures, Reus est tout simplement un joueur de classe mondiale. Il a été incroyablement malchanceux tout au long de sa carrière, manquant la coupe du monde 2014 et n’ayant pas remporté la ligue avec Dortmund. La loyauté de Reus envers les noirs et les jaunes, cependant, ce que peu de stars de Dortmund ont montré, fait de lui une véritable légende.

Aile gauche: Jadon Sancho

C’est là que beaucoup seront en désaccord. Où sont Jakub Błaszczykowski ou Kevin Großkreutz, véritables légendes de Dortmund qui ont joué un rôle central dans la conquête de ces deux titres de champion? Eh bien, Jadon Sancho est non seulement plus habile que les deux, mais plus efficace, et est bien parti pour devenir l’un des meilleurs joueurs européens. Ses performances la saison dernière étaient absurdes. L’Anglais a marqué treize et mis en place dix-neuf, le faisant à l’âge de 18 ans. Dortmund est connu pour développer de jeunes talents, et Sancho pourrait être leur meilleur produit à ce jour.

Avant centre: Robert Lewandowski

Peu importe à quel point le déplacement du Pôle vers le Bayern a fait mal, il est impossible de ne pas avoir Robert Lewandowski dans l’équipe de la décennie. Si quoi que ce soit, son mouvement n’a pas été le plus douloureux. Ce prix revient à Mario Götze. Götze est né et élevé à Dortmund, tandis que Lewandowski n’a pas de liens profonds avec le club, et Hummels pourrait toujours dire qu’il rentrait chez lui.

Quoi qu’il en soit, Lewandowski était un phénoménal serviteur du noir et du jaune. Il a marqué trente buts lors de la campagne 2011/12, dont le vainqueur du titre contre le Bayern lors de la journée 30, et quatre lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions 2013 contre le Real Madrid.

Nous ne pouvons pas oublier la classe mondiale Pierre-Emerick Aubameyang et l’importance que Lucas Barrios a joué dans la victoire de Dortmund en 2010/11, marquant seize buts. Malgré son déménagement déchirant au Bayern en 2014, cependant, Lewandowski a des milles d’avance sur tout avant-centre de Dortmund au cours de la dernière décennie.

Équipe du banc de la décennie:

Roman Bürki

Kevin Großkreutz

Jakub Błaszczykowski

Pierre-Emerick Aubameyang

Mario Götze

Sebastian Kehl

Nuri Sahin

