Équipe de la décennie: Bournemouth

BOURNEMOUTH, ANGLETERRE – 30 OCTOBRE: Marc Pugh de l’AFC Bournemouth regarde au cours de la Coupe du Carabao quatrième match entre l’AFC Bournemouth et Norwich City au Vitality Stadium le 30 octobre 2018 à Bournemouth, en Angleterre. (Photo de Dan Mullan / .)

Bienvenue à Last Word sur l’équipe de football de la série de la décennie. Dans la tranche d’aujourd’hui, nous examinerons les joueurs et le manager qui ont fait partie de la meilleure équipe de Bournemouth des années 2010. Cette décennie a été, de loin, la plus réussie de l’histoire des Cerises. Il a vu la promotion du bas de la Ligue de football anglaise jusqu’au sommet et une croissance incroyable du club. Beaucoup de joueurs ont atteint des sommets même s’ils n’auraient jamais cru possible, et certains ont même rejoint mon équipe de Bournemouth de la décennie.

Équipe de la décennie de Bournemouth

Entraîneur: Eddie Howe

La décision la plus simple de l’équipe, Eddie Howe, est le manager de Bournemouth de la décennie. Alors qu’il est parti pour gérer Burnley en 2011, il est revenu un an et demi plus tard, et depuis lors, il a dirigé Bournemouth jusqu’à la Premier League et leur succès. Ils sont actuellement en difficulté, mais avec le retour imminent du joueur vedette David Brooks, et la Premier League ne reprendra qu’au moins le 4 avril, si tant est que Bournemouth ait définitivement une chance de survivre pour se battre pour une autre saison dans l’élite.

Formation: 4-4-2

Tout au long de la décennie, Bournemouth a maintenu une formation 4-4-2. Ils ont gagné la promotion de leur toute première apparition en Premier League avec elle, et sont, pour la plupart, restés avec elle.

Gardien: Artur Boruc



Bien que cela ait été plus difficile que le manager de la décennie, Artur Boruc a été le meilleur gardien de but de Bournemouth des années 2010. Il a rejoint les Cherries au début de la saison 2014/15 en prêt de Southampton et a gardé 16 draps propres alors que l’équipe d’Eddie Howe a été promue en Premier League. Boruc a signé pour les Cerises en mai 2015 et les a aidés à gagner en stabilité au cours de leurs premières saisons de haut vol. Bien qu’il ait maintenant dépassé son apogée, il est toujours un gardien de but de qualité et celui qui peut faire le travail lorsqu’il est appelé. La participation de Boruc à la promotion du Championnat à Bournemouth et ses performances lors de leurs premières saisons dans la première division anglaise sont ce qui a fait de lui son meilleur gardien de but au cours de la dernière décennie.

Arrière droit: Simon Francis



Alors qu’Adam Smith a très bien joué pour Bournemouth pendant son séjour là-bas, Simon Francis est sorti juste en tête de cette liste. Francis a été l’arrière droit préféré pendant une grande partie de la deuxième moitié de la décennie et a joué un rôle déterminant dans leur équipe au cours d’une période similaire à celle de Boruc. Sa capacité à fournir des aides de manière constante a été d’une grande aide pour Bournemouth pendant qu’ils s’installaient comme habitués de la Premier League, ce qui en faisait leur meilleur arrière droit de la décennie.

Défenseur central: Steve Cook et Nathan Ake



Alors que Tommy Elphick était un leader incroyable et a aidé Bournemouth à obtenir une promotion du Championnat, il vient de rater sa liste. Le partenariat entre Steve Cook et Nathan Ake est trop beau pour être ignoré. Depuis que Ake, l’un des meilleurs joueurs de Bournemouth, a rejoint Chelsea en 2016 pour un prêt devenu permanent en 2017, il a formé un excellent partenariat avec Steve Cook. Cook est avec Bournemouth depuis un certain temps, les ayant aidés à la promotion en Premier League, tandis que Ake a rejoint et a immédiatement respiré la qualité dans la défense des Cherries.

Arrière gauche: Charlie Daniels



Premier joueur sur cette liste à avoir été avec Bournemouth à travers trois divisions, Charlie Daniels avait une place assez incontestée dans cette équipe de la décennie. Il a fait beaucoup pour Bournemouth pendant son séjour là-bas et, avec Francis, peut fournir des engagements directs et constants.

Milieu droit: Matt Ritchie



Bien qu’il ait joué pour Newcastle depuis 2016, Matt Ritchie était un autre joueur qui a aidé Bournemouth dans son championnat et ses premiers jours en Premier League. Plus particulièrement, Ritchie était l’un des meilleurs joueurs des Cherries lorsqu’ils ont été promus dans l’élite anglaise. Il a marqué 15 buts et aidé 17 matchs au cours de cette campagne, ce qui lui a permis de participer à 32 buts directs. L’Écossais a été son deuxième meilleur buteur du championnat et le meilleur assistant de la ligue, ce qui en fait un élément clé de la saison de promotion de Bournemouth.

Milieu de terrain central: Harry Arter et Andrew Surman



Arter est arrivé au Vitality en 2010, après avoir joué pour le club extérieur à Woking une saison auparavant. Il est toujours sous contrat avec le club, après avoir été prêté pour une deuxième saison en 2019/20, et il a été le serviteur le plus fidèle du club au cours des dix dernières années. Le milieu de terrain né à Londres est passé de la non-ligue avec Woking à un habitué de la Premier League avec Bournemouth, une réussite vraiment incroyable. Surman a également été un grand joueur, et bien qu’il n’ait pas joué avec la côte sud depuis aussi longtemps qu’Arter, il a toujours été l’un de leurs meilleurs joueurs au cours de la dernière décennie. L’Anglais joue pour les Cerises à ce jour et apparaît occasionnellement, mais son apogée s’est certainement produit au cours de la dernière décennie.

Milieu gauche: Marc Pugh



Marc Pugh est en quelque sorte une légende de Bournemouth. Alors que Ryan Fraser aurait également pu être mon milieu de terrain gauche, Pugh avait un excellent partenariat avec l’arrière gauche Daniels et a joué pour les Cherries pendant presque toute la décennie, de leur première saison de Ligue 1 à 2018/19 en Premier League. Il a joué un rôle important dans toutes leurs campagnes de promotion et restera dans l’histoire du club en tant que grand joueur.

Attaquant: Joshua King & Callum Wilson



Callum Wilson est sans doute le joueur de la décennie de Bournemouth. Il est leur meilleur buteur, avec 58, et les a incroyablement aidés dans leur promotion du championnat. Sa décennie a également été entravée par des blessures, mais, malgré cela, il a été un élément clé de l’équipe de Bournemouth dans la seconde moitié des années 2010. Joshua King, qui a rejoint les Cherries une saison après Wilson, est leur meilleur buteur en Premier League. Bien qu’il ait été moins facile à choisir que Wilson, on ne peut pas regarder derrière lui lors du choix de ce onze de départ, et il complète l’équipe de départ de Bournemouth de la décennie.

Suppléants

Quant aux remplaçants, il y avait beaucoup de joueurs parmi lesquels choisir, mais au final, ce sont les joueurs qui ont réussi.

Asmir Begovic: J’aurais pu choisir Aaron Ramsdale, mais il en est un pour l’avenir, peut-être les années 2020?

Tommy Elphick: presque fait partie de l’équipe de départ.

Adam Smith: un autre qui a raté de peu.

Jefferson Lerma: un joueur de qualité qui jouera un rôle plus important au cours de la prochaine décennie.

Ryan Fraser: l’intérêt d’Arenal l’a ralenti cette saison, mais reste un joueur de qualité.

Brett Pitman: incroyablement important dans la première partie de la décennie.

