Les supporters de Brighton et Hove Albion se préparent pour le match de football de demi-finale de la Coupe d’Angleterre entre Manchester City et Brighton et Hove Albion au stade de Wembley à Londres, le 6 avril 2019. (Photo de Ian KINGTON / .) / PAS POUR LE MARKETING OU LA PUBLICITÉ UTILISATION / RESTREINT À UN USAGE ÉDITORIAL (Le crédit photo doit se lire IAN KINGTON / . via .)

Bienvenue à Last Word sur l’équipe de football de la série de la décennie. Aujourd’hui, nous regardons les joueurs et le manager qui ont fait partie de l’équipe de Brighton & Hove Albion.

Ce fut une décennie formidable pour les Seagulls qui ont commencé en Ligue 1 sous Gus Poyet. Deux promotions plus tard, l’Albion est une équipe de Premier League établie qui cherche à se renforcer.

Équipe de la décennie: Brighton et Hove Albion

Entraîneur: Chris Hughton

Brighton a eu d’excellents managers au cours de la dernière décennie, notamment Gus Poyet et l’actuel manager Graham Potter. Cependant, leur manager de la décennie doit être Chris Hughton pour son exceptionnelle période de quatre ans et demi qui a vu Brighton échapper à la relégation du Championnat et obtenir une promotion en Premier League. Hughton a sauvé Brighton, les a repris et les a stabilisés en Premier League avant sa sortie en mai 2019. On se souviendra de Hughton pour le travail formidable qu’il a fait malgré sa sortie imprudente du club.

Formation: 4-4-1-1

Brighton a largement joué avec un avant-centre au cours de la dernière décennie avec une largeur et un milieu de terrain offensif central régulièrement intégrés dans leur style de jeu. Leurs hommes larges ont été essentiels à leur promotion en Premier League et à leur stabilisation en tant que club de haut niveau.

Brighton Défense de la décennie

Gardien: David Stockdale



David Stockdale a été une figure influente pendant ses trois années à Brighton. Le gardien a fait partie intégrante de la promotion de la saison 2016/17, conservant 17 draps propres. Les performances de Stockdale lui ont valu une place dans l’équipe de championnat de la saison, et il est arrivé deuxième au prix du joueur de l’année de Brighton. Il a fait 133 apparitions pour les Seagulls et, certainement, ses performances ont fait de lui un favori des fans.

Arrière droit: Bruno Saltor



Une équipe de Brighton de la décennie ne serait pas complète sans le capitaine influent Bruno Saltor. L’Espagnol a été un formidable serviteur pendant ses sept années avec les Mouettes, où il a fait 225 apparitions et est devenu un grand favori des fans. Bruno a fait partie intégrante de la promotion de Brighton et s’est imposé en Premier League. Un personnage extrêmement populaire qui a reçu une ovation debout lorsqu’il a pris sa retraite à la fin de la saison dernière.

Défenseur central: Lewis Dunk



Né et élevé à Brighton, Lewis Dunk mérite amplement sa place dans l’équipe de la décennie. Dunk s’est épanoui depuis sa percée senior lors de la saison 2010/11. Il a joué un rôle essentiel dans la montée de Brighton dans la pyramide du football anglais. Dunk s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de la Premier League avec son solide leadership et son physique à l’arrière. Ces qualités de leadership ont été récompensées lorsque Dunk a reçu le brassard du capitaine après la retraite de Bruno. Il est devenu de plus en plus fort et il sera plus déterminé que quiconque à voir Brighton rester une équipe de Premier League pour les années à venir.

Défenseur central: Gordon Greer



L’ancien international écossais Gordon Greer a été un formidable serviteur pendant ses six années à Brighton. La moitié centrale sans fioritures était exceptionnelle, aidant Brighton à assurer la promotion et la stabilisation du championnat au deuxième niveau en Angleterre. Greer était une figure influente à la fois sur et en dehors du terrain avant sa sortie en 2016. Il a fait plus de 200 apparitions et est devenu un favori des fans et mérite certainement sa place dans cette équipe.

Arrière gauche: Gaetan Bong



Gaetan Bong a connu un formidable sort de quatre ans et demi à Brighton. L’international camerounais a joué un rôle vital alors que Brighton obtenait une promotion en Premier League. Il a disputé 91 matchs avec les Seagulls et a certainement joué son rôle dans le récent succès de Brighton en s’établissant comme arrière gauche de premier choix pendant son séjour au club de Premier League. Bong est parti plus tôt cette année pour rejoindre Nottingham Forest, mais il restera dans les mémoires des fans de Brighton.

Milieu de terrain de la décennie de Brighton

Milieu droit / Aile: Anthony Knockaert



Anthony Knockaert était le Français occupé et avait été un favori des fans depuis son arrivée en 2015. Knockaert a été exceptionnel pendant la campagne de promotion de Brighton, marquant 15 buts en 45 matchs. Ses performances lui ont valu le titre de joueur de championnat de l’année et de joueur de l’année de Brighton. Depuis lors, il a aidé Brighton à s’établir en Premier League. Knockaert est actuellement prêté à Fulham et cherche à retrouver sa meilleure forme. Il est toujours très apprécié du club et des fans et le sentiment est réciproque.

Milieu central: Dale Stephens



Le milieu de terrain solide comme le roc Dale Stephens a été, et continue d’être, un excellent serviteur pour Brighton. Stephens a eu une influence au cœur du milieu de terrain avec son style de jeu tenace et sans fioritures. Son décès a également été un autre rouage essentiel de leur succès. Comme le club, il est maintenant un milieu de terrain de Premier League établi qui est certainement le monsieur constant de Brighton.

Milieu central: Beram Kayal



Le meneur de jeu israélien Beram Kayal a également été un excellent serviteur pour Brighton depuis son arrivée en 2015. Kayal a été influent pour Brighton pendant sa campagne de promotion et s’est bien adapté au football de Premier League. Depuis lors, Kayal a souffert de blessures et est actuellement en prêt au Charlton Athletic. Cependant, son rôle dans le succès de Brighton ne peut être oublié.

Milieu gauche / Aile: Kazenga LuaLua



Se joignant au départ au prêt au début de la décennie, l’ailier au rythme soutenu Kazenga LuaLua était un autre rouage important dans la décennie de succès de Brighton. LuaLua a bénéficié de trois périodes de prêt distinctes à Brighton avant de rejoindre définitivement en 2011. Ses sept années au stade Amex ont vu deux promotions. LuaLua a quitté Brighton en 2017, mais ses performances lors de la campagne de promotion de League One resteront longtemps dans la mémoire.

Milieu offensif: Pascal Gross



Le meneur de jeu allemand Pascal Gross est arrivé en 2017 dans l’espoir d’avoir un impact énorme. Le joueur de 28 ans a fait exactement cela, devenant le principal acteur créatif de Brighton. Il s’est parfaitement adapté au football de Premier League, créant plusieurs opportunités pour ses coéquipiers via des passes intelligentes ou des coups de pied arrêtés. Sa première saison l’a vu remporter le prix du joueur de l’année de Brighton. Il reste un joueur clé de Brighton sous Graham Potter et une figure populaire parmi les fans.

L’attaque de la décennie par Brighton

Attaquant: Glenn Murray



L’équipe de Brighton de la décennie est terminée avec l’ajout du favori des fans, Glenn Murray. Le premier sort de Murray avec Brighton, qui a duré quatre saisons, s’est terminé en 2011 où il a marqué 22 buts pour les Seagulls avant de partir pour ses rivaux Crystal Palace. Murray est retourné à Brighton en 2016 pour les aider à obtenir une promotion. Son prêt est devenu permanent en 2017 et continue d’être la principale source d’objectifs de Brighton. Au cours de ses deux sorts, Murray a disputé plus de 250 apparitions en marquant un camion chargé de buts. Il est adoré par les fans et cette équipe de la décennie ne serait pas complète sans Glenn Murray.

Suppléants

Mathew Ryan, Shane Duffy, Liam Rosenior, Liam Bridcutt, Rohan Ince, Leonardo Ulloa, Ashley Barnes

