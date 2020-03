Équipe de la décennie: Burnley

HULL, ANGLETERRE – 09 MAI: Danny Ings (2ndL) de Burnley célèbre marquer le premier but avec Matthew Taylor (L), George Boyd et Ashley Barnes (haut) de Burnley pendant le Barclays Premier League match entre Hull City et Burnley au stade KC le 9 mai 2015 à Hull, en Angleterre. (Photo de Laurence Griffiths / .)

Bienvenue dans la dernière édition de Last Word on Football’s Team of the Decade series. Aujourd’hui, nous regardons les joueurs et le manager qui ont fait partie de l’équipe Burnley de la décennie.

Les Clarets ont connu une décennie mouvementée. La promotion, la relégation et un sort en Europe ont donné aux fans de quoi se réjouir et s’inquiéter. Burnley est un club de Premier League établi depuis 2016 et semble vouloir y rester pendant un certain temps.

Équipe Burnley de la décennie

Gestionnaire – Sean Dyche

Il n’y avait aucun doute sur qui obtiendrait le feu vert en tant que manager. Sean Dyche a fait du club un appareil permanent de Premier League, plus un capable de se qualifier pour l’Europe. Dyche est très respecté dans le football et adoré à Turf Moor. Son amour pour attaquer le football est là pour voir à travers la formation avec laquelle il reste, même si d’autres se déplacent vers d’autres formations plus «à jour».

Formation – 4-4-2

Peu dans le jeu d’aujourd’hui utilisent la formation désormais à l’ancienne 4-4-2. Sean Dyche et Burnley sont une équipe qui le fait encore, et ils l’utilisent très bien. C’est une formule éprouvée qui a vu les Clarets s’établir en tant que club de Premier League et également concourir en Europe. Peu de joueurs jouent avec deux attaquants de nos jours; cependant, Burnley le fait et ils le font bien.

Gardien – Tom Heaton

Signé sur un transfert gratuit de Bristol City, Tom Heaton passerait six ans chez Turf Moor. Gardien toujours bon et fiable, Heaton est devenu le premier joueur de Burnley à être couronné par l’Angleterre en plus de 40 ans. Il a joué 200 fois et a à peine mis une main ou un pied mal avant de passer à Aston Villa.

Arrière droit – Kieran Trippier

L’un des meilleurs crossers d’un ballon au cours de la dernière décennie, Trippier était un favori des fans du club. Il a été nommé deux fois de suite dans l’équipe PFA de l’année alors qu’il était au club avant de se rendre à Tottenham Hotspur et il exerce désormais son métier à l’Atletico Madrid.

Trippier a également disputé 19 matches avec l’Angleterre et a marqué un superbe coup franc lors de la demi-finale de l’Angleterre lors de la dernière Coupe du monde. Grand admirateur de Sean Dyche, Trippier adorerait revenir au club à un moment donné.

Défenseur central – Michael Keane

Un défenseur central composé, Michael Keane a non seulement arrêté des buts mais il pourrait également causer des problèmes dans la zone adverse. Il jouerait 108 matchs, marquant sept buts avant son déménagement à Everton.

Défenseur central – James Tarkowski

Bénéficiant du départ de Michael Keane, Tarkowski s’est imposé au cœur de la défense des Clarets. A l’aise sur le ballon et menaçant à l’autre bout du terrain, Tarkowski, s’il était vendu, devrait rapporter plus que les honoraires perçus pour Keane. Il a fait ses débuts internationaux en Angleterre contre l’Italie en 2018.

Arrière gauche – Stephen Ward

Ward international de la République d’Irlande a été un latéral fiable pendant la moitié de la dernière décennie. Une partie importante de l’équipe des Clarets qui a obtenu une promotion et a également échappé à la relégation de la Premier League. Jouons maintenant un peu plus bas à Stoke City.

Milieu droit – Scott Arfield

En arrivant sur un transfert gratuit depuis la ville de Huddersfield, Arfield n’a laissé personne à Turf Moor. Un international canadien avec un oeil pour le but, il pourrait jouer dans plusieurs positions et figurerait 193 fois pendant son temps au club.

Milieu central – Dean Marney

Marney a joué un grand rôle en aidant les Clarets à deux promotions. Homme dur avec de bonnes compétences en distribution, Marney est le type de joueur dont chaque équipe a besoin. Signé en 2010, il passerait huit ans avec le club.

Milieu central – Jack Cork

M. Consistency à Burnley, Cork est à l’origine arrivé en prêt de Chelsea. Il passait du temps à Southampton et à Swansea City avant d’arriver définitivement à Turf Moor. Cork a fait son entrée dans l’équipe d’Angleterre depuis sa signature et espère gagner plus de sélections avec le club.

Milieu gauche – Dwight McNeil

Plusieurs joueurs auraient pu prendre cette place; cependant, le jeune talentueux avec un grand avenir devant lui prend la place. McNeil a fait irruption sur la scène fin 2018 et n’a pas regardé en arrière. Ailier qui aime autant les passes décisives que les buts, le joueur de 20 ans a un avenir prometteur et suscite l’intérêt de plusieurs clubs. Les fans espèrent qu’il restera au club pendant un certain temps.

Attaquant – Danny Ings

Rejoignant Bournemouth pour 1 million de livres sterling, Ings faisait partie intégrante de la promotion de Burnley en Premier League. Il gagnerait un joueur de championnat du mois et un joueur de l’année. Bien que l’équipe soit reléguée de la Premier League, Ings a impressionné par ses objectifs et ses performances et a gagné un déménagement à Liverpool.

Attaquant – Ashley Barnes

Signé de Brighton & Hove Albion en 2014, Barnes a joué un rôle majeur dans le succès de Burnley ces dernières années. Jouant et marquant de manière constante dans l’élite du football anglais, Barnes remporte la course au deuxième rôle de buteur. Un rôle qui aurait pu être rempli par plusieurs attaquants qui ont joué aux couleurs de Burnley au cours des dix dernières années.

Subs: Nick Pope, Ben Mee, Steven Defour, Chris Wood, Ashley Westwood, Johann Berg Gudmundsson, George Boyd

