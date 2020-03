Équipe de la décennie: Chelsea

MUNICH, ALLEMAGNE – 19 MAI: Didier Drogba de Chelsea salue les fans après la finale de l’UEFA Champions League entre le FC Bayern Munich et Chelsea à la Fussball Arena de Munich le 19 mai 2012 à Munich, Allemagne. Le match s’est terminé 1-1 après prolongation, Chelsea a gagné 4-3 aux tirs au but. (Photo par Bob Thomas Sports Photography via .)

Bienvenue à Last Word sur l’équipe de football de la série de la décennie. Chelsea a fait un excellent début de décennie en remportant le doublé de Premier League et de FA Cup sous Carlo Ancelotti en 2010. Les Blues n’ont pas pu répéter leur succès en 2011, terminant deuxième derrière Manchester United, mais ils ont obtenu la première de leurs deux FA Cups. en cette saison.

Le moment décisif de la décennie pour le club est survenu en 2012 alors qu’il remportait sa toute première finale de Ligue des Champions. Chelsea a battu le Bayern Munich aux tirs au but dans une finale dramatique. Ils ont également remporté la FA Cup cette année sous la direction de Roberto Di Matteo. Chelsea n’a pas pu récupérer le succès de la Ligue des champions en 2013 mais a remporté la Ligue Europa sous Rafa Benitez.

Deux titres en deux ans sont alors venus. Tout d’abord, la légende de retour Jose Mourinho a mené l’équipe au succès de Premier League en 2015 et Antonio Conte a répété l’exploit en 2017. Conte a conduit Chelsea à une autre FA Cup en 2018, tandis que Maurizio Sarri a remporté la Ligue Europa pour la deuxième fois en 2019, battant Arsenal 4-1 en finale.

L’ancien joueur Frank Lampard a rejoint le club en tant que manager et reconstruit actuellement avec sa jeune équipe à la suite d’un embargo sur les transferts.

Équipe de la décennie de Chelsea

Entraîneur: Roberto Di Matteo

Des directeurs de la qualité ont dirigé Chelsea entre 2010 et 19, et beaucoup sont plus en vue que l’ancien international italien Roberto Di Matteo. Des joueurs comme Carlo Ancelotti, Antonio Conte et Jose Mourinho ont supervisé les saisons gagnantes en Premier League, en plus d’une multitude de titres de coupe nationale. Cependant, aucun de ces managers n’a égalé la réussite de Di Matteo qui a guidé Chelsea à sa première Ligue des champions en 2012.

La victoire des Bleus sur Barcelone en demi-finale a été un moment mémorable de la décennie, mais la victoire sur le Bayern Munich en finale, avec une équipe blessée et un certain nombre de joueurs marginaux, a été une réalisation sensationnelle en soi. Di Matteo a également remporté la FA Cup en 2012 mais a été licencié en novembre de la même année et remplacé par Rafa Benitez. La décision a été impopulaire auprès des fans et a mis un terme amer au passage de huit mois réussi de l’Italien en tant que manager de Chelsea.

Formation: 4-4-2

Gardien – Petr Cech



Cech a été le numéro un de Chelsea pendant plus d’une décennie. Il a rejoint le club en 2004 et s’est rapidement imposé comme le gardien de premier choix des Bleus. Il a fait près de 500 apparitions pour le club et a gardé 228 draps propres. Il a sauvé le penalty d’Arjen Robben en prolongation lors de la finale de la Ligue des Champions 2012 et a également écarté le penalty d’Ivica Olić lors de la fusillade décisive.

Arrière droit – Cesar Azpilicueta

Surnommé affectueusement «Dave» par les fans de Chelsea, Azpilicueta s’est imposé comme le partant de Chelsea juste après son arrivée à l’Olympique de Marseille en 2012. L’Espagnol est maintenant capitaine du club et a disputé plus de 350 matches avec Chelsea. En plus de ses contributions défensives engagées pour le club et de sa lecture exceptionnelle du jeu, Azpilicueta a fait preuve de beaucoup de qualité offensive. Au cours de sa carrière à Chelsea, il a inscrit 45 buts et inscrit 13 buts en huit ans à Stamford Bridge.

Défenseur central – John Terry



Peut-être le meilleur capitaine de l’histoire de Chelsea, John Terry a mené le club à 16 titres en plus de 700 apparitions. Terry a été nommé capitaine en 2004 et a tenu le brassard jusqu’à sa retraite en 2017 et est devenu le visage de Chelsea pendant près de deux décennies. Il était connu pour son approche sensée, corps sur la ligne et a été le premier capitaine des Bleus à remporter le doublé de Premier League et de FA Cup en 2010. Terry a terminé sa carrière à Chelsea en tant que meilleur défenseur de la Premier League. Il a terminé avec une garde d’honneur à la 26e minute le dernier jour de la saison 2016/17 à Stamford Bridge contre Sunderland; un envoi approprié pour le légendaire défenseur central.

Défenseur central – Gary Cahill



Un autre rocher absolu dans la défense de Chelsea, Gary Cahill a incarné le professionnalisme aux côtés de Terry pendant près de cinq ans. En sept ans et demi dans l’ouest de Londres, Cahill a tout gagné dans le football d’élite, y compris le doublé de la Ligue des champions et de la FA Cup à la fin de sa première moitié de saison au club. Cahill a pris le brassard du capitaine après le départ de Terry en 2017 et était un remplaçant approprié. Il a dirigé l’équipe au succès de la FA Cup en 2018 et au titre de la Ligue Europe en 2019 avant de quitter le club l’été dernier.

Arrière gauche – Ashley Cole



Cole a occupé le poste d’arrière gauche à Chelsea pendant près d’une décennie entre 2006 et 2014 et a fait 338 apparitions pour le club. Désigné comme le meilleur arrière gauche pour représenter l’Angleterre, Cole a été un élément clé de la défense de Chelsea et a remporté cinq trophées avec le club. Il a joué un grand rôle dans le match nul 2-2 à l’extérieur contre Barcelone en route vers le succès de la Ligue des champions en 2012, aidant Fernando Torres, vainqueur tardif au Camp Nou, envoyant les fans en ravissement à l’approche de la finale.

Milieu droit – Eden Hazard



Le milieu de terrain Eden Hazard a remporté le titre de Joueur de l’année à quatre reprises à Chelsea après son transfert de Lille en 2012. Aucun autre joueur n’a remporté le prix plus de fois. L’ailier belge délicat a souvent mis les fans sur pied avec son talent et sa créativité et a remporté le prix du but de la saison à trois reprises au cours de sa carrière à Chelsea. Il a marqué 110 buts pour le club, dont 16 en 2016/17 et 2018/19. Hazard a remporté deux titres de Premier League, un FA Cup et l’Europa League avant de partir pour le Real Madrid en 2019.

Milieu central – Frank Lampard

Une autre légende de Chelsea qui a marqué le plus de buts pour le club entre 2010 et 2019, malgré son départ en 2014. Lampard a été le cœur du milieu de terrain de Chelsea pendant 14 ans et a fait près de 650 apparitions pour le club. Il a remporté dix trophées majeurs avec le club et a dirigé l’équipe en tant que capitaine à Munich pour la finale de la Ligue des champions 2012 en l’absence de Terry. Lampard est revenu à Stamford Bridge comme entraîneur-chef au début de la saison, un retour approprié pour Super Frank.

Milieu central – N’Golo Kante



Chelsea a aligné un certain nombre de milieux de terrain industrieux au cours de la dernière décennie, mais la constance de Kante pour les Blues est imbattable. Kante a quitté les vainqueurs du titre de Premier League Leicester City en 2016 et a remporté le trophée l’année suivante avec un maillot de Chelsea. Le Français a joué un grand rôle dans la campagne victorieuse du titre 2016/17, faisant 35 apparitions et n’a été éliminé qu’une seule fois cette saison. La constance de Kante lui a valu le prix du joueur de la saison en 2018 et le prix du joueur du joueur en 2017.

Milieu gauche – Juan Mata



Il est difficile de se rappeler que Juan Mata n’a pas joué pour Manchester United cette décennie. Mais, il était un joueur clé pour les Blues au début des années 2010. L’Espagnol créatif a remporté des prix consécutifs de joueur de l’année en 2012 et 2013 en seulement deux ans et demi au club. Mata était extrêmement populaire à Stamford Bridge. Il a créé 58 buts et marqué 32 en 135 apparitions pour Chelsea. Il s’est écrit dans le folklore de Chelsea avec un corner parfait pour Didier Drogba en finale de la Ligue des Champions 2012 pour prolonger le match.

Attaquant – Didier Drogba

L’ancien attaquant ivoirien Drogba était synonyme de succès de Chelsea au cours des deux dernières décennies. Il a marqué 164 buts en deux sorts à Stamford Bridge, mais ses exploits lors de la finale de la Ligue des champions 2012 ont assuré son statut héroïque parmi les fans de Chelsea. Son en-tête imposant à la 88e minute a permis de prolonger le match contre le Bayern Munich et il a ensuite intensifié et écrasé le penalty pour assurer la toute première Ligue des champions des Bleus. Drogba a été élu homme du match et a fourni aux fans de Chelsea leurs moments marquants de la dernière décennie.

Attaquant – Diego Costa



L’attaquant espagnol Diego Costa divise l’opinion parmi les fans de Chelsea en raison de son isolement de l’équipe sous Jose Mourinho, forçant finalement un transfert de retour à l’Athletico Madrid en 2018. Cependant, Costa était impérieux à Chelsea, marquant 58 buts en 120 apparitions pour les Blues sur trois saisons. Il a marqué 20 buts en 2014/15 et 2016/17 pour Chelsea pour aider le club à remporter deux de leurs trois titres de Premier League la décennie dernière.

Suppléants

Thibaut Courtois

Branislav Ivanovic

Marcos Alonso

Cesc Fabregas

Michael Essien

John Obi Mikel

Willian

