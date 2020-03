Londres, ANGLETERRE – 27 JANVIER: Julian Speroni de Crystal Palace enregistre une pénalité de Kieran Trippier de Tottenham Hotspur lors de la FA Cup Quatrième tour entre Crystal Palace et Tottenham Hotspur à Selhurst Park le 27 janvier 2019 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Bryn Lennon / .)

Dans l’ensemble, cela a été une décennie inoubliable pour les fans de Crystal Palace. Le club était suspendu par un fil au début de la décennie et bien que plusieurs hauts et bas se soient succédés depuis, le club en est maintenant à sa septième saison en Premier League. Alors que la Premier League prend une pause forcée, il est temps de regarder en arrière et de choisir l’équipe Crystal Palace de la décennie pour les années 2010.

Équipe de la décennie: Crystal Palace

Gardien: Julian Speroni

Il faut un personnage spécial pour passer 15 ans dans un club. L’Argentin Julian Speroni a quitté le club à la fin de la saison dernière, bien qu’il n’ait joué que sporadiquement au cours de ses dernières saisons restantes à Selhurst Park. Pourtant, il a quitté adoré par les fans.

Pendant son séjour à Selhurst Park, il a remporté quatre trophées de joueur de l’année et a aidé le club à retourner en Premier League après avoir subi la relégation de l’élite lors de sa première saison dans le sud de Londres.

La promotion en Premier League n’aurait sans doute pas été possible sans Speroni. Son arrêt sur la barre contre Brighton & Hove Albion dans la demi-finale des éliminatoires du championnat restera comme l’un des meilleurs de l’histoire du club.

Arrière droit: Joel Ward



Le fidèle serviteur est retourné à la ligne de départ après un an d’avoir été tenu à l’écart par Aaron Wan-Bissaka sans avoir l’air d’être parti.

Il n’est que l’un des deux survivants de l’équipe qui a remporté la promotion du Championnat en 2013. Ayant été le premier joueur à se joindre à des frais de transfert après l’administration, Ward a magnifiquement performé tout au long de son mandat à Selhurst Park.

Bien que Wan-Bissaka ne doute pas de ses capacités, l’attitude franche et la détermination de Ward à conserver sa place lui ont valu une place dans l’équipe de la décennie.

Défenseur central: Damien Delaney

L’Irlandais persuadé de rejoindre Palace et de reporter sa retraite pour devenir triathlète gagne une place de ce côté.

Damien Delaney a rejoint Palace en 2012 et a été un pilier de la formation de départ pendant une grande partie de son temps avec le club. Bien qu’il ait perdu sa place dans la première équipe vers la fin de son séjour dans le sud de Londres, il était adoré pour son approche sans fioritures et de lutte contre les matchs.

Défenseur central: James Tomkins

Choisir qui associer Delaney au cœur de la défense est l’une des décisions les plus difficiles de cette équipe.

Plus tôt dans la décennie, Paddy McCarthy, Danny Gabbidon et Peter Ramage ont tous joué magnifiquement pour Palace. Alors que la décennie avançait et que Palace progressait en Premier League, ce sont James Tomkins et Mamadou Sakho qui ont le plus attiré l’attention.

Cependant, c’est Tomkins qui a fait l’équipe Palace de la décennie. Le joueur de 30 ans est similaire à son homologue irlandais. Il est un «joueur typique de Palace» et présente des traits similaires à Delaney. Le joueur de 30 ans apporte cependant une présence calme à cette défense mythique.

Arrière gauche: Patrick van Aanholt



Le Néerlandais a pris cette place dans l’équipe de Palace de la décennie. L’arrière gauche n’a pas été repéré à tout moment par un membre de l’équipe. Il a haché et changé au cours de la décennie et, par conséquent, la qualité globale de van Aanholt est ce qui l’a fait avancer pour lui.

Bien qu’il puisse être incohérent en défense, la qualité du Néerlandais à l’avenir a ajouté une dimension supplémentaire à l’attaque de Roy Hodgson au cours des deux dernières saisons.

Milieu: Mile Jedinak

Un autre membre de l’équipe qui a obtenu la promotion du Championnat en 2013. Tout comme Delaney, l’approche «difficile» de Mile Jedinak est ce qui lui vaut une place dans l’équipe Crystal Palace de la décennie. L’Australien n’était en aucun cas doté de la qualité du ballon, mais sa capacité à interrompre le jeu et à protéger la défense est ce qui le distingue.

Milieu: Yohan Cabaye



Une fois le record du club signé, le Français était de taille réduite mais suintait la classe. Ayant signé du PSG, un élément de classe était attendu.

Il était le meneur de jeu que ceux qui fréquentaient Selhurst Park semaine après semaine avaient envie depuis leur promotion en Premier League. Son passage immaculé a complété les attributs défensifs de Jedinak et Luka Milivojevic à côté de lui.

Depuis son départ, le club a eu du mal à le remplacer, prouvant à quel point il était précieux au centre du milieu de terrain.

Milieu: Darren Ambrose

Alors que le retrait de Sean Scannell au bord de la zone découvrait Darren Ambrose, le milieu de terrain avait la liberté de Hillsborough de marquer pour son camp. Sa liberté lui a permis de se faufiler calmement devant Lee Grant pour passer 2-1 dans le plus grand match de l’histoire du Crystal Palace Football Club.

Cet objectif était son 20e de la saison, mais il a réussi ou battu pour Palace. C’était pratiquement la vie ou la mort. Le tirage qui a suivi la survie scellée; une défaite aurait signifié une relégation et une faillite probable. Les Eagles étaient entrés dans l’administration plus tôt cette saison et étaient sur le point de fermer leurs portes.

En conséquence, Ambrose est maintenant une figure historique à Selhurst Park. Il allait ensuite marquer 17 autres buts pour le club avant de partir pour Birmingham City en 2012.

Aile gauche: Yannick Bolasie

Envoûtant. Magnifique. Éblouissant. Il y a une pléthore de mots pour décrire Yannick Bolasie et sa supercherie envoûtante.

L’international congolais s’est joint à l’équipe pour un montant non divulgué en 2012 et ne devait être qu’un joueur d’équipe. Cependant, il a connu quatre années réussies dans le sud de Londres, marquant 13 fois et enregistrant 21 passes décisives.

L’une des trois signatures à avoir déménagé à Selhurst Park en une seule journée, c’est sans aucun doute Bolasie qui a eu le plus grand impact avec le club.

Aile droite: Wilfried Zaha

Le choix le plus évident de tout ce côté. Il s’agit de 353 apparitions et compte pour Wilfried Zaha à son club d’enfance.

Parfois, l’ivoirien est tout simplement injouable. Un certain nombre de joueurs de Premier League l’ont désigné comme l’adversaire le plus coriace auquel ils ont été confrontés, notamment Trent Alexander-Arnold et James Milner. Dans un monde où il y a à la fois Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, c’est un exploit impressionnant.

Malheureusement, il quittera finalement le club dans un avenir proche. Quand il le fera, il restera dans les mémoires comme l’un des joueurs les plus talentueux à avoir jamais honoré le gazon en SE25.

Attaquant: Glenn Murray

L’attaquant actuel de Brighton est devenu un héros à Selhurst Park.

La saison de 31 buts de Glenn Murray a aidé le club à obtenir une promotion et à revenir en Premier League lors de la saison 2012/13. Il a marqué un nombre incalculable de buts importants pour aider l’équipe d’Ian Holloway à atteindre les matches de barrage. S’il a raté le match retour de la demi-finale et de la finale, sans lui, il est probable qu’ils n’y seraient pas arrivés.

Entraîneur: Roy Hodgson

L’actuel directeur de Selhurst Park a réalisé de magnifiques performances avec un budget restreint. Il a sauvé le club d’une saison presque embarrassante pour continuer à maintenir son statut de Premier League.

Suppléants: Vicente Guaita, Aaron Wan-Bissaka, Mamadou Sakho, Luka Milivojevic, Andros Townsend, Marouane Chamakh, Christian Benteke

