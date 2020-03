LYON, FRANCE – 26 FÉVRIER: (BILD ZEITUNG OUT) le gardien de but Gianluigi Buffon de la Juventus est assis sur le banc lors de l’UEFA Champions League tour de 16 match aller entre l’Olympique Lyon et la Juventus au Parc Olympique le 26 février 2020 à Lyon, France. (Photo par Harry Langer / DeFodi Images via .)

Bienvenue à Last Word sur l’équipe de football de la série de la décennie. Aujourd’hui, nous regardons les joueurs et le manager qui ont rejoint l’équipe de la Juventus. Dans les années 2010, la Juventus était la force dominante du football italien. Ils ont remporté la ligue huit fois et ont disputé deux finales de Ligue des champions au cours des dix dernières années.

Mais ce qui a été le plus impressionnant, c’est le chiffre d’affaires avec lequel ils l’ont fait. La Juventus n’a eu qu’un seul joueur de son milieu de terrain ou de sa ligne avant pour sept des huit victoires en titre. Il y a eu 13 attaquants et milieux de terrain qui ont fait entre 100 et 182 apparitions officielles pour la Juventus. Seuls six d’entre eux feront partie de l’équipe.

Équipe de la décennie de la Juventus

Entraîneur: Max Allegri

Il peut y avoir un débat quant à savoir si ce devrait être Antonio Conte au lieu d’Allegri. Alors que les deux ont remporté des titres de Serie A au cours de toutes leurs saisons à la Juve, un seul a disputé deux finales de Ligue des champions. C’est après qu’Allegri est arrivé et s’est éloigné de la forme de l’amidon 3-5-2 que Conte a joué qu’ils ont commencé à avoir un succès européen.

Formation: 4-3-1-2

Gardien: Gianluigi Buffon



Plus que le visage du football de la Juventus, Gianluigi Buffon est le visage du football italien depuis près de 20 ans. Il est l’international italien le plus capé de tous les temps et il est deuxième derrière Alessandro Del Piero. Il a eu tellement de grands moments au cours des deux dernières décennies, mais le plus intéressant pourrait être sa situation actuelle. De retour au club après un an au Paris Saint-Germain, Buffon est le remplaçant de Wojciech Szczęsny. Szczesny est le meilleur gardien de nos jours et le joueur de 42 ans est d’accord. Il est heureux d’être chez lui à Turin où il appartient.

Arrière droit: Stephan Lichtsteiner



Il n’y a vraiment pas de plus grand compliment à Lichsteiner que la surprise de voir qu’il a fait 257 apparitions pour le Biaconneri. L’international suisse marchait sur ce côté droit depuis sept saisons, qui se sont toutes terminées par le hissage du Scudetto.

Défenseur central: Leonardo Bonucci



Mis à part une saison mal conçue à Milan, Leonardo Bonucci a été le roc solide de la défense de la Juventus. Il en est actuellement à sa 10e saison avec le club et a disputé près de 400 matchs. Mais plus que ses célèbres partenaires défenseurs centraux, Bonucci est toujours en bonne santé. Il est toujours là à jouer environ 40 matchs avec ardeur pour défendre une saison.

Défenseur central: Giorgio Chiellini



Maintenant, nous passons à un homme que les fans du club adoreront pour toujours Giorgio Chiellini. La menace du pied gauche fait partie de l’équipe première depuis 2005. Il est l’un des cinq joueurs à avoir disputé plus de 500 matches avec la Juve. Mais c’est son style de jeu qui a fait de lui un verrou pour cette équipe. Chiellini est un défenseur fort et agressif. Un de ces défenseurs qui vous mordille les talons toute la journée pour tomber en tenant son visage au moindre contact, vous souriant pendant que l’arbitre vous donne une carte.

Mais on se souviendra de Chiellini pour être l’un, sinon le meilleur défenseur de sa génération. Aucun footballeur moderne n’incarne le défenseur classique et robuste comme un joueur de 35 ans. À une époque où chaque année, moins d’équipes jouaient au football défensif structuré, Chiellini était une structure pour construire la défense autour.

Arrière gauche: Alex Sandro



L’arrière gauche est l’un des postes les plus intéressants de cette équipe. La Juventus avait trois arrière gauche très distincts avec des styles différents, mais ni Patrice Evra ni Kwadwo Asamoah n’étaient aussi bons qu’Alex Sandro. Le Brésilien est venu en Italie avec une grande réputation d’attaquant et au cours de ses années, il s’est vraiment développé en un solide défenseur.

Milieu défensif: Andrea Pirlo



Il Maestro. Andrea Pirlo est arrivé à la Juventus après plus de 10 ans portant la bannière d’un de ses plus grands rivaux: l’AC Milan. Mais après qu’un différend contractuel lui ait laissé un agent libre, la Juventus a profité de la discrétion de Milan et Pirlo a pris le Scudetto avec lui. Un Pirlo de 32 ans a mené la Juve avec 12 passes décisives lors de sa première saison, et un Pirlo de 36 ans menait toujours la charge lors de sa dernière saison alors qu’il menait son équipe en finale de la Ligue des champions.

Milieu: Paul Pogba



Il est difficile d’imaginer que la Juventus savait à quel point les choses iraient bien quand elle a débarqué le talent international Paul Pogba sur un transfert gratuit de Manchester United. Pogba était remarquable pour les Bianconeri; son style soyeux cadrait parfaitement avec la Juventus. Il a montré tout ce que vous vouliez dans un milieu de terrain de Serie A.

Milieu: Claudio Marchisio



Claudio Marchisio était l’ultime milieu de terrain désintéressé. Il a joué toutes les positions de milieu de terrain, les a bien jouées et est reparti avec le sourire et le Scudetto. Marchisio est le seul milieu de terrain ou attaquant à avoir joué pour plus de la moitié des équipes victorieuses de la Juventus de la décennie. Il aimait la Juventus, il a tout fait pour le club et vous croyez mieux qu’il appartient à l’équipe de la décennie.

Milieu offensif: Paulo Dybala



Sur les décisions les plus intéressantes de l’équipe: l’attaque. Il ne fait aucun doute que Paulo Dybala mérite d’être séparé. Il est arrivé en 2015, juste après la première défaite à l’UCL, et a immédiatement marqué son empreinte sur l’équipe. Il a une si bonne technique; Les meilleurs buts de Dybala sont un mélange de toutes sortes de frappes et de finitions. Il a pratiquement traîné la Juventus au Scudetto avec une saison de 22 buts en 2018. Bien qu’il ne joue peut-être pas aussi bien ces derniers temps, il est toujours incroyablement dévoué au club. Ils ont essayé de le vendre l’été dernier, mais il l’a dépassé et est maintenant l’un des trois capitaines du club.

Attaquant: Mario Mandzukic



Mario Mandzukic est le premier attaquant. Le Croate devance Gonzalo Higuain pour sa longévité et son rythme de travail. Lorsque Higuain est arrivé, Mandzukic a été contraint de jouer sur la gauche. Ce n’était jamais un problème. Il allait bien faire le travail d’un ailier Allegri tout en fantôme occasionnellement pour battre un latéral arrière pour une tête. De plus, ce but qu’il a marqué en finale de la Ligue des champions est l’un des meilleurs coups de pied de vélo jamais marqués.

Attaquant: Carlos Tevez



Maintenant, pour le choix vraiment controversé. Certes, quiconque lit si loin s’attendrait à ce que Cristiano Ronaldo soit ici? Il y a une raison pour laquelle il ne l’est pas.

Nous ne pouvons pas oublier à quel point Tevez était génial à Turin. Après son fameux désaccord avec Roberto Mancini à Manchester City, Tevez est venu à la Juventus motivé pour gagner. Au moment où il est entré sur le terrain, il a fait de la Juve un animal différent. Ils avaient déjà remporté Scudetti consécutifs à son arrivée. Mais il leur a donné une menace de but qui leur avait fait défaut avant.

En deux saisons à la Juventus, Tevez a marqué plus de 50 buts, remporté deux Scudetti et s’est rendu en finale de la Ligue des champions. En un an et demi avec le club, Cristiano Ronaldo vient d’atteindre 50 buts, a remporté un Scudetto jusqu’à présent et n’a pas participé à une finale de Ligue des champions. Ce n’est pas assez bon pour faire les onze meilleurs, mais c’est certainement encore assez bon pour faire le banc.

Banc

Wojciech Szczesny, Andrea Barzagli, Arturo Vidal, Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo

Photo principale

Intégrer à partir de .