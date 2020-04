BIRMINGHAM, ANGLETERRE – 05 MAI: Teemu Pukki de Norwich City célèbre avec le trophée du championnat Sky Bet lors du match de championnat Sky Bet entre Aston Villa et Norwich City à Villa Park le 5 mai 2019 à Birmingham, en Angleterre. (Photo de James Baylis – AMA / .)

La dernière décennie a été marquée par une incohérence pour les Canaries. C’était une histoire de promotion en Premier League et de relégation au Championnat peu de temps après. Cependant, Norwich City a vu la qualité en abondance à Carrow Road, ce qui en fait une équipe passionnante de la décennie.

Équipe de la décennie de Norwich City

Gardien: John Ruddy



Fidèle à Carrow Road, Ruddy a eu un magnifique sort de sept ans avec Norwich City.

Le gardien de but désormais Wolverhampton Wanderers a rejoint les Canaries en 2010, pour un montant de 250 000 £. Au cours de sa première année avec le club, il les a aidés à obtenir une promotion en Premier League, en gardant dix draps propres dans le processus.

Tout au long de son séjour avec le club, il a été le gardien de but incontesté de premier choix et s’est avéré difficile à déplacer. Il a fait 243 apparitions tout au long de son mandat et est devenu très aimé des fans dans le processus.

Arrière droit: Max Aarons

Bien que ce ne soit que les premiers jours de sa carrière, Max Aarons a montré une qualité et un potentiel incommensurables jusqu’à présent.

L’actuel manager Daniel Farke a fait confiance au jeune, alors que Norwich retournait en Premier League en tant que champion. Il a fait 43 apparitions au cours de sa première saison, enregistrant six passes décisives de l’arrière droit.

Alors que les Canaries revenaient à la volée supérieure, beaucoup se demandaient comment leur jeune partie s’en sortirait. Jusqu’à présent cette saison – avant que la pandémie de Covid-19 n’entraîne la suspension de tous les matchs – Aarons a montré qu’il était l’un des meilleurs jeunes arrières latéraux de la division.

Défenseur central: Russell Martin

Un autre joueur qui était un pilier dans le côté pour les Canaries pendant son temps avec le club.

Russell Martin a déménagé à Norfolk de façon permanente en janvier 2010, après un premier prêt. Il s’est avéré être une acquisition exceptionnelle, faisant 308 apparitions pour le club avant de partir en 2018.

L’Écossais était un rocher au cœur de la défense au cours de ses huit ans et demi à Carrow Road. Il portait son cœur sur sa manche tout au long et dépeint une immense passion pour le côté qu’il dirigeait.

Défenseur central: Sebastien Bassong



Choisir qui s’associer à Martin s’est avéré être une décision difficile, car il n’y avait pas d’option exceptionnelle. En conséquence, l’ancien défenseur de Tottenham et joueur de l’année 2012/13 a été sélectionné.

Bassong a rejoint les Canaries en 2012 et profiterait de cinq ans avec le club. Défenseur charismatique et audacieux, le Camerounais mettrait également son corps en jeu en cas de besoin.

Arrière gauche: Jamal Lewis

Le joueur de 22 ans est détenu de manière similaire à son coéquipier Aarons, et devrait partir si Norwich est relégué à la fin de la campagne 2019/20.

Jamal Lewis a fait son entrée dans l’équipe première un an plus tôt que son coéquipier sur le flanc opposé. Il a fait 24 apparitions au cours de la campagne 2017/18, et il en a fait assez pour s’approprier l’arrière gauche la saison suivante.

Lewis s’est également parfaitement acclimaté aux environs de la Premier League. Comme Aarons, ce sont ses performances constantes qui ont suscité l’intérêt de ceux qui sont plus haut dans le tableau de la Premier League.

Milieu défensif: Alexander Tettey



Le milieu de terrain norvégien en est à sa huitième saison avec le club et a été un superbe joueur auquel faire appel en cas de besoin.

Tettey est excellente dans le rôle de milieu de terrain. Il rompt le jeu, n’a pas peur de faire du sale boulot aux autres et a un excellent œil pour les passes.

Tout comme de nombreux autres membres de ce côté, la fidélité de Tettey a contribué à devenir le favori des fans à Norfolk.

Milieu offensif: Wes Hoolahan

Une autre légende du club. Dix des 18 années de carrière de l’Irlandais se sont déroulées à Carrow Road.

Wes Hoolahan a rejoint le club en 2008, mais était sur le point de recevoir la relégation lors de sa première saison avec le club. Cependant, 11 buts et 13 passes décisives les ont aidés à retourner au championnat à la première tentative.

Il n’a pas cessé d’impressionner non plus. Aimé pour sa présence intelligente sur le ballon, Hoolahan s’est imposé comme l’un des joueurs les plus sous-estimés des deux premières divisions.

Aile droite: Emi Buendia



Il y avait plusieurs prétendants à cette place, témoignant de l’académie de Norwich et du système de dépistage. Mais c’est le petit Argentin qui réclame la place de l’aile droite.

Buendia a rejoint l’été 2018 de Cultural Leonesa en Espagne. Les fans ne savaient pas s’il serait en mesure de faire le pas, avec le caractère physique du Championnat étant une source de préoccupation.

Le joueur de 23 ans prouverait cependant que ces fans ont tort. Il a ensuite marqué huit fois, tout en accordant 16 buts à ses coéquipiers, tout en aidant son équipe à regagner la promotion en Premier League.

Aile gauche: James Maddison

Une saison complète de James Maddison avec le club est ce qui l’a aidé à monter sur le trône de premier plan dans lequel il siège actuellement.

On peut dire que c’était la meilleure saison unique par un joueur de Norwich City au cours de la décennie. La saison chargée de buts de Teemu Pukki était étonnante à part entière, mais celle de Maddison était plus arrondie sur les bords.

Âgé de seulement 20 ans en début de saison, il a inscrit 15 buts et 11 passes en 49 apparitions. Un but en moyenne tous les trois matchs et une aide sur quatre est un record sensationnel. Ses pieds rapides et son mouvement soyeux lui ont valu une place de ce côté.

Attaquant: Grant Holt

Pendant trois années consécutives, alors que Norwich rebondissait à travers les divisions successives, Grant Holt ne pouvait pas être arrêté; il tirait sur tous les cylindres. L’ancien tireur d’élite a enregistré deux chiffres au cours de trois de ses quatre saisons avec le club.

Après avoir signé depuis Shrewsbury, il a aidé le club à retourner au championnat en marquant 24 buts en 39 apparitions en 2009/10. Holt a ensuite atteint la barre des 20, marquant 21 fois alors que les Canaries ont scellé les promotions consécutives. Au début de sa première saison en Premier League, il a ensuite marqué 15 buts pour aider l’équipe de Paul Lambert à terminer 12e.

Craint pour sa force et sa capacité à tenir le ballon, Holt était l’ultime cible moderne.

Attaquant: Teemu Pukki

Si vous avez marqué 30 buts en une saison, vous devez faire partie de l’équipe de la décennie.

Pukki est arrivé à Carrow Road avec un transfert gratuit en 2018 et était initialement l’attaquant de deuxième choix du club, aux côtés de Jordan Rhodes. Mais cela a vite changé.

La décision de Daniel Farke de placer l’international finlandais dans le rôle d’attaquant solitaire s’est avérée être un coup de génie. Après avoir marqué cinq buts lors des 12 premiers matchs de la saison, le joueur de 30 ans a marqué 24 buts lors des 34 matchs restants de la saison.

Il y avait des doutes quant à la façon dont il se produirait en Premier League, n’ayant jamais joué à un niveau aussi élevé auparavant. Cependant, 11 buts montrent qu’il est plus que compétent dans l’élite.

