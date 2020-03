Équipe de la décennie: Huddersfield Town

Londres, ANGLETERRE – 26 MAI: Alex Smithies de Huddersfield Town enregistre une pénalité lors de la séance de tirs au but lors de la npower League One, finale des séries éliminatoires entre Huddersfield Town et Sheffield United au stade de Wembley le 26 mai 2012 à Londres, en Angleterre. (Photo par Jamie McDonald / .)

Bienvenue à Last Word sur l’équipe de football de la série de la décennie. Aujourd’hui, nous regardons les joueurs et le manager qui ont fait partie de l’équipe de Huddersfield Town. 2010 – 2019 a vu les Terriers donner à leurs supporters quelque chose qu’ils n’avaient jamais imaginé possible.

La décennie a vu plusieurs promotions dans la Ligue anglaise de football qui ont abouti à une finale en séries éliminatoires. Une pénalité tendue avec une promotion en Premier League en 2017 a vu les fans impatients de voir de nouveaux sites et de nouvelles équipes.

La fin de la décennie a vu les Terriers relégués de haut vol, se battant pour leur survie dans le championnat EFL. Il s’agit de la Huddersfield Town Team of the Decade.

Équipe de la décennie de Huddersfield Town

Directeur: David Wagner

Lorsqu’il a été nommé fin 2015, il a été considéré comme un risque; Wagner était un Allemand inconnu de la même école de football que Jurgen Klopp. Il n’avait aucune expérience du football anglais ou du football de haut vol. Un pari, peut-être. Cependant, Wagner a renversé l’équipe en difficulté, obtenant une place dans les séries éliminatoires, battant Sheffield mercredi et gagnant une promotion en Premier League.

Formation: 4-5-1

Huddersfield Town fait varier la formation en fonction de ses adversaires. Cependant, le format du 4-5-1 a réussi sur les autres. Ce format convient également aux joueurs choisis dans l’équipe de la décennie.

Première équipe

Gardien de but:

Alex Smithies, gardien extraordinaire. Un titre très mérité. Smithies a gravi les échelons de l’académie Terriers avant de former sa première équipe au début de la décennie. Des blessures ont réduit sa saison 2010/2011, mais la saison suivante a été spéciale. Les Smithies ont commencé dans la finale des éliminatoires et ont marqué le penalty décisif en envoyant les Terriers au championnat. Les équipes avaient été à égalité sur 10 pénalités chacune jusqu’à ce que Smithies soit passé, il a sauvé la suivante.

Arrière droit:

Tommy Smith, capitaine de club. Le défenseur a vécu des moments mémorables avec les Terriers. Entrer en collision avec son propre gardien de but en 2015 et être transporté par avion à l’hôpital, subissant une blessure à la tête. Smith a été libéré le lendemain. 2016 a été une saison très réussie pour Smith, marquant quatre buts alors que les Terriers ont vu leur promotion en Premier League.

Défenseur central:

Peter Clarke est un habitué de la première équipe. Le défenseur a aidé les Terriers à participer à des finales consécutives en séries éliminatoires au cours de la décennie. Bien qu’il ait perdu dans le premier, Clarke a été le premier des joueurs de Huddersfield Town à marquer un penalty dans le second. Les trois premiers ont été manqués par ses collègues. Cela a ensuite conduit à la victoire sur Sheffield United et à la promotion au championnat.

Défenseur central:

Christopher Schindler a rejoint Huddersfield vers la fin de la décennie et a signé le record des Terriers. C’était la première fois que le club payait plus d’un million de livres sterling pour un joueur. L’Allemand est venu du TSV 1860 Munich et a lancé des courses d’impulsions à l’arrivée. Schindler a envoyé les Terriers en Premier League en marquant le penalty gagnant contre Reading at Wembly en mai 2017.

Laisser derriere:

Chris Lowe a rejoint les Terriers vers la fin de la décennie. Signé du côté allemand du FC Kaiserslautern, le jeune Allemand a rejoint Schindler en défense. Lowe était solide en défense et a même marqué deux buts pour Huddersfield pendant son mandat. Le défenseur était un autre qui est intervenu lors du match de demi-finale et de finale pour marquer des pénalités décisives pour emmener les Terriers en Premier League.

Aile droite:

Gary Roberts est au cœur de la décennie. L’ailier était une constante dans l’équipe qui a remporté la finale du match pour assurer le football de championnat. Buteur régulier, Roberts a marqué 39 fois lors de ses apparitions avec les Terriers. Roberts a quitté Huddersfield après la saison 2012.

Milieu central:

Jonathan Hogg n’a pas peur de l’action. Pendant la saison de promotion, Hogg est entré en collision avec Mark Hudson et s’est fracturé le cou. Hogg devait manquer le reste de la saison 2016/2017, cependant, la marque de l’homme signifiait qu’il était de retour et jouait dans un mois. Hogg fait beaucoup de sale boulot désintéressé qui permet aux autres membres de l’équipe de s’épanouir.

Milieu central:

Aaron Mooy allait toujours faire partie de l’équipe de la décennie. Un joueur chic qui est arrivé en prêt de Manchester City. L’Australien a été une révélation dès le départ. Qualité sur le ballon et travail acharné sur le ballon, Mooy doit être l’un des meilleurs joueurs à porter un maillot de Huddersfield Town. Un autre des derniers tireurs de pénalités en séries éliminatoires, l’Australien est devenu le record du record des Terriers et leur premier ajout permanent en promotion.

Milieu central:

Adam Clayton n’a été avec les Terriers que pendant deux saisons, mais il a impressionné pendant ce temps. Clayton était partout au milieu du terrain et on pouvait compter sur lui pour travailler dur. Le numéro huit a fait 94 apparitions et a marqué 12 buts. Clayton a fait sa marque et a dû faire partie de l’équipe de la décennie.

Aile gauche:

Anthony Pilkington est un autre qui vient de se faufiler dans l’équipe de la décennie. Cependant, pendant la période où il était avec les Terriers, l’ailier pouvait traverser et tirer. Pilkington a marqué six buts pour Huddersfield lors de son passage avec eux au cours de cette décennie. L’un des meilleurs ailiers que Huddersfield ait jamais eu.

Le buteur:

Karlan Grant a été signé pour un vol de Charlton Athletic en janvier 2019, ce qui ne fait que faire cette décennie. L’attaquant a marqué 16 buts en peu de temps avec les Terriers. Bien qu’il ne soit pas encore un buteur record pour les Terriers, Grant a impressionné lors des 46 matches de Premier League et de Championnat combinés. C’est au début de sa carrière à Huddersfield, mais Grant a gagné sa place dans cette équipe et continuera de croître et de marquer plus de buts.

Suppléants

Qui fait le banc dans l’équipe Huddersfield Town de la décennie?

Jonas Lossl: Il a dû faire le banc ici, un héros pour garder les Terriers en Premier League pour une deuxième saison avec des arrêts très impressionnants. Le plus mémorable contre Chelsea, qui a assuré un point et une survie.

Michael Hefele: A marqué contre Leeds United, quelle autre raison est nécessaire. Oh, et a marqué un but avec son arrière contre Aston Villa.

Ben Chilwell: Il n’a eu que peu de temps avec Huddersfield, mais a remporté la Premier League avec Leicester City – nous le revendiquerons comme le nôtre juste pour cela.

Oliver Norwood: Signé de Manchester United à la recherche d’un football régulier en première équipe. Il a fait 45 apparitions lors de la première saison en marquant six buts.

Sean Scannell: Ailier régulier durant ses six saisons avec le club, marquant neuf buts. Un très bon cheval de bataille.

Lee Novak: Un autre joueur régulier de la première équipe. Beaucoup de buts marqués pendant son mandat avec le club.

Jordan Rhodes: L’un des meilleurs marqueurs des Terriers. Une décision difficile de ne pas avoir Rhodes comme premier attaquant de l’équipe en raison de son record.

