Équipe de la décennie: Liverpool

LEICESTER, ANGLETERRE – 02 DÉCEMBRE: Steven Gerrard de Liverpool célèbre après avoir marqué le deuxième but de son équipe lors du match de Premier League de Barclays entre Leicester City et Liverpool au King Power Stadium le 2 décembre 2014 à Leicester, en Angleterre. (Photo de Shaun Botterill / .)

Dans la dernière série de Last Word on Football, nous examinons les joueurs et les managers qui ont fait partie de l’équipe de Liverpool de la décennie.

La décennie a commencé terriblement avec le sort malheureux de Roy Hodgson en charge, mais le club est passé de force en force et a terminé la décennie avec un triomphe formidable en Ligue des champions et un titre de Coupe du monde des clubs. La décennie a été consacrée à la progression en tant que club de football sur le terrain et en dehors et c’est certainement Liverpool qui l’a fait.

Équipe de Liverpool de la décennie

Directeur – Jurgen Klopp

Confortablement la décision la plus simple parmi les options disponibles, Jurgen Klopp a eu un impact non quantifiable depuis son arrivée à Liverpool en 2015. Ses quatre ans et demi à la tête jusqu’à présent ont vu le club de football grandir et obtenir également son sixième titre de Ligue des Champions. en tant que Super Coupe de l’UEFA et Coupe du Monde des clubs.

Klopp a transformé le club de football avec sa gestion de l’homme sévère, sa manière charismatique et son style de jeu passionnant. Brendan Rodgers mérite une mention rapide pour ses excellentes trois années à Liverpool avec les Reds qui ont presque obtenu le titre de champion en 2013/14, mais ses réalisations ne correspondent pas à ce que Klopp a fait. Les Reds vont de mieux en mieux sous les Allemands et en supposant que la saison en cours est terminée, un premier titre de champion en 30 ans sera le leur.

Formation – 4-3-3

C’est la formation préférée de Liverpool depuis plusieurs saisons et, sans surprise, cela leur a apporté le succès.

Gardien – Alisson



Le Brésilien s’est brillamment installé dans le club de Liverpool depuis son arrivée de Rome en 2018. Il a fait partie du club et Liverpool lui manque certainement quand il est incapable de jouer.

Alisson a connu une formidable première saison avec les Reds, assurant le titre de Ligue des Champions. Il a également remporté le prix Golden Glove de la Premier League. Alisson a déjà prouvé sa valeur à Liverpool et continuera sans aucun doute à le faire pendant des années.

Arrière droit – Trent Alexander-Arnold



L’arrière droit talentueux est un incontournable depuis son entrée en scène. Alors qu’il devait être patient pour une course régulière sur le côté, nous avons vu un aperçu de son talent lors de ses débuts à Liverpool.

Le fan de Liverpool, adolescent, a pris l’initiative en 2017 après que Nathaniel Clyne a subi une blessure grave. Il s’est fait un nom dans un match de qualification pour la Ligue des champions avec Hoffenheim, marquant un coup franc sensationnel. Le joueur de 21 ans est depuis devenu un habitué de Liverpool et de l’Angleterre.

Il est devenu le troisième plus jeune joueur à atteindre 25 passes décisives. Sa brillante décennie a été couronnée par la médaille des vainqueurs de la Ligue des champions, nommée Jeune joueur de l’année PFA, une place dans l’équipe de la saison de la Ligue des champions et une nomination au Ballon d’Or.

Défenseur central – Virgil van Dijk

Le défenseur de Virgil van Dijk est une révélation depuis son arrivée en 2018 et mérite amplement sa place dans l’équipe de la décennie. Le Néerlandais s’est glissé dans la défense de Liverpool en apportant sans effort organisation, rythme et présence physique.

La première saison complète de Van Dijk à Liverpool lui a valu le titre de joueur de l’année PFA en 2018/19. Ses performances ont été exceptionnelles et il a certainement soutenu une défense de Liverpool autrefois fuyante.

Le Néerlandais a reçu une reconnaissance internationale pour ses performances exceptionnelles, notamment en remportant le prix du Joueur de l’année de l’UEFA et du Meilleur joueur masculin de la FIFA en 2019. Van Dijk a également terminé deuxième de Lionel Messi pour le Ballon d’Or.

Défenseur central – Jamie Carragher

L’un des siens de Liverpool, Jamie Carragher fait partie de l’équipe de la décennie. Le défenseur a toujours été un artiste fiable et a donné 100% du cours.

Bien que le succès ait diminué au cours de ses dernières années au club, il mérite vraiment sa place sur le côté. Il a fait 737 apparitions pour Liverpool, ce qui a apporté le succès en Ligue des Champions et en Coupe d’Angleterre. Il était un fidèle serviteur du club et son dernier match pour Liverpool en mai 2013 a été l’un des moments forts de la décennie.

Arrière gauche – Andrew Robertson

Un choix facile à l’arrière gauche. Andy Robertson international a été exceptionnel depuis son arrivée de Hull City en 2017. Bien qu’il ait fallu du temps à Robertson pour avoir sa chance, il n’a pas regardé en arrière et est devenu l’un des meilleurs arrières gauche du football mondial.

Depuis son arrivée, Robertson a remporté un titre de Ligue des champions et a été nommé dans l’équipe de Premier League de la saison.

Milieu central – Steven Gerrard



Une équipe de Liverpool de la décennie ne serait pas complète sans le huitième numéro de Liverpool, Steven Gerrard. Bien qu’un titre de champion ait toujours échappé à lui et à ses coéquipiers, cela n’empêche jamais Gerrard de jouer avec le désir et la passion que les fans veulent voir.

Bien que le succès ait diminué au cours de ses dernières années à Liverpool, il restera dans les mémoires pour ses objectifs exceptionnels, ses performances et son leadership au sein de l’équipe de Liverpool. Gerrard a atteint 500 apparitions en Premier League en mars 2015, devenant ainsi le troisième joueur à le faire.

Après 504 apparitions pour son Liverpool bien-aimé, Gerrard est parti en mai 2015 pour rejoindre LA Galaxy après 17 ans chargés de trophées dans son club d’enfance.

Milieu central – Jordan Henderson



Le capitaine actuel de Liverpool mérite vraiment sa place dans l’équipe de la décennie. Henderson est un fidèle serviteur depuis qu’il a été signé par Kenny Dalglish en 2011 et est capitaine de l’équipe depuis le départ de Steven Gerrard en 2015.

Le milieu de terrain a connu un début de carrière difficile à Liverpool, mais a remporté un premier trophée en 2012. Depuis, Henderson n’a pas regardé en arrière et a dominé Liverpool pour remporter la Ligue des champions, la Super Coupe et la Coupe du monde des clubs.

Son éthique de travail et son style de jeu l’ont attiré par les fans de Liverpool. Ils sont fiers de l’appeler leur capitaine.

Milieu central – Philippe Coutinho



Le talentueux Brésilien était largement inconnu des fans de Liverpool à son arrivée de l’Inter Milan en 2013. Cependant, il a rapidement fait sentir sa présence et est devenu le favori des fans pendant ses cinq années à Anfield.

Surnommé «The Magician» par les fans et les coéquipiers, le Brésilien a brillé en Premier League. Il a joué un rôle important lorsque Liverpool a terminé deuxième de Manchester City en 2013/14 et a été un incontournable du milieu de terrain de Liverpool tout au long de son séjour en Angleterre.

Après avoir disputé 152 matches et marqué 41 buts durant cette période, Coutinho a fait ses adieux en janvier 2018 pour rejoindre Barcelone. Alors que sa relation avec le club et les fans s’est détériorée à la fin, Coutinho était certainement un excellent joueur pour Liverpool.

Attaquant droit – Mohamed Salah



L’attaquant égyptien allait toujours faire partie de cette équipe. Salah a été exceptionnel depuis son retour au football anglais en 2017 pour un montant record pour le club, aidant ainsi Liverpool à remporter plusieurs trophées.

Le retour de l’Égyptien a suscité de l’anticipation et de l’excitation et sa première saison à Liverpool a vu l’attaquant établir un nouveau record de Premier League pour les buts marqués en 38 matchs. Il a marqué 32 buts en 36 matches de Premier League, ce qui lui a valu la chaussure d’or de Premier League.

Salah a remporté plusieurs prix depuis son arrivée à Liverpool, notamment le joueur de l’année du joueur PFA, le joueur africain de l’année de la CAF et le joueur africain de l’année de la BBC. Salah a également terminé troisième du Meilleur joueur masculin de l’année de la FIFA en 2018.

Avant centre – Luis Suarez



L’attaquant mortel allait toujours faire partie de cette équipe. Luis Suarez était un formidable serviteur de Liverpool, profitant de trois années fructueuses au club. Il a inscrit 69 buts en 110 matchs avec les Reds et les a aidés à terminer à la deuxième place de Manchester City, ce qui lui a valu le titre de Joueur de l’année pour la saison 2013/14.

Suarez est devenu le premier joueur non européen à remporter le prix. Il a également remporté le titre de joueur de l’année des footballeurs, joueur de l’année en Premier League et a partagé le prix de la chaussure d’or européenne avec Cristiano Ronaldo.

Malgré ses incidents controversés pendant son séjour dans le club, Suarez était un joueur dangereux que les fans adoraient. Les fans se souviendront de lui pour son partenariat mortel «SAS» avec son compatriote Daniel Sturridge. Alors que ses trois années à Liverpool n’ont rapporté qu’un seul trophée, il restera dans les mémoires comme l’un des attaquants les plus meurtriers de la Premier League.

Avant gauche – Sadio Mane



Sadio Mane complète l’équipe de Liverpool de la décennie. L’attaquant a été un ajout exceptionnel au côté de Liverpool depuis son arrivée en 2016.

Depuis son arrivée, Liverpool a récolté trois trophées, atteint des finales consécutives en Ligue des champions et établi un record de points pour un finaliste en Premier League. Mane a marqué un but en moyenne tous les deux matchs depuis son arrivée à Liverpool avec 59 buts en 118 matches.

L’attaquant sénégalais a récolté plusieurs distinctions au cours de son séjour à Liverpool, notamment la chaussure dorée de Premier League et le joueur africain de l’année de la BBC. Mane a également terminé quatrième du Ballon d’Or 2019 et cinquième du prix du meilleur joueur masculin de la FIFA.

Suppléants

Pepe Reina, Glen Johnson, Lucas Leiva, James Milner, Raheem Sterling, Roberto Firmino, Daniel Sturridge

