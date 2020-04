Équipe de la décennie: Manchester United

Crédit photo: .

Dans la dernière série de Last Word on Football, nous regardons les joueurs et le manager qui ont fait partie de l’équipe de Manchester United de la décennie.

La décennie dans son ensemble a été difficile pour les Red Devils, Sir Alex Ferguson prenant sa retraite en 2013 et plusieurs phases de reconstruction sous différents managers. Cependant, ils ont encore remporté une bonne quantité d’argenterie de 2010 à 2019, y compris la Premier League, la FA Cup et la Ligue Europa.

Équipe de la décennie de Manchester United

Gestionnaire – Sir Alex Ferguson

L’une des décisions les plus faciles du côté est le manager. Bien que José Mourinho ait eu du succès au cours des trois années où il était à United en remportant la Ligue Europa et la Coupe EFL au cours de la même saison, et Louis van Gaal a remporté United leur première FA Cup depuis 2004, aucun n’a égalé les deux Premier Leagues et une EFL Cup que Sir Alex Ferguson a remporté au cours de ses dernières saisons, ainsi que d’atteindre la finale de la Ligue des champions en 2011 pour perdre peut-être la meilleure équipe que nous ayons vue à Barcelone de Pep Guardiola.

Formation – 4-3-3

Manchester United a utilisé cette formation tout au long de la décennie, notamment utilisée lors de la saison 2016/17 avec la victoire en Europa League.

Gardien – David de Gea



Sur le net, c’est la décision la plus simple. David de Gea a connu un début difficile avec les Red Devils lorsqu’il a rejoint l’équipe en 2011, mais à partir de 2014, l’Espagnol a été l’un des meilleurs gardiens de but au monde.

Ayant sa meilleure saison en 2017/18 et sans doute la meilleure saison d’un gardien de but, il a reçu le Golden Glove de Premier League et a traîné United à la deuxième place de la ligue.

Arrière droit – Antonio Valencia



Après que Gary Neville a pris sa retraite en 2011, United a connu plusieurs arrières droitiers. Aaron Wan-Bissaka fait actuellement bonne impression lors de sa première saison au club. Cependant, Antonio Valencia était un grand serviteur pour United. Il avait été un milieu de terrain droit solide plus tôt dans la décennie et a montré sa polyvalence en passant à l’arrière droit après la retraite de Sir Alex Ferguson, et en faisant un travail constant dans la position pendant quelques années.

Défenseur central – Rio Ferdinand



Bien qu’il fût au crépuscule, Rio Ferdinand était toujours un défenseur de qualité au début de la décennie et a aidé United à remporter deux titres de champion et une Coupe EFL, malgré ses problèmes de blessure.

Défenseur central – Nemanja Vidic



Nemanja Vidic a été un grand défenseur lors de ses dernières années à United, bien qu’il ait eu des problèmes de blessures comme Ferdinand. Le Serbe a également remporté deux titres de Premier League et une Coupe EFL et a joué un rôle central dans la victoire de Premier League en 2010/11. L’inclusion de Ferdinand et de Vidic met en évidence les problèmes que United a eu au centre-arrière depuis leur départ.

Arrière gauche – Patrice Evra



Patrice Evra était un interprète constant pour United dans la première moitié de la décennie, prenant le commandement de Vidic lors de la saison 2011/12 après sa blessure à long terme, où il a mené United à son 20e titre. Le Français n’avait cependant guère de concurrence pour le poste.

Milieu central – Michael Carrick



Michael Carrick a joué un rôle important dans la saison victorieuse de United en 2012/13, et l’Anglais a donné des performances constantes jusqu’à sa retraite en 2018. Un héros méconnu des Red Devils.

Milieu Centre – Ander Herrera



Ander Herrera était un favori des fans pendant son séjour à Old Trafford, les fans aimant la passion qu’il avait donnée à l’équipe. L’Espagnol a été le moteur du milieu de terrain des États-Unis pendant quelques années et a également contribué à l’avenir. Joueur solide.

Milieu offensif – Juan Mata



Il n’était peut-être pas le même joueur qu’il était pour Chelsea en 2011/12 en particulier, mais Juan Mata était toujours une excellente signature pour United et a donné de solides performances au fil des ans. Sa performance contre Liverpool à Anfield en 2014/15 est son principal moment fort.

Attaquant droit: Robin van Persie



Le Néerlandais pourrait faire partie de l’équipe de la décennie de Manchester United pour sa seule performance 2012/13, remportant presque à lui seul la ligue des Red Devils. Il a également donné deux saisons de plus pour United avant de partir en 2015.

Avant gauche – Marcus Rashford



Après avoir fait irruption sur la scène en 2016, Marcus Rashford s’est amélioré et est désormais l’un des attaquants les plus dangereux de la Premier League. Le jeune n’a que 22 ans mais a eu un grand impact alors qu’il jouait cette dernière décennie.

Attaquant – Wayne Rooney



Le meilleur buteur de tous les temps du club a dû faire son entrée dans l’équipe. Wayne Rooney a joué différents rôles au cours de la décennie. Il a évolué au milieu de terrain dans les dernières étapes de sa carrière à United et est devenu un capitaine de haut niveau. C’est au début de la décennie que nous avons vu le meilleur de Rooney. Il a marqué 34 fois en 2009/10 ainsi qu’en 2011/12, remportant le titre de joueur de l’année PFA en 2010. La légende unie a remporté deux titres de Premier League, deux Coupes de Ligue, une FA Cup et une Ligue Europa tout au long de la décennie.

Suppléants

Sergio Romero, Chris Smalling, Paul Pogba, Paul Scholes, Ryan Giggs, Javier Hernandez, Anthony Martial

Photo principale

Intégrer à partir de .