Équipe de la décennie: Oxford United

OXFORD, ANGLETERRE – 10 JANVIER: Les joueurs d’Oxford et les fans célèbrent après la victoire de leur équipe 3-2 lors de l’Emirates FA Cup troisième tour entre Oxford United et Swansea City au Kassam Stadium le 10 janvier 2016 à Oxford, en Angleterre. (Photo de Stu Forster / .)

Bienvenue à Last Word sur l’équipe de football de la série de la décennie. Aujourd’hui, nous jetons un coup d’œil à l’équipe d’Oxford United de la décennie. Cela a été une décennie positive pour les U, ayant débuté dans la Conférence et terminé haut en Ligue 1, en plus de deux finales du Trophée de la Ligue de Football.

Équipe d’Oxford United de la décennie

Gestionnaire – Michael Appleton

Oxford a eu trois excellents managers au cours de la décennie, mais Michael Appleton l’a juste devancé comme notre Manager de la Décennie devant Chris Wilder et Karl Robinson.

Malgré son arrivée avec une mauvaise histoire de gestion, Appleton a rétabli sa propre carrière et a aidé les U’s à vivre des moments mémorables. Oxford a remporté la promotion de la Ligue deux sous la direction de l’ancien joueur de Manchester United, a atteint deux finales du trophée de la Ligue de football et a connu des parcours de coupe remarquables. Appleton a également signé de nombreux jeunes jeunes, passionnants et talentueux, ce qui a aidé le club à l’intérieur et à l’extérieur du terrain.

Gardien – Simon Eastwood

Le numéro un actuel, Simon Eastwood, est le gardien de but de notre équipe Oxford United de la décennie. Le joueur de 30 ans est toujours présent depuis son arrivée en 2016 et a fait plus de 200 apparitions pour les U’s, avec seulement des blessures limitant son temps de jeu.

Son talent entre les bâtons a maintenu Oxford à plusieurs reprises dans les matchs, et l’autorité de sa défense est tout aussi impressionnante.

Arrière droit – George Baldock

Le défenseur de Sheffield United, George Baldock, a le plus petit nombre d’apparitions à Oxford dans cette équipe, mais est devenu une figure clé lors de son court séjour au club, et est l’arrière droit de notre équipe d’Oxford United de la décennie.

Il a rejoint les U’s prêtés par MK Dons en 2015 et a marqué une fois en 12 matches. Oxford a accepté de signer à nouveau le remplaçant la saison suivante et il a repris là où il s’était arrêté.

Malheureusement pour Oxford et Baldock, il a été rappelé par les Dons en janvier et ne faisait pas partie de l’équipe qui a obtenu la promotion en Ligue 1, mais il était un favori des fans malgré son court passage.

Défenseur central: Jake Wright

Jake Wright est probablement le meilleur défenseur central que le club ait eu au cours des dix dernières années et mérite bien une place dans notre équipe Oxford United de la décennie.

Wright faisait partie de l’équipe d’Oxford qui a remporté la promotion de la Conférence en 2010 alors qu’il était prêté par Brighton & Hove Albion et il a rejoint de façon permanente la saison suivante.

Le défenseur a été nommé capitaine en 2011 et est devenu une figure omniprésente, remportant également la promotion en Ligue 1 en 2015/16. Le défenseur est parti après la promotion et, bien qu’il n’ait pas marqué en 281 apparitions, il a quitté le club en tant que leader et légende.

Défenseur central – Johnny Mullins

Choisir un défenseur pour associer Wright a été difficile car les U ont eu des membres solides au cours des dix dernières années, mais l’un d’entre eux l’a juste devancé. Johnny Mullins s’est également joint au prêt et a marqué deux buts tout en restant solide en défense.

Les U l’ont recruté la saison suivante et ont fait plus de 40 apparitions au cours des trois saisons au club. Mullins a également remporté la promotion de la Ligue deux et a été capitaine des U lors de leur défaite finale contre le trophée de la Ligue de football contre Barnsley.

Arrière gauche – Josh Ruffels

Comme Eastwood, Josh Ruffels est toujours au club. Le milieu de terrain né à Oxford a gravi les échelons à Coventry City mais a rejoint les U en 2013. Bien qu’il n’ait pas réussi à obtenir un poste régulier, il est passé à l’arrière gauche en 2017. Depuis lors, Ruffels a continué à faire plus de 250 apparitions et a devenir un acteur clé, remportant la promotion de la Ligue deux en 2015/16.

Solide sur le plan défensif, le joueur de 26 ans a également apporté des passes décisives et des objectifs cruciaux, dont beaucoup sont des vainqueurs en retard.

Milieu central – John Lundstram

Le premier milieu de terrain de notre équipe d’Oxford United de la décennie est la star de Sheffield United, John Lundstram. Désormais âgé de 26 ans, il incarnait le style de transfert recherché par les U dans les années 2000 – un jeune talentueux d’un club de haut niveau cherchant à cimenter le football régulier en équipe première.

Et c’est ce qu’il a fait. Il a rejoint un contrat de deux ans avec Everton et a joué plus de 100 apparitions pour les U au cours de cette période. Solide sur le plan défensif tout en contrôlant le rôle de détenteur, Lundstram avait également un large éventail de passes pouvant ouvrir un jeu et produire un certain nombre d’attaques.

Il a remporté la promotion de la Ligue deux en 2016 et a été capitaine de l’équipe pour 53 de ses 57 matchs la saison suivante à l’âge de 22 ans seulement.

Milieu central – Cameron Brannagan

Cameron Brannagan est un autre joueur qui a quitté le glamour du football de Premier League pour tomber pendant le temps de jeu normal. Comme Lundstram, Brannagan a quitté le Merseyside pour l’Oxfordshire et s’est parfaitement installé et est resté le premier nom sur la feuille d’équipe depuis.

Le joueur de 23 ans a rejoint Liverpool et a fait plus de 100 apparitions pour les U depuis son arrivée en janvier 2018. Il fait toujours partie intégrante de l’équipe de Karl Robinson et peut dicter le jeu avec sa gamme de passes et sa capacité de dribbler.

Milieu gauche – Chris Maguire

Il a fallu un certain temps à Chris Maguire pour se mettre en marche après avoir rejoint Rotherham United, mais quand il a pris forme, il était imparable.

L’Écossais a aidé Kemar Roofe lors de la célèbre victoire du troisième tour de la FA Cup à Oxford contre Swansea City, alors Premier League, avant de rejoindre le club de façon permanente. Après avoir signé, il a marqué quatre buts lors des six derniers matches de championnat alors qu’Oxford a été promu en Ligue 1.

La saison suivante, Maguire a marqué un impressionnant 17 buts en 54 apparitions alors que le U a terminé huitième. Il a également marqué un doublé contre ses rivaux Swindon Town à domicile et a également fait partie intégrante de la victoire à l’extérieur. Ses pitreries en ont fait un favori des fans, mais il a décidé de rejoindre Bury avant de se retrouver à Sunderland, où il exerce maintenant son métier.

Milieu droit – Kemar Roofe

Kemar Roofe était un autre joueur qui a quitté l’élite pour aider les U’s en Ligue Deux. L’attaquant a travaillé avec Michael Appleton à West Bromwich Albion mais n’a pas réussi à pénétrer dans l’équipe première.

Appleton l’a signé en prêt et il a marqué six buts en 16 apparitions. Les fans étaient désespérés de le voir rester, et le club a réussi un autre coup d’État en le signant de manière permanente. La saison suivante, il était imparable. Roofe a marqué juste à l’intérieur de la moitié de terrain adverse alors qu’Oxford a gagné 4-0 à Brentford en Coupe de la Ligue et a marqué un doublé lorsque le U a éliminé Swansea de la FA Cup.

Il a réussi un tour du chapeau dans la victoire 4-0 contre Dagenham & Redbridge et a marqué deux fois contre ses rivaux Swindon Town. Roofe a terminé la saison avec une promotion en Ligue 1 où il a marqué 26 buts toutes compétitions confondues, dont 32 sur 64 durant son séjour avec les U’s. Il est parti rejoindre Leeds United pour un transfert de club record de 3 millions de livres sterling et se révèle maintenant pour Anderlecht.

Milieu offensif – James Henry

Signé par Pep Clotet, James Henry est devenu l’un des joueurs les plus forts d’Oxford United, et ses performances cette saison sont restées aussi constantes. Pendant le changement de manager et une grande partie de la saison dernière ayant été dépensée dans les quatre derniers, les buts et passes décisives d’Henry avaient maintenu le statut de Ligue 1 des clubs.

L’ancien ailier des Wolverhampton Wanderers a été le meilleur buteur des deux dernières saisons avec 11 et 15 respectivement. Cette saison, malgré des arrêts de jeu blessés, Henry a quand même marqué 14 buts mais a également ajouté dix passes décisives.

Attaquant – James Constable

L’attaquant de notre équipe d’Oxford United de la décennie n’a pas besoin d’être présenté. James Constable est une légende de club à plus d’un titre.

‘Beano’ a rejoint Oxford, qui faisait partie de la Conférence à l’époque, prêté par Shrewsbury Town en 2008 et a marqué 24 buts. Il a rejoint de façon permanente la saison suivante et a amélioré son décompte de deux alors qu’Oxford a remporté la promotion en Ligue Deux, où Constable a marqué lors de la victoire finale des éliminatoires à Wembley.

Constable a marqué 17 buts alors que le U a terminé 12e dans la Ligue Deux, mais, malgré seulement 11 buts lors de la campagne suivante, il a marqué un doublé contre ses rivaux Swindon Town alors que le U avait remporté une première victoire en championnat au County Ground en 38 ans.

Quatorze buts ont suivi alors que les U ont eu du mal à atteindre les barrages pour une deuxième saison consécutive, avant de marquer 12 lors de sa dernière saison avec les U. Constable a terminé sa carrière impressionnante à Oxford avec 106 buts – un seul court set égalant le record de tous les temps établi par Graham Atkinson en 1974. Il aurait battu le record après avoir réussi un triplé contre Chester City lors de sa première saison complète, mais, après que le club a été expulsé de la Conférence, il a été rayé des registres.

Suppléants

Le gardien de but Ryan Clarke et l’arrière droit Damian Batt faisaient tous deux partie de l’équipe gagnante de la promotion 2010. Clarke a ensuite disputé plus de 250 matchs avec les U’s et était une figure clé du club. Batt a disputé un peu moins de 200 matchs pour Oxford, mais son rythme et son habileté en bas à droite faisaient partie intégrante des U’s, qui sont restés un club durable en Ligue Deux.

L’actuel défenseur Rob Dickie n’a certainement pas eu la chance de ne pas faire les 11 premiers, mais depuis son arrivée de Reading en janvier 2018, le défenseur s’est renforcé à chaque match et a été lié à un certain nombre de clubs de haut niveau.

Les milieux de terrain centraux Liam Sercombe et Ryan Ledson sont un autre duo malchanceux de rater la coupe. Sercombe n’a joué que pendant deux saisons, mais l’ancien joueur d’Exeter City a marqué 22 buts en 101 matches. Ledson, comme beaucoup d’autres, a quitté la Premier League pour rejoindre les U’s. Il a fait 50 apparitions pour un côté d’Oxford en difficulté, mais est resté un artiste constant.

L’ailier Alfie Potter sera surtout connu pour son objectif lors de la finale des éliminatoires de la Conférence, mais l’ancien joueur non-ligue a fait un peu moins de 200 apparitions pour Oxford. L’attaquant Danny Hylton complète le banc, ayant marqué 30 buts en 101 apparitions et remporté la promotion en Ligue 1.

