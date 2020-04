Équipe de la décennie: Southampton

SOUTHAMPTON, ANGLETERRE – 01 MAI: Sadio Mane de Southampton (10) célèbre alors qu’il marque son deuxième but et le troisième de son équipe lors du match de Premier League de Barclays entre Southampton et Manchester City au stade St Mary’s le 1 mai 2016 à Southampton, en Angleterre. (Photo par Clive Rose / .)

Bienvenue dans Last Word on Football’s Team of the Decade series. L’édition d’aujourd’hui se penche sur les joueurs qui ont fait partie de l’équipe de Southampton de la décennie. Dire que les saints ont connu une décennie mouvementée serait un euphémisme. La décennie a commencé avec le club en Ligue 1 et une finale à Wembley. Depuis lors, les Saints sont revenus dans la Premier League, ont participé à une finale de Coupe de la Ligue et ont disputé l’Europe.

Équipe de la décennie de Southampton

Entraîneur – Ronald Koeman

Un choix difficile entre Koeman, Mauricio Pochettino et Nigel Adkins, le Néerlandais obtient le feu vert. Remplaçant Pochettino après son départ pour Tottenham Hotspur, Ronald Koeman mènerait les Saints à une septième place en Premier League, se qualifiant ainsi pour l’Europe. La saison suivante, Koeman menait son équipe à la sixième place du classement, se qualifiant à nouveau pour l’Europe.

Équipe de la formation Décennie: 4-2-3-1

La formation des Saints pendant une grande partie de la dernière décennie, c’est une formation qui les a bien servis. Le formatiom peut ne pas être le mieux adapté à l’équipe sélectionnée; cependant, la qualité des joueurs de l’équipe doit garantir le bon fonctionnement de la formation.

Gardien – Fraser Forster

Une présence imposante dans les buts, 6 pieds 7 pouces dans Fraser Forster a joué 125 matchs pour le club après avoir signé avec le Celtic pour 10 millions de livres sterling. Forster a été le gardien le plus titré des Saints au cours des 10 dernières années, gardant plus de draps propres que tout autre gardien de but.

Arrière droit – Nathaniel Clyne

Faisant irruption dans l’équipe d’Angleterre à St Mary’s, Nathaniel Clyne était un membre permanent de la première équipe pendant son séjour sur la côte sud. L’un des nombreux joueurs de cette équipe à passer à Liverpool, Clyne était un arrière fiable et rapide qui a fait plus de 100 apparitions pour le club.

Défenseur central – Virgil van Dijk

Virgil van Dijk a passé deux ans et demi au club, faisant 80 apparitions. Maintenant considéré par beaucoup comme le meilleur défenseur central du monde, il a été élu meilleur joueur de Southampton au cours des dix dernières années, ce qui en fait un choix facile pour l’équipe de la décennie. Une signature de 14 millions de livres sterling du Celtic, le Néerlandais aiderait le club à une sixième place et figurerait en Europa League. Van Dijk a déménagé à Liverpool pour un montant record de 75 millions de livres sterling pour un défenseur.

Défenseur central – José Fonte

Signé lorsque le club était en Ligue 1, José Fonte aiderait le club à revenir en Premier League. Faisant 288 apparitions, Fonte était un joueur permanent et important pendant son séjour au club. Il a remporté la majorité de ses sélections au Portugal à St Mary’s avant de rejoindre West Ham United après huit saisons sur la côte sud.

Arrière gauche – Luke Shaw

Produit de la Southampton Academy, Luke Shaw s’est joint à l’âge de huit ans. Juste huit ans plus tard, Shaw, à 16 ans, a fait ses débuts dans la première équipe. Un talent exceptionnel au club, il n’a pas fallu longtemps avant que les autres clubs ne s’en rendent compte. Après seulement 67 matchs, Southampton a accepté une offre de 30 millions de livres sterling de Manchester United en 2014 pour son adolescent vedette.

Milieu central – Victor Wanyama

Sans doute le meilleur milieu de terrain que les fans des Saints ont vu au cours de la dernière décennie, Victor Wanyama était un artiste vedette, protégeant la défense comme peu d’autres l’ont fait. Signé par Pochettino en 2012, le destroyer de milieu de terrain a connu son meilleur temps sous Ronald Koeman. Après quatre ans, il signerait à nouveau pour Pochettino, rejoignant les Spurs à l’été 2016.

Milieu central – Steven Davis

L’international nord-irlandais Steven Davis n’a peut-être pas eu les meilleures qualités offensives mais si ce n’était pas pour lui, les joueurs avec cette qualité supplémentaire n’auraient peut-être pas obtenu le ballon. Un joueur qui donnerait 100% à chaque match ravirait les fans avec sa seule éthique de travail. Ancien capitaine du club, Davis ferait 226 apparitions, marquant 14 buts.

Milieu central – Morgan Schneiderlin

Signé à l’âge de 18 ans en 2008, Morgan Schneiderlin aiderait le club à se remettre de ses relégations pour se frayer un chemin vers la Premier League. Un favori des fans, il remporterait le prix du joueur de l’année à la fin de la première saison du club dans le haut de la page. Après avoir joué 260 matchs, Schneiderlin a déménagé à Manchester United pour 30 millions de livres sterling.

Aile droite – Adam Lallana

Adam Lallana était un autre joueur qui est passé par l’académie et un autre qui aiderait le club à passer de la Ligue 1 à la Premier League. Après seulement deux saisons dans l’élite, la forme de Lallana a suscité l’intérêt de Liverpool. Il signerait pour les Reds pour environ 25 millions de livres sterling. Joueur habile à deux pattes, Lallana était un excellent joueur pour les Saints et a joué un grand rôle dans le retour du club en Premier League.

Aile gauche – Sadio Mane

Un triplé de 56 minutes contre Aston Villa pendant deux minutes a contribué à placer Sadio Mane dans le plus grand débat de l’histoire de Southampton. Joueur avec un rythme électrique et une habileté à la hauteur, Mane avait un œil pour le but et une passe décisive. Il a déménagé à Liverpool (où ailleurs) pour 34 millions de livres sterling en 2016, et l’international sénégalais est désormais considéré comme l’un des meilleurs au monde.

Attaquant – Rickie Lambert

Les supporters de Southampton ont vu de bons attaquants orner le terrain de St Mary’s au cours de la dernière décennie. Cependant, peu de gens discuteraient contre Rickie Lambert de réclamer la place des attaquants dans cette équipe. Meilleur buteur de quatre de ses cinq saisons au club, Lambert a joué un rôle majeur en aidant le club à passer de la Ligue 1 au Championnat, puis en Premier League. 117 buts en 235 matchs, ainsi que ses excellentes performances, confèrent à Lambert le statut d’étoile à Southampton.

Équipe des suppléants de la Décennie:

Kelvin Davis, Ryan Bertrand, Toby Alderwiereld, James Ward-Prowse, Dusan Tadic, Graziano Pelle, Jay Rodriguez.

Photo principale

Intégrer à partir de .