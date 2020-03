Équipe de la décennie: West Bromwich Albion

WEST BROMWICH, ANGLETERRE – 14 MAI: Chris Brunt de West Bromwich Albion réagit après avoir perdu la séance de tirs au but lors du match de demi-finale du match final du championnat Sky Bet entre West Bromwich Albion et Aston Villa aux Hawthorns le 14 mai 2019 à West Bromwich, Angleterre. (Photo par Adam Fradgley – AMA / .)

Bienvenue dans Last Word on Football’s Team of the Decade series. Aujourd’hui, nous regardons les joueurs et le manager qui ont fait partie de l’équipe de West Bromwich Albion. De 2010 à la fin de 2019, les Baggies sont passés du club de yo-yo à celui de Premier League.

West Brom a passé huit saisons dans la division supérieure, leur plus long séjour dans la catégorie supérieure de l’ère de la Premier League. Ils ont remporté trois demi-finales, leur meilleur résultat étant atteint en 2013 alors qu’ils terminaient huitièmes. Leur séjour en Premier League a pris fin en 2018 après la nomination erronée d’Alan Pardew qui les a renvoyés au deuxième niveau.

Équipe de la décennie de West Bromwich Albion



Gestionnaire – Roy Hodgson

Roy Hodgson est arrivé à The Hawthorns en février 2011 avec sa réputation ébranlée par un sort désastreux à Liverpool. Il a quitté à peine 15 mois plus tard en tant que prochain entraîneur-chef de l’équipe nationale d’Angleterre, tel était son succès avec Albion. Lors de sa première saison, il les a menés à la 11e place du classement, leur meilleur résultat en championnat depuis trois décennies. Il a ensuite écrit de façon permanente son nom dans le folklore d’Albion lorsqu’il a supervisé la démolition 5-1 des rivaux locaux Wolverhampton Wanderers.

Formation – 4-4-2

Gardien – Ben Foster

Lors de sa première saison avec West Brom, Foster a disputé 37 de leurs 38 matches de championnat, conservant dix blanchisseries de ligue, ce qui équivaut au record de blanchisserie du Premier League du club. Ce serait le début d’un sort impressionnant dans les Midlands pour Foster. En 2017, il a été nominé pour le prix du footballeur de l’année de la Football Writers ‘Association et le joueur de la saison du club des supporters de West Brom.

Arrière droit – Steven Reid

Reid a initialement signé un accord de prêt d’un mois avec West Brom en mars 2010, mais a rapidement rendu le déménagement permanent après sa promotion en Premier League. Son travail acharné et son attitude attachante ont fait de lui un favori des fans auprès des fidèles Hawthorns et l’ont vu rester avec les Baggies jusqu’en 2014.

Défenseur central – Jonas Olsson

Olsson a été l’un des éléments clés de la transformation de West Brom en un habitué de la Premier League. L’international suédois a fait plus de 250 apparitions pour les Baggies toutes compétitions confondues, se forgeant une réputation de grand homme sans faille au cœur de la défense d’Albion. Aux côtés de Gareth McAuley, il a aidé à établir le meilleur partenariat de centre-arrière du club de l’ère moderne.

Défenseur central – Gareth McAuley



L’autre moitié de ce partenariat incroyable et peut-être la plus grande affaire à avoir jamais porté les célèbres rayures de West Brom. Malgré son arrivée en tant que joueur autonome à l’âge de 31 ans, McAuley a fait plus de 200 apparitions pour les Baggies. Il a été élu Joueur des joueurs de l’année et Joueur des supporters de l’année après une impressionnante campagne 2012/2013.

Arrière gauche – Kieran Gibbs



West Brom a signé Gibbs d’Arsenal dans les derniers jours de la fenêtre de transfert de l’été 2017. Il s’est immédiatement imposé comme arrière gauche de premier choix, une position qu’il occupe toujours. Bien que son temps avec Albion ait été perturbé par un certain nombre de blessures, il est largement considéré par les fans comme un joueur chic trop bon pour leur classement actuel de niveau deux.

Milieu droit – Zoltan Gera

Le héros culte Zoltan Gera est retourné à West Brom pour un deuxième sort en 2011 après avoir eu quatre saisons avec le club de 2004-2008. Son retour a été gâché par des blessures, mais sa réputation et sa qualité l’ont rendu aussi populaire que lors de son premier sort. Ouvrir le score avec une volée de 25 mètres, menant à une victoire 3-0 contre Liverpool le jour de l’ouverture de la saison 2012/2013, restera longtemps dans la mémoire.

Milieu central – James Morrison



Morrison a signé à Middlesbrough pour 1,5 million de livres sterling en 2007 et passerait 12 ans en tant que favori des fans de West Brom jusqu’à ce qu’il annonce sa retraite du football en octobre 2019. L’international écossais a disputé plus de 360 ​​matchs avec les Baggies, marquant 39 buts. Sa capacité à marquer des buts spectaculaires a fait en sorte que la plupart des gens se souviendront de lui.

Milieu Centre – Youssouf Mulumbu



Avec plus de 200 apparitions à son actif, Youssouf Mulumbu s’est fait aimer des fidèles d’Albion au cours de ses six années au Hawthorns. Il s’est fait un pilier dans le milieu de terrain de Baggies pendant ce temps, marquant 15 buts, alors que les fans chantaient affectueusement qu’il était «meilleur que Kaka».

Milieu gauche – Chris Brunt



M. West Bromwich Albion. La légende de Baggies Chris Brunt est extrêmement populaire auprès des supporters pour le service exceptionnel qu’il a rendu au club au cours des 12 dernières années. Il a un pied gauche si meurtrier que chaque set est devenu une opportunité de marquer des buts et une polyvalence qui l’ont vu jouer dans un certain nombre de rôles. Brunt a même réussi à décrocher une place dans le top 10 pour la plupart des passes décisives en Premier League au cours de la décennie aux côtés de certains des plus grands noms de la division.

Attaquant – Peter Odemwingie



Un triplé lors de la destruction 5-1 par West Brom des rivaux locaux Wolves au Molineux en 2012 n’a pas permis de laisser Peter Odemwingie à l’écart. Marquer 31 buts en 89 matches a fait de lui l’un des attaquants les plus prolifiques d’Albion de la décennie. Odemwingie reste le meilleur buteur du club en Premier League avec 30 de ses buts dans l’élite.

Attaquant – Romelu Lukaku



Une seule saison prêtée aux Hawthorns a suffi pour voir Romelu Lukaku ajouté à cette liste. Bien qu’il ait été prêté par le club, Lukaku a dominé tous ses coéquipiers de Chelsea en Premier League cette saison, terminant la campagne en tant que sixième meilleur buteur de la saison 2012/13 avec 17 buts. Cela incluait un coup du chapeau parfait puisque West Brom est revenu de trois buts pour faire match nul 5-5 dans le dernier match de Sir Alex Ferguson en tant que manager de Manchester United.

Photo principale

Intégrer à partir de .