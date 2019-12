Équipe nationale péruvienne | Blessure d'Anderson Santamaría: "Je ferai de mon mieux pour revenir très bientôt" | Ligue MX | Mexique | Sélection péruvienne NCZD

Anderson Santamaría Pensez simplement à retourner au football de compétition après avoir subi une opération chirurgicale pour une blessure au ligament du genou. Le défenseur a profité de sa sortie réussie de la salle d'opération pour envoyer un message de remerciement aux personnes et aux institutions qui l'ont soutenu dans le moment délicat.

Le défenseur péruvien a utilisé son compte dans Instagram pour répondre aux signes d'inquiétude et d'affection qu'il a reçus des proches, des adeptes, du club Atlas et la Fédération péruvienne de football (FPF), qui a même supervisé le processus médical.

"Reconnaissant à ma famille que 24 heures attendaient ma santé. À mon club qui m'a toujours apporté le soutien nécessaire pour que tout se passe bien de la part des managers, des entraîneurs, des camarades de première classe, corps médical et toutes les personnes liées à ce merveilleux Atlas», A-t-il souligné Sainte Marie au début de sa déclaration dans le réseau social.

Il a ensuite fait une mention spéciale pour le FPF. "À la Fédération péruvienne de football pour tout le soutien (cadres, direction technique et collègues qui m'ont donné la tranquillité d'esprit avec leurs messages) ils ont même pris la peine d'envoyer le médecin (Julio) Sûr de superviser mon intervention chirurgicale"Il a dit.

"Enfin et surtout à toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs vibrations positives par le biais de salutations, messages, bons voeux et vos prières. A partir de maintenant, je pense à ma guérison et je ferai tout pour revenir très bientôt pour faire ce que j'aime le plus au monde », a-t-il ajouté.

Atlas Il avait précédemment informé que le temps approximatif de récupération du footballeur national prendra "entre six et huit mois, selon l'évolution du joueur".

