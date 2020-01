Équipe nationale péruvienne des moins de 23 ans: pourquoi le Brésil a-t-il commencé à investir sur le marché péruvien: l’affaire Alexander Lecaros et Fernando Pacheco? Décentralisé

Pérou, nation de la bonne nourriture et des lieux exotiques. Beaucoup d’entre nous connaissent le potentiel de notre pays, mais la richesse que nous avons n’est pas seulement présente dans leur culture ancestrale, mais aussi dans leur peuple, leurs jeunes talents et quoi de mieux s’ils sont athlètes.

Cette saison, Alexander Lecaros et Fernando Pacheco ils sont partis Real Garcilaso (Cusco FC) et Sporting Cristal, respectivement, d’être des ambassadeurs péruviens du football au Brésil. Les deux avec seulement 20 ans ont franchi le pas que de nombreux joueurs professionnels souhaitent franchir: atteindre une ligue étrangère en quête de leur consolidation professionnelle. Cependant, pourquoi ce pari était-il de la part des deux clubs de Brasileirao?

“Fluminense et Botafogo Ce sont des équipes en difficulté économique, elles ont donc décidé – désormais – d’investir dans des joueurs moins chers et avec suffisamment de projection. Ce doivent être des jeunes qui ont la possibilité de grandir et peut-être, plus tard, de gagner de l’argent avec eux. Voilà pourquoi Fluminense passe Pachecoet Botagofo par Lecaros»A commenté Raisa Simplicio, journaliste de Tournée mondiale du Brésilpour Depor.

Alexander Lecaros a fait ses débuts avec la victoire de Botafogo. (Vidéo: América TV)

Un pari sur l’avenir

Maintenant, bien que le coût ait été décisif pour les signatures de Lecaros et Pacheco, notamment pour les ajustements financiers de leurs équipes, la vérité est que viser la formation est également décisif pour ces clubs. «Fluminense possède l’une des meilleures écoles pour jeunes du pays (Thiago Silva, Marcelo, Fabinho, Gerson, Rafael, entre autres) et, s’ils ont signé Pacheco, c’est parce qu’ils voient en lui quelque chose qu’ils n’ont pas ici. Je considérerais cela comme un projet à moyen terme », a-t-il déclaré. Tomás Rosolio de Meu Timao et But Brésil.

Bien que l’économique ait prévalu dans chaque «jale», comme ils le Fogo Na Rede, médium spécialisé en Botafogo, a également pesé la projection du joueur. «Le marché sud-américain a de bonnes valeurs et, grâce à l’appréciation de la monnaie brésilienne sur le continent, il est moins cher d’investir dans des jeunes du Pérou, d’Argentine, d’Uruguay, etc. Dans le cas de Lecaros, il est considéré comme une promesse à Botafogo, même dans le cadre de son contrat (deux saisons), on peut dire que c’est un projet à moyen terme », ont-ils mentionné à Rio de Janeiro.

Fernando Pacheco est revenu pour jouer la phase pré-olympique. (Vidéo: América TV)

Nouvelle ligue, nouveaux défis

L’occasion de jouer au Brésil s’accompagne également d’une grande responsabilité. D’accord Lecaros et Pacheco Ce sont des promesses à moyen terme, les fans ne les verront pas de la même manière et attendent plus que le même technicien ne peut leur demander.

“Le gros obstacle que vous trouverez Pacheco dans Fluminense c’est que le fan n’attend pas “, a expliqué Raisa, auquel Sergio Guimaraes, journaliste de Rádio Tupi Il a ajouté que «bien qu’il soit un jeune joueur et qu’il soit considéré comme un projet à moyen terme, il devra s’adapter à un pays différent et dans une équipe compétitive telle que« Flu ». Nous savons qu’il est polyvalent et avec des conditions, mais tout dépendra de la façon dont il réagira au championnat brésilien. »

Cette même exigence sera également vécue par l’ancien Garcilaso (aujourd’hui Cusco FC). “Botafogo il a plus d’urgence dans tout, plus que Fluminense. Lecaros Il vient dans ce club en tant que projet, mais pour les fans, c’est un joueur qui, avec plusieurs ou quelques minutes, devra prouver qu’il est bon et qu’il veut un poste. Parce que c’est comme ça que les fans sont, ils n’ont pas beaucoup de patience et ils veulent tout pour l’instant », a-t-il souligné. Raisa.

Lecaros et Pacheco Ce sont deux joueurs qui rejoignent la vague péruvienne au Brésil. Maintenant, il leur appartiendra de chercher à être indispensable dans chacun de leurs clubs et, peut-être, à s’exporter vers d’autres pays. Voilà l’objectif.

