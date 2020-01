Équipe nationale péruvienne | Ernesto Arakaki: «Je ne pouvais pas classer une Coupe du monde en tant que joueur, mais je veux ma revanche en tant qu’entraîneur» | Vidéo nationale péruvienne

Mis à jour le 24/01/2020 à 21:38

Cela pose de grands défis. Ernesto Arakaki a pris la direction des mineurs de la FPF, après avoir traversé les carrières d’Alianza Lima, et a précisé que sa vocation l’a poussé à se consacrer au football formateur. Il a même reconnu qu’il espérait classer les Équipe nationale péruvienne à une Coupe du monde en tant qu’entraîneur à l’avenir.

«J’ai eu 12 ans en tant que footballeur professionnel. Malheureusement, je n’ai pas pu atteindre une Coupe du monde avec le Pérou et je veux ma revanche en tant qu’entraîneur. C’est mon rêve », a déclaré le directeur des mineurs de la Fédération péruvienne de football en dialogue avec Depor.

Ernesto Arakaki publié les détails de son expérience avec le Équipe nationale péruvienne, le même qui a eu la chance de défendre à l’entraînement et dans les compétitions de premier niveau, même si les résultats n’étaient pas ceux que j’attendais.

«J’ai dû jouer en Amérique du Sud Sub 15, Sub 17, Qualifiers, Libertadores et avec aucun résultat sportif. Pendant que je jouais, ma frustration augmentait et je me demandais pourquoi nous ne pouvions pas être compétitifs. Je me rendais compte que les réponses à mes doutes se trouvaient dans le football des jeunes », a-t-il déclaré.

Votre grand défi dans le FPF

Ernesto Arakaki il espère redonner confiance aux résultats de la FPF. En outre, il a précisé que sa mission est l’une des moins rentables et que pour cette raison, presque personne n’ose mettre l’accent sur la question formative, qu’il envisage de changer de racine.

«Très peu s’y consacrent car ils gagnent moins et sont plus laborieux. Cependant, j’ai décidé de me spécialiser dans ce domaine par vocation », a-t-il conclu.

