Équipe nationale péruvienne: Jefferson Farfán a rejoint le Lokomotiv pour poursuivre sa récupération | Russie Reste du monde

Mis à jour le 16/01/2020 à 07:47

Le jeu a été joué Copa América 2019 et de mauvaises nouvelles ont affecté la Équipe nationale péruvienne. Jefferson Farfan J’ai dû quitter la compétition pour une blessure au genou dur. Depuis lors, en juin de la même année, l’attaquant n’a plus marché sur l’herbe. Il a travaillé avec un physiothérapeute personnel et semble prêt à revenir.

Ce mercredi, le «Foquita» rejoint les séances d’entraînement de Lokomotiv Moscow à Marbella, en Espagne, dans l’espoir de revenir en milieu d’année. L’attaquant a été sommé de participer à la présaison.

Dans les premières images publiées par le club russe, le Péruvien est observé en train de travailler dans le gymnase, renforçant toujours ses genoux.

«Je suis calme quant à l’évolution de mon genou; ces deux mois restants pour entamer le championnat de Russie je terminerai ma récupération », a-t-il déclaré Jefferson Farfan dans une interview au journal El Comercio.

“Je suis content de pouvoir retrouver mon club après si longtemps, de retrouver mes coéquipiers, de ressentir à nouveau ces sensations au toucher du ballon, de travailler en groupe”, a admis l’attaquant de la Équipe nationale péruvienne.

