Équipe nationale péruvienne: Roque pour les qualifications? Paraguay, plus d’un mois de match contre le Pérou Reste du monde

Mis à jour le 06/02/2020 à 07:24

Le vent est vieux et souffle toujours. Roque Santa Cruz Il est presque un ancien footballeur et a toujours le don du but. Il y a 20 ans, il était un attaquant mortel de Bayern Munich; aujourd’hui, il est toujours – et le démontre chaque semaine – dans son bien-aimé Olympia. 41 jours après le début de Qatar 2022 Qualifications, et le match de Paraguay contre Pérou à Defensores del Chaco, le débat s’ouvre sur la question de savoir si Eduardo Berizzo devrait appeler le joueur de cano Dean ou non.

Les chiffres confirment l’attaquant, la projection du technicien de sélection dans sa ligne d’attaque? Pas maintenant. Lors des deux derniers matchs amicaux des Guarani, Berizzo n’a opté que pour deux «9»: Darío Lezcano et Samu, respectivement de Juárez de México et Rizespor de Turquie.

Lezcano ne suscite aucun doute sur son appel: quatre buts dans le même nombre de matches (deux à Pumas, un à Morelia et un autre à l’Amérique) au début de cette année. Samu? Eh bien, cela n’a pas marqué depuis le 25 octobre de l’année dernière, donc au Paraguay, il n’est pas certain que Berizzo devrait parler avec Roque pour récupérer l’albirroja.

Santa Cruz a marqué 16 buts lors de ses huit derniers matchs et est le meilleur buteur du tournoi d’ouverture avec cinq scores. Le DNI peut dire qu’il vaut mieux se lever tôt pour emmener les enfants à l’école, mais l’inverse est vrai sur le terrain: le week-end dernier, il a marqué un coup du chapeau et a été licencié en applaudissements à la minute (85e) de son changement .

Le meilleur joueur du Paraguay aujourd’hui? Certainement. Santa Cruz s’est retirée de son équipe nationale le 10 novembre 2016: le jour où le Pérou s’est battu (4-1) au Paraguay et a ouvert la voie à la Coupe du monde en Russie. Espérons juste qu’il n’a pas cette épine collée avec ses adieux et que ses objectifs continuent de crier au niveau local. Roque est intraitable à ce jour. Nous ne voulons pas y faire face.

