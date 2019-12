Équipe nationale péruvienne, signatures Pérou: Christian Cueva aux yeux d'Emelec pour la Coupe d'Amérique du Sud 2020 Péruviens dans le monde

Christian Cave Il a un nouveau prétendant. La presse équatorienne note que Emelec est sur les traces du volant péruvien et gérerait avec Santos FC le prêt du joueur de football national pour toute l'année 2020.

"Aladdin" aime dans la directive "électrique", qui recherche un milieu de terrain avec ses qualités. Cependant, le principal obstacle est la question économique. Emelec Vous pouvez faire l'effort d'obtenir votre prêt, mais vous n'êtes pas disposé à gaspiller de l'argent pour le Péruvien.

Le «Peixe» a l'intention de vendre à Cueva depuis Il n'est pas dans vos plans de le prêter. Ils veulent récupérer ce qui a été investi dans leur signature. Cela pourrait augmenter son nombre de quitter Sao Paulo et empêcher les Équatoriens de l'obtenir pour la saison prochaine.

L'ancien Sao Paulo, avec un contrat à Santos jusqu'en janvier 2020, a le salaire le plus élevé du club, gagnant 600 000 $. Le Péruvien a fini par être une mauvaise affaire car il n'a disputé que 16 matchs et n'a marqué aucun but.

Christian Cave Il est retourné au Pérou et s'est entraîné avec César Vallejo, mais l'intention du joueur est de retourner à l'étranger, il a toujours un contrat avec Santos. Les Brésiliens ont confirmé qu'ils ne l'avaient pas dans leurs plans, c'est pourquoi "Aladdin" n'est toujours pas sûr des couleurs qu'il défendra en 2020.

