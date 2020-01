Équipe nationale péruvienne U23: les jeunes médaillés olympiques qui vont maintenant à l’équipe nationale péruvienne de Tokyo 2020

Mis à jour le 07/01/2020 à 14:39

L’aube du 27 août 2014 était différente de tout le monde. Fernando Pacheco a été encouragé à tirer depuis l’extérieur du but et a tourné le match contre la Corée du Sud. Christopher Olivares et Marco Saravia n’ont pas caché la joie face au but de leur partenaire. Au coup de sifflet final, le Équipe nationale péruvienne Il était champion olympique.

Ces trois joueurs sont les trois «survivants» de nos 18 médaillés d’or sélectionnés de la catégorie Sub 15 aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2014. La ville lointaine de Nanjing en Chine a vu pour la première fois la gloire olympique de notre football.

Fernando Pacheco a non seulement marqué le but du titre, mais a également été capitaine et a joué l’avant-centre. ‘Zancudito’ Olivares a joué en tant qu’ailier droit, tandis que personne n’a déplacé Marco Saravia de la défense centrale. Tous faisaient la une des onze de «Jota Jota» Oré.

Bien sûr, contrairement à Pacheco et Saravia, Olivares n’a pas joué à chaque minute du tournoi et a été changé dans deux de nos quatre matchs. Ce trio, maintenant, cherchera à classer les Jeux Olympiques au niveau adulte et, pourquoi pas, à toucher à nouveau la gloire.

Après le titre de l’équipe nationale péruvienne, le football a été remplacé par le futsal aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. (Photo: agences)

Olivares, Pacheco et Saravia ont également coïncidé dans l’équipe nationale péruvienne Sub 17 de 2015 et Sub 20 de 2019, sans aucun succès. Nés en 1999, ils ont leur dernière chance d’obtenir un quota pour les Jeux Olympiques.

Martín Távara et Brayan Velarde, jeunes médaillés olympiques en 2014, étaient également dans la pré-convocation de Nolberto Solano, mais, pour diverses raisons, ils ont été exclus de l’alignement final.

L’équipe nationale péruvienne U-15 s’est qualifiée pour Nanjing 2014 après avoir été championne d’Amérique du Sud, disputée un an plus tôt en Bolivie. Appartenant à la catégorie 1998, aucun ne pouvait remporter les deux titres – à l’exception de Yunior Buleje, qui n’était pas considéré comme le tournoi olympique.

L’équipe nationale péruvienne des moins de 23 ans cherchera à dire pour la troisième fois aux Jeux Olympiques. Il l’a déjà fait en 1936, inscription préalable, et en 1960, la seule fois où il s’est qualifié via un pré-olympique. J’espère que Colombia 2020 est un succès pour Nolberto Solano et ses administrateurs.

Martín Távara, partenaire d’Olivares et Pacheco dans Sporting Cristal, a été fixé dans la formation de départ de Solano, mais a été retiré de la liste en décembre. (Photo: .)