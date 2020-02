Équipe nationale péruvienne | Yordy Reyna a demandé aux fans de blanquirrojos de soutenir les footballeurs nationaux au début de la MLS péruvienne dans le monde

Mis à jour le 25/02/2020 à 18:13

Cette saison, deux compatriotes ont rejoint les rangs des Péruviens qui à ce jour se distinguent parmi les meilleurs du MLS. Pedro Gallese et Edison Flores Ils comptent les jours pour le début de cette saison, tandis que les plus expérimentés de cette ligue, comme Yordy Reyna Ils espèrent pouvoir compter sur le soutien inconditionnel des fans.

“Nous voulons que les fans continuent de nous soutenir, moi et tous les Péruviens, que nous nous débrouillons bien et que nous quittons le Pérou haut”, a-t-il déclaré. Yordy Reyna pour Sports Pulse, signifie que couvre au jour le jour MLS.

Reyna Il n’est pas le seul. Et, de plus en plus de Péruviens sont arrivés aux États-Unis en quête de propriété au sein des équipes qui contestent le titre dans le MLS, Gallese et Flores Ils sont nouveaux, mais il y en a plus.

Raúl Ruidíaz Il est sans aucun doute l’un des joueurs nationaux qui a trouvé sa consécration dans cette ligue. Avec 28 scores en deux saisons, le ‘Flea’ est l’un des mieux cotés des Sounders de Seattle et cette année (sa troisième saison), il espère battre son record.

Ceux qui partent pour leur deuxième saison sont Polo Andy et Marcos López à Portland Timbersva et San Jose Earthquakes, respectivement. Tandis que Alexander Callens continue de se démarquer au New York City FC.

Les sept Péruviens espèrent avoir une bonne année, pour être dans les plans de Ricardo Gareca, pour le prochain appel à la Équipe nationale péruvienne, pour les Qualifications en direction du Qatar 2022. Le premier appel sera donné dans moins de trois semaines, entreront-ils dans la liste?

