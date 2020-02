Équipe péruvienne de futsal: le bicolore affrontera le Paraguay pour les éliminatoires de la Coupe du monde

Mis à jour le 02/05/2020 à 09:00

Du tout ou rien. La Équipe péruvienne de futsal Il affrontera le Paraguay ce mercredi à 16h00. dans la ville de Carlos Barbosa, au Brésil. L’équipe bicolore doit gagner pour avoir un peu d’espoir de se qualifier pour la Coupe du monde.

L’équipe dirigée par ‘Chicao’ se bat pour l’un des quatre sièges sud-américains de la Coupe du monde. Les deux premiers de chaque groupe assureront leur passage à la Coupe du monde. Avec un point de six joué, la situation au Pérou est compliquée.

Malheureusement, l’équipe nationale péruvienne ne s’est jamais qualifiée pour la Coupe du monde. Dans l’histoire des éliminatoires, il compte quatre victoires, cinq matchs nuls et onze défaites en 20 matchs. De plus, il a marqué 49 buts et en a reçu 87.

Ce sera la quatrième fois que les Péruviens et les Paraguayens auront le visage dans les qualifications. La première fois, c’était en 2003, avec Guarani triomphant 5-2. Cinq ans plus tard, les Paraguayens ont battu 6-1. Enfin, en 2012, ils ont égalisé pour deux buts.

Résultats, table et campus

GROUPE A

Jour

Heure

Scénario

Pérou 2-2 Équateur

Samedi 1

18 h 00

Sergio Luis Guerra – Carlos Barbosa (BRA)

Pérou 1-3 Colombie

Lundi 3

16 h 00

Sergio Luis Guerra – Carlos Barbosa (BRA)

Pérou vs. Paraguay

Mercredi 5

18 h 00

Sergio Luis Guerra – Carlos Barbosa (BRA)

Brésil vs Pérou

Jeudi 6

18 h 00

Sergio Luis Guerra – Carlos Barbosa (BRA)

Pays

J

G

E

P

GF

GC

DF

Pts.

1

Le Brésil

2

2

0

0

5

0

5

6

2

La Colombie

3

2

0

1

8

5

3

6

3

Paraguay

2

1

0

1

2

3

-1

3

4

Pérou

2

0

1

1

3

5

-2

1

5

Équateur

3

0

1

2

4

9

-5

1

Les deux premiers classent la Coupe du monde en Lituanie 2020.

N

nom

Poste

Club

1

Alonso TIZÓN

Gardien de but

D. Global

2

Luis RAMOS

aile

D. Global

3

Sebastian OBANDO

Fermeture / aile

Université

4

Paulo HERRERA

Fermer

D. Global

5

Hugo BARRANTES

Pivot

D. Global

6

Jorge AGUILAR

aile

1er mai

7

Renzo RAMÍREZ

aile

1er mai

8

Samuel ANGULO

Fermer

Panta Walon

9

Martín HERRERA

Aile / Pivot

D. Global

10

Xavier TAVERA

aile

1er mai

11

Juan SARAVIA

Pivot

Panta Walon

12

Jesus HERRERA

Gardien de but

1er mai

13

Tony ALVARADO

Pivot

Université

14

Jorge PACHECO

Fermeture / aile

D. Global

L’équipe nationale péruvienne de futsal a attendu jusqu’en 2000 pour faire ses débuts en éliminatoires sud-américaines pour la Coupe du monde. Le premier match a été de le garder pour toujours dans le coffre: le Brésil nous a battus 13-2 à Foz do Iguaçú. Quelques jours plus tard, la Bolivie nous a battus 8-5, et notre première tentative éphémère de classer la Coupe du monde a rapidement culminé.

Notre première victoire vient de se produire lors de la deuxième Qualification, en 2003. Le 27 août 2003, le bicolore a battu le Chili 6-3, toujours avant-dernier de son groupe, loin de se battre pour un quota de Coupe du Monde.

À notre malchance, c’était une tendance dans les qualifications suivantes. Le bicolore n’a jamais pu surmonter la phase de groupes et s’est contenté de se battre pour ne pas être aux dernières places. Pour l’instant, son avenir est plus que compliqué dans le processus d’élimination actuel.

Le Pérou en qualification pour la Coupe du monde de futsal

Édition

Pj

G

R

P

GF

GC

Guatemala 2000

2

0

0

2

6

21

Chine Taipei 2004

3

1

0

2

9

12

Brésil 2008

3

1

1

1

10

12

Thaïlande 2012

5

2

1

2

14

23

Colombie 2016

5

0

2

3

7

14

Lituanie 2020

2

0

1

1

3

5

Total

20

4

5

11

49

87

Il n’a pas participé à Holland 1989, Hong Kong 1992 et Espagne 1996

Premier match

29.04.2000 Brésil 13-2 Pérou

Première victoire

27.08.2003 Pérou 6-3 Chili

Meilleur résultat

27.08.2003 Pérou 6-3 Chili