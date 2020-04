Équipe péruvienne | Luis Advíncula a raconté en détail l’histoire derrière la passionnante fusillade contre l’Uruguay lors de la Copa América Brésil 2019: «Je ne me suis même pas vu parmi ces 5» | VIDEO | Sélection péruvienne NCZD

Si Farfán et Guerrero se sont amusés avec leur Instagram en direct il y a quelques jours, Luis Advíncula y Yoshimar Yotún n’ont pas été laissés pour compte et, par l’intermédiaire du Équipe péruvienne, ils ont révélé, pendant près d’une heure, diverses histoires des matchs qu’ils ont vécus avec le maillot de «Blanquirroja» et ont rappelé quelques anecdotes survenues lors de la Copa América au Brésil 2019.

Advíncula, qui a raconté ce qu’il a fait lorsque les cinq exécuteurs ont dû être choisis dans la définition des sanctions contre l’Uruguay, pour la clé du quart de finale, à l’Arena Fonte Nova, a été l’un des chapitres les plus drôles. . «Bolt» a montré sa nervosité.

“Je pensais que la liste des cinq que nous allions dresser. Alors, je fais ma liste de cinq et je reste en dehors, pensa Advíncula. “Et je commence: Renato, Yotún, Paolo, Ruidíaz,‘ Orejas “, a expliqué le joueur de Rayo Vallecano.

À la surprise de l’arrière droit, une communication avec l’assistant technique de Ricardo Gareca, Sergio Santín, a tout changé. “Le ‘Bocha’ vient et me dit: ‘Advíncula, tu vas te donner un coup de pied.’ En haut de moi, à côté de moi, était le poids lourd de Carrillo. Et il me dit:” Ahhh, ça y est, “ça y est, maintenant, alors” , a déclaré Advíncula.

«Je ne me voyais pas parmi ces 5. Je pensais que j’allais appeler quelqu’un d’autre. Quand il dit Advíncula … ay », Advíncula a terminé, après que Yoshimar Yotún ait essayé d’expliquer que la décision avait été prise parce que les deux pratiquaient généralement des sanctions à l’entraînement.

L’histoire de la façon dont il a été décidé qu’Advíncula entamerait la définition des sanctions contre l’Uruguay

Déjà en lui-même sur le mode de vie de la prison, l’ancien joueur du Sporting Cristal a souligné: «Cette promenade… savez-vous toutes les choses que je pensais? Noir, ne fous pas. Black, ils vont faire de ta famille ***, ne fous pas. Dans ma tête, j’ai dit, donne un coup de pied fort. Où il sort, mais fort. Je n’ai même pas regardé Muslera. J’ai mis le ballon, j’ai reculé, j’ai regardé le ballon et j’ai donné un coup de pied. J’ai célébré comme si on m’avait piqué. A l’intérieur, j’étais secoué.

“Quand ils ont vu que j’avais commencé à marcher, tout le Pérou a voulu se suicider. Je suis sûr à 100%. Je suis sûr que 80% des Péruviens se couvraient les yeux, ils n’ont pas vu la prison. 20%, c’est ma famille », a plaisanté l’athlète de 30 ans.

