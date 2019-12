ErBayern München insiste sur Lucas Ocampos

FLASH: L'équipe bavaroise veut l'Argentine pour 2020.

L'attaquant argentin est arrivé dans l'équipe dirigée par Lopetegui mi-2019, où il connaît une très bonne saison qui a suscité l'intérêt de l'équipe allemande. Bien que le Bayern ait déjà tenté l'attaquant, le Sevilla FC n'est pas intéressé à le laisser partir depuis son arrivée très récente et prévoit de l'avoir dans son équipe plus longtemps, cependant, Los Rojos tenterait de résilier le contrat D'ici 2020-2021 et le laissant jouer six mois de plus en Espagne, Ocampos migre-t-il en Bundesliga?