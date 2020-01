Eredivisie, AZ Alkmaar tombe. Willem II étonne toujours

SONDAGE

Hier, nous sommes retournés sur le terrain avecEredivisie pour jouer quelques courses du vingtième jour. Vitesse, Feyenoord et Willem II gagnent toujours. Match nul sans but entre Twente-Groningen. Voici le programme en détail, les résultats et le classement mis à jour:

Matchs programmés:

Zwolle-Utrecht 3-3

Sittard-Vitesse 1-3

Feyenoord-Heerenveen 3-1

Twente-Groningen 0-0

Alkmaar-Willem II 1-3

19h01. 12:15 Venlo-PSV

19h01. 14h30 Ajax-Sparta Rotterdam

19h01. 14h30 FC Emmen-Heracles

19h01. 16 h 45 Den Haag-Waalwijk

Le classement:

Ajax 44

Alkmaar 41

Willem II 36

PSV 34

Feyenoord 34

Vitesse 33

Utrecht 30

Heerenveen 28

Héraclès 26

Groningen 26

Sparta Rotterdam 23

Twente 20

Sittard 19

FC Emmen 18

Zwolle 17

Venlo 15

Den Haag 13

Waalwijk 11

Pendant le “Terzo Tempo”, Tarcisio Burgnich a parlé à Radio Bianconera: “La Juve est toujours au top cette année, ce sera difficile pour les autres. Avant de jouer pour l’envie de jouer sur le terrain, il y avait de la passion, maintenant l’argent est arrivé et vous travaillez avant tout …