Eredivisie, nul PSV et Feyenoord, une nouvelle chute pour l’Ajax

Hier à Eredivisie nous sommes retournés sur le terrain pour terminer le vingt-cinquième jour. Dessinez le match en surbrillance PSV et Feyenoord. Succès pour Waalwijk contre Utrecht et Sparta Rotterdam contre Emmen. Une autre défaite sensationnelle pour l’Ajax à domicile contre Alkmaar. Voici le programme en détail, les résultats et le classement mis à jour:

Matchs programmés:

Willem II-Groningen 3-1

Den Haag-Heracles 0-0

Venlo-Sittard 0-0

Zwolle-Vitesse 4-3

Twente-Heerenveen 2-3

Waalwijk-Utrecht 2-1

PSV-Feyenoord 1-1

Sparta Rotterdam-FC Emmen 5-1

Ajax-Alkmaar 0-2

Courses à récupérer:

Utrecht-Ajax

Alkmaar Feyenoord

Le classement:

Ajax 53

Alkmaar 53

Feyenoord 48

PSV 46

Willem II 44

Vitesse 38

Utrecht 38

Groningen 35

Héraclès 33

Sparta Rotterdam 30

Heerenveen 33

FC Emmen 32

Twente 28

Venlo 28

Sittard 25

Zwolle 25

Den Haag 19

Waalwijk 15