Eric Abidal n’est pas resté silencieux et a évoqué la polémique avec Lionel Messi: “L’avenir nous le dira”

Il y a quelques semaines, Lionel messi Il a publié une histoire Instagram dans laquelle il a accusé très fort Eric Abidal, directeur sportif de Barcelone, pour avoir impliqué les joueurs dans la sortie d’Ernesto Valverde.

L’histoire de Messi a déclaré: “Honnêtement, je n’aime pas faire ces choses., mais je pense que chacun devrait être responsable de ses tâches et prendre ses décisions. Les joueurs de ce qui se passe sur le terrain et aussi nous sommes les premiers à reconnaître quand nous n’étions pas bien. Les responsables du domaine de la gestion du sport doivent également assumer leurs responsabilités et surtout prendre soin des décisions qu’ils prennent. Enfin je pense qu’en parlant de joueurs devrait donner des noms parce que sinon nous devenons sales pour tout le monde et nourrissons des choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies “

Loin de mettre fin au dossier, l’Argentin a accordé une interview à Mundo Deportivo et a de nouveau évoqué le conflit avec l’ancien défenseur français: “Je ne sais pas ce qui lui est arrivé pour dire ça, mais je pense que j’ai répondu parce que je me sentais attaqué. Je sentais que j’attaquais les joueurs. Et trop de choses sont dites sur les costumes, car ils s’occupent de tout, ce qui met et enlève les entraîneurs, amène les joueurs et surtout de moi “, a expliqué l’Argentin.

Pour sa part, Abidal était dans la présentation du nouveau renfort Martin Braithwaite et il a fallu quelques minutes pour répondre à certaines questions des journalistes présents. Sans aller plus loin, les anciens footballeurs français ont répondu à propos de la bagarre avec Messi.

“J’ai appris beaucoup de choses en quelques jours. Les problèmes internes doivent être résolus en interne et non dans les médias. À partir de là, l’avenir dira “, a déclaré Abidal. Et dans le même ordre d’idées, il a regardé la nouvelle Barcelone en avant:” Premièrement, des décisions doivent être prises. Vous pouvez parler de personnel court, mais il y a des joueurs blessés. S’il n’avait pas été blessé (Ousmane) Dembélé, nous ne serions pas là “, a-t-il conclu.

Les déclarations d’Abidal qui ont généré La colère de Messi ils étaient: “J’ai regardé les matchs et je n’ai pas regardé le résultat mais comment le jeu s’est joué, la tactique, le travail des joueurs qui n’ont pas beaucoup joué. Je regarde ces détails. De nombreux joueurs n’étaient pas satisfaits ou travaillaient dur et il y avait aussi un problème de communication interne. La relation entraîneur-costume a toujours été bonne, mais il y a des choses que je peux sentir en tant qu’ancien joueur. J’ai dit au club ce que je pensais et une décision devait être prise. “