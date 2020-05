Eric Bailly doit prouver sa condition physique pour rester à Old Trafford

La position de la star de Manchester United, Eric Bailly, au sein du club n’est pas menacée dans l’immédiat pour autant que les fans le sachent, mais il y a des suggestions qu’il ne restera pas longtemps.

Le féroce ivoirien est largement considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du club, mais son record de blessures laisse de nombreux points d’interrogation sur sa valeur.

Jose Mourinho était l’homme qui a amené Bailly dans le club, mais c’était aussi le même homme qui voulait essentiellement remplacer le joueur en signant un autre défenseur l’été avant son départ.

L’ancien homme de Villareal possède tous les attributs dont un défenseur moderne a besoin: il est rapide, puissant, bon en tacle et décent avec le ballon à ses pieds.

Cependant, le manque de sa disponibilité pourrait s’avérer coûteux car United ne peut pas attendre indéfiniment qu’il devienne en forme à long terme.

Maguire (3 895), Lindelöf (3 345), Fred (3 279), Wan-Bissaka (3 230), de Gea (3 093) et James (2 903) ont joué plus de minutes cette saison seulement qu’Eric Bailly (2 854) n’a cumulé ces trois derniers matchs. années. pic.twitter.com/J8SCqpn7kZ – UtdArena. (@utdarena) 30 avril 2020

Bien sûr, les cinq joueurs susmentionnés étaient tous des piliers du onze de départ de Manchester United cette saison juste pour fournir un certain contexte, mais c’est toujours une statistique choquante.

Bailly n’a même pas égalé le moindre d’entre eux et Daniel James ne profite que de sa première saison à Old Trafford.

Si le talentueux défenseur ne peut pas être disponible pour la sélection, cela n’aurait aucun sens de le garder.

Après tout, sa position pourrait être donnée à une option plus jeune et plus en forme qui pourrait fournir à Ole Gunnar Solskjaer une réelle profondeur.

L’espoir est que Bailly puisse rapidement prouver sa condition physique car il est un favori des fans et s’il le fait, il n’y a aucune vraie raison pour laquelle il ne peut pas être le partenaire à long terme de Harry Maguire.

