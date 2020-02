Eric Bailly lance un tacle fou contre Chelsea

Les fans de Manchester United ont eu de quoi célébrer après leur victoire 2-0 sur Chelsea lundi soir avec plusieurs joueurs se démarquant dans leurs performances.

Eric Bailly était l’un de ces joueurs et on pourrait même dire qu’il était le plus impressionnant simplement parce qu’il s’agissait de son premier match depuis son retour de blessure.

Le courageux Ivoirien a été jeté dans le fond et il est sûr de dire qu’il n’a pas coulé mais a nagé glorieusement alors qu’il tenait les Bleus à distance.

United était solide sur le plan défensif contre les hommes de Frank Lampard et cela était dû en grande partie à Bailly qui avait le don de se présenter au bon endroit et au bon moment.

Il y a eu quelques exemples de compétences scandaleuses mais en termes de pure qualité défensive, la vidéo ci-dessous de Bailly se démarque probablement, d’autant plus que c’était pendant une période cruciale du match.

Incroyable dernier tacle de fossé d’Eric Bailly. @ ericbailly24

Mon CB 💪🏿🔴 pic.twitter.com/xTGJmAtAAR

– United Zone (@ManUnitedZone_) 18 février 2020

C’était un tacle qui rappelle celui que Rio Ferdinand ferait régulièrement car il couvrirait le Nemanja Vidic normalement plus agressif.

Quoi qu’il en soit, Bailly est un joueur à part entière et s’il produit des performances similaires à celles qu’il a faites contre Chelsea, Victor Lindelof n’aura aucune chance de revenir dans la première équipe.