Eric Bailly s’ouvre sur l’enfer des blessures dans une interview franche

Eric Bailly de Manchester United a parlé de son enfer dans une interview avec ESPN FC (via The MEN).

Bailly n’a joué que 19 fois pour l’équipe senior depuis octobre 2018 en raison d’une série de blessures.

“Ce fut une période si difficile”, a admis Bailly.

“J’ai été pratiquement blessé pendant près d’un an et c’est la pire chose qui puisse arriver à un footballeur ou à n’importe quel athlète.”

La dernière blessure a été la plus grave et a entraîné une opération au genou qui a empêché l’Ivoirien de rester en action pendant 5 mois.

“La partie la plus difficile a été le moment où vous vous êtes blessé … C’était presque cinq mois, et entendre cela, honnêtement, c’était très difficile.”

«Mentalement, je devais être fort. Je savais ce que je devais faire pour bien récupérer et j’ai écouté les conseils de tous ceux qui m’ont aidé et je suis là, et je vais bien. »

Le joueur de 25 ans a avoué qu’il ne s’était toujours pas complètement remis de sa blessure.

«Je ne peux pas dire que je me sens à 100% mais je me sens bien. Je me suis beaucoup entraîné, je me suis beaucoup préparé et je profite de chaque opportunité et je suis là pour aider l’équipe. »

«Si vous ne jouez pas depuis longtemps dans une ligue aussi forte que celle-ci, la vérité est que c’est difficile. Imaginez avec une blessure aussi longue que la mienne. Mais la vérité est que j’ai eu la chance avec mes coéquipiers d’avoir leur aide et leur soutien et j’ai eu un retour phénoménal. »

“Ce fut un match difficile contre Chelsea, mon premier match de retour, et Dieu merci, nous avons gagné et bien, je suis très heureux.”

Un Bailly sans blessure sera comme une nouvelle signature pour les Red Devils lorsque la saison reprendra en avril. Lors de sa première saison à Old Trafford – 2016/17 – il est devenu un favori instantané des fans et a disputé 39 matchs avec l’équipe. Maintenant, à 25 ans, Bailly n’a peut-être même pas encore atteint le sommet de son développement et peut toujours devenir le guerrier dont les Red Devils avaient besoin à l’arrière pendant de nombreuses années à venir.

United se qualifie pour les quarts de finale de la FA Cup après sa victoire à Derby. Mais que savez-vous de l’histoire des Red Devils en FA Cup? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir!