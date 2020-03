Eric Steele appelle à la contestation de David de Gea

La star de Manchester United, David de Gea, a été critiquée récemment et à juste titre après son erreur coûteuse contre Everton.

C’était la dernière erreur d’une série d’erreurs, car le talentueux Espagnol n’a pas été en forme récemment.

United avait désespérément besoin des trois points contre Everton mais a commencé sur le dos après que le mauvais coup de pied de De Gea ait rebondi de manière comique sur Dominic Calvert-Lewin et dans le filet.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont réussi à rebondir pour marquer un égaliseur grâce à Bruno Fernandes, mais il ne s’est pas passé grand-chose d’autre.

Eric Steele était l’homme qui avait amené De Gea et Dean Henderson dans le club et il avait des réflexions intéressantes à ce sujet.

Selon FourFourTwo, Steele a déclaré: «Je me demande si United aurait dû ramener Dean en janvier parce que David a besoin d’un défi.

“Il ne voit pas cela avec Romero et Lee Grant. Romero a fait ce qu’on lui avait demandé de faire – il est numéro deux. Il a fait un travail solide et solide quand on lui a demandé de jouer, mais je ne le vois pas comme un deux qui peut être le numéro un, mais je vois Henderson comme ça. Je pouvais voir Henderson revenir et courir 10 matchs. »

De Gea a toujours eu besoin d’une véritable compétition pour fonctionner au mieux car il y a des points d’interrogation sur ses niveaux de concentration depuis un certain temps.

Louis van Gaal a abandonné l’ancien homme de l’Atletico Madrid après une baisse de ses performances lors des négociations sur son contrat.

Sergio Romero a bien performé en son absence mais il semble maintenant que ce ne soit pas suffisant pour ramener De Gea à son meilleur niveau de nos jours.

Henderson offrirait une véritable compétition, notamment en raison de ses superbes performances pour Sheffield United cette saison.