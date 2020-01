ERIKSEN CHEZ INTER, Mourinho: “Mauvaise situation à la fin du marché, mais ce n’est pas la faute de Tottenham” | Primapagina

Il n’y a plus de doute: Christian Eriksen deviendra un nouveau joueur inter. Aujourd’hui, Tottenham, qui a fait match nul 1-1 sur le terrain de Southampton en FA Cup, a choisi de ne pas l’emmener au banc. Une démonstration supplémentaire et définitive de la façon dont la conclusion de l’accord pour le Danois est maintenant imminente, qui avait joué au moins la dernière demi-heure avec Norwich.

PARLER MOU – L’entraîneur des Spurs portugais, José Mourinho dit après le match: “Allez Eriksen Je peux seulement dire que il s’est toujours comporté de manière très professionnelle avec moi et l’équipe. Une telle situation ne devrait pas se produire le 25 janvier: ce n’est pas beau, mais pas à cause de Tottenham … “.

L’ACCORD – Hier, Marotta et Ausilio ont travaillé avec Frank Trimboli et les intermédiaires qui ont supervisé l’opération pour tout mettre en noir et blanc. L’accord entre le Nerazzurri et Tottenham est total: Inter paiera 15 millions d’euros plus 5 bonus. Puis atteint le montant demandé par les Spurs pour libérer le Danois, qui en juin aurait expiré un contrat, immédiatement, dans cette fenêtre de marché. L’Inter a accepté les conditions imposées afin de ne pas risquer de relancer l’intense compétition.

ATTENDU – Eriksen est attendu à Milan dans les prochaines heures, des visites médicales à Humanitas à Rozzano sont prévues lundi matin puis il signera un contrat qui le liera à l’Inter jusqu’en 2024 avec un salaire de 10 millions d’euros, y compris des primes facilement accessibles.